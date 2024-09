WSBK 2025: Junges Talent aus der BSB erhält eine Ducati Panigale V4R

Das Motocorsa-Ducati-Team wird in der WSBK-Saison 2025 mit Ryan Vickers antreten. Im Rahmen des neunten Rennwochenendes der Superbike-WM 2024 im italienischen Cremona bestätigte das private Ducati-Team, dass man die Zusammenarbeit mit Michael Rinaldi nach nur einer Saison beendet und mit Ryan Vickers einen WSBK-Rookie verpflichtet.

"Motocorsa freut sich, Ryan Vickers für 2025 ankündigen zu können", heißt es in einer Mitteilung von Motocorsa. "Der 1999 geborene Fahrer, einer der jüngsten Fahrer, die an der Britischen Superbike-Meisterschaft teilnehmen, hat bereits 7 Siege und 13 Podestplätze in der BSB errungen", begründet das Team die Verpflichtung von Vickers.

In diesem Jahr erlebt das Motocorsa-Team eine äußerst schwierige Saison. Michael Rinaldi liegt weit hinter den Erwartungen zurück und konnte bisher nicht an die Resultate anknüpfen, die Vorgänger Axel Bassani in den zurückliegenden Jahren erzielte. Aktuell liegt Rinaldi nur auf P17 der Fahrerwertung.

Die WSBK-Karriere von Michael Ruben Rinaldi steht vor dem Aus

Foto: Motorsport Images

Da es kaum noch freie Plätze für die Superbike-WM 2025 gibt, droht Rinaldi das Ende seiner WSBK-Karriere. Der Italiener, der in seiner WSBK-Karriere fünf Rennen gewinnen konnte, wird mit einem Wechsel in die MotoE in Verbindung gebracht.

Nachfolger Ryan Vickers ist aktuell Gesamtsechster der Britischen Superbike-Meisterschaft (BSB). Der 25-jährige Brite aus Norfolk pilotiert für das OMG-Team eine Yamaha R1 und steigt im kommenden Jahr auf die Ducati Panigale V4R in WSBK-Spezifikation.

Motocorsa-Chef Lorenzo Mauri mit Neuzugang Ryan Vickers

Foto: Motocorsa

In der WSBK-Saison 2022 debütierte Vickers beim Rennwochenende in Most. Damals pilotierte der Brite die Kawasaki ZX-10RR des Pedercini-Teams und erreichte mit unterlegenem Material einen 17. Platz.

Vickers wird noch vor dem Ende der laufenden Saison in die Superbike-WM zurückkehren. Beim Saisonfinale in Jerez geht er zusammen mit BSB-Teamkollege Kyle Ryde an den Start.