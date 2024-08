WSBK 2025: Kawasaki bleibt der Superbike-WM erhalten, ein Fahrer fix!

Kawasaki bleibt der der Superbike-WM erhalten und wird in der Saison 2025 durch das Team von Manuel Puccetti vertreten. Lange Zeit war unklar, ob die japanische Marke aus der seriennahen Meisterschaft verschwindet, denn im April kündigte Kawasaki an, dass das jetzige Werksteam im kommenden Jahr als "Bimota by Kawasaki Racing Team" antreten wird.

Die Marke Kawasaki in der Superbike-WM zu halten, ist laut dem japanischen Hersteller ein Teil der "globalen Ninja-Marketing- und Bekanntheitsstrategie". Bereits beim zurückliegenden WSBK-Event in Most deutete sich an, dass das Puccetti-Team die Zusammenarbeit mit Kawasaki fortsetzen wird und zum Referenzteam aufsteigt (zur Story).

"Die italienische Mannschaft wird das offizielle Team sein, das eine Ninja in der Startaufstellung einer weltweit anerkannten Rennserie mit einer riesigen Fangemeinde und Zuschauerreichweite unterhält", teilt Kawasaki vor dem Portimao-Wochenende mit. "Für Kawasaki ist es wichtig, in der WSBK mit unserer Marke Ninja präsent zu sein", stellt Marketing-Manager Shigemi Tanaka klar.

Kann Puccetti mit Garrett Gerloff einen Schritt in Richtung Mittelfeld machen?

Das Puccetti-Team feierte in der Superbike-WM bereits einige Erfolge. Das klare Highlight sind die beiden Rennsiege mit Toprak Razgatlioglu in der WSBK-Saison 2019. Zudem gelangen Puccetti bereits 16 Podestplätze in der Superbike-WM. Doch zuletzt erlebte man schwierige Zeiten. Ex-Moto2-Weltmeister Tito Rabat ist aktuell nur WM-21. mit sechs mageren Punkten aus 18 Rennen.

Vertrag unterschrieben: Garrett Gerloff mit Teamchef Manuel Puccetti Foto: Kawasaki

Gute Voraussetzungen: Werksmaterial und enger Draht zu Kawasaki

Da Kawasaki die ZX-10RR nicht weiter entwickelt, erhält Puccetti im kommenden Jahr das Werksmaterial aus der laufenden Saison. "Im Namen meines Teams, meiner Sponsoren und meiner Familie möchte ich zum Ausdruck bringen, welche Ehre und welches Privileg dies ist", freut sich Puccetti.

Starke Saison bisher: Kawasaki-Pilot Alex Lowes ist aktuell WM-Vierter Foto: Motorsport Images

"Das Kawasaki Puccetti Racing Team arbeitet bereits in der laufenden WSBK-Meisterschaft eng mit KRT zusammen, sodass die Kommunikationskanäle zu WSBK-Themen fest etabliert und produktiv sind", erklärt der Japaner.

"Mit unserer Unterstützung für Kawasaki Puccetti und durch die leihweise Überlassung unserer werkseigenen Ninja ZX-10RR können wir öffentlich unsere Wertschätzung für Kawasaki Puccetti Racing zeigen und sind zuversichtlich, dass die Marke Ninja auch weiterhin eine wichtige Rolle im WSBK-Paddock spielen wird", so der Kawasaki-Manager.