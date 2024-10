WSBK 2025: Übersicht der Fahrer und Teams in der Superbike-WM

Im Vergleich zur MotoGP verlief die Silly Season der Superbike-WM deutlich entspannter ab. Spektakuläre Wechsel in den Werksteams sah man vergeblich.

Alle fünf Werksteams machen in der WSBK-Saison 2025 mit ihren Fahrerpaarungen weiter. Einer der fünf beteiligten Hersteller startet dann aber unter einem anderen Label.

WSBK-Superstar Toprak Razgatlioglu liebäugelte im Sommer 2024 mit einem Wechsel in die MotoGP. Doch daraus wurde nichts. Das Interesse der MotoGP-Werksteams war gering und Razgatlioglu stand für 2025 ohnehin bei BMW unter Vertrag. Der Ausnahmekönner bleibt dem Fahrerlager der seriennahen Meisterschaft erhalten.

BMW

Die Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu hat sich für BMW als absoluter Glücksgriff herausgestellt. Das türkische Ausnahmetalent stellte bereits beim zweiten WSBK-Wochenende mit BMW die ersten Siege sicher und holte später zu einer beeindruckenden Siegesserie aus, die nur durch seinen schweren Sturz in Magny-Cours gestoppt werden konnte (wie Razgatlioglu den Sturz erlebt hat).

BMW-Dreamteam: Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu

In der WSBK-Saison 2025 bildet er zusammen mit Michael van der Mark erneut das BMW-Werksteam. Im Sommer 2024 wurde Van der Marks Vertragsverlängerung von BMW bestätigt. Auf Grund der Auflösung des Bonovo-Teams hat BMW mit Razgatlioglu, Van der Mark und Scott Redding genau genommen drei Fahrer für zwei Plätze unter Vertrag.

Ducati

Das erfolgsverwöhnte Ducati-Werksteam bewies mit der Verpflichtung von Nicolo Bulega ein glückliches Händchen. Der WSBK-Rookie gewann bereits beim Saisonauftakt in Australien und punktete mit konstant guten Ergebnissen. Er steht auch 2025 unter Vertrag.

Alvaro Bautista hat mit Nicolo Bulega einen starken Teamkollegen

Alvaro Bautista ließ lange offen, ob er seine Karriere nach der WSBK-Saison 2024 fortsetzt und einigte sich mit Ducati erst im Spätsommer auf ein weiteres Jahr in Rot. Es wird Bautistas siebte Saison in der Superbike-WM sein und die fünfte als Ducati-Pilot.

Bimota (bisher Kawasaki)

Im April 2024 überraschte Kawasaki mit einer Mitteilung, dass man ab der WSBK-Saison 2025 unter dem Label "Bimota by Kawasaki Racing Team" antreten wird (mehr Hintergründe). Damit geht die lange Kawasaki-Ära zu Ende. Das Team erhält neu entwickelte Superbikes von Bimota, die von Kawasaki-Motoren angetrieben werden.

Alex Lowes und Axel Bassani bilden das neue Bimota-Werksteam

Das ausführende Provec-Team setzt bei den Fahrern auf Kontinuität. Alex Lowes und Axel Bassani bilden auch in der neuen Saison ein Team. Lowes ist bereits seit 2020 ein Mitglied der Mannschaft. Bassani stieß im zurückliegenden Winter zum Team. Im Rahmen des Misano-Wochenendes wurden die beiden Fahrer für 2025 bestätigt.

Yamaha

Yamaha holte im vergangenen Winter Jonathan Rea ins Team, der nach seinem Weggang von Kawasaki einige schwierige Momente erlebte. Für seine zweite Yamaha-Saison nimmt sich Rea einiges vor. Anpassungsprobleme an die Yamaha R1 gelten dann nicht mehr als Ausrede.

Yamaha macht mit Andrea Locatelli und Jonathan Rea weiter

Andrea Locatelli bleibt dem Yamaha-Werksteam ebenfalls erhalten. Der Italiener pilotiert seit 2021 eine Werks-Yamaha und erlebte einige Highlights. Das Teamduell mit Rea konnte Locatelli auch auf Grund der besseren Konstanz für sich entscheiden.

Honda

Honda steht vor der sechsten Saison mit dem Triple-R-Projekt. Der Erfolgsdruck wächst, denn nach einem enttäuschenden Debüt sah man jahrelang kaum Fortschritte. Die Fahrerpaarung bleibt für die Saison 2025 unverändert.

Iker Lecuona und Xavi Vierge bilden seit 2022 das Honda-Werksteam

Iker Lecuona und Xavi Vierge bilden das vierte Jahr in Folge das Honda-Werksteam in der Superbike-WM. Die beiden Spanier fuhren bisher vereinzelte Podestplätze ein. In der WSBK 2025 möchte Honda den nächsten Schritt machen. Gelingt der erste WSBK-Sieg seit der werksseitigen Rückkehr?

Deutlich mehr Bewegung in den WSBK-Kundenteams

Während die Werksteams auf Kontinuität setzen, gibt es in den privaten Teams deutlich mehr Bewegung. Das Barni-Ducati-Team von Marco Barnabo verkündete im Rahmen des WSBK-Wochenendes in Cremona, dass man das Projekt von einem auf zwei Fahrer ausweitet. Danilo Petrucci erhält mit Rookie Yari Montella einen hoch motivierten Teamkollegen.

Barni-Ducati: Marco Barnabo holt Yari Montella in die Superbike-WM

Das Motocorsa-Ducati-Team von Lorenzo Mauri verkündete ebenfalls beim Heimspiel in Cremona das Programm für die neue Saison. Motocorsa trennt sich nach nur einem Jahr von Michael Rinaldi und holt Ryan Vickers aus der Britischen Superbike-Meisterschaft in die WSBK.

Motocorsa-Ducati: Loranzo Mauri mit Neuzugang Ryan Vickers

Marc VDS bestätigte zwischen den WSBK-Wochenenden in Aragon und Estoril, dass Moto2-Laufsieger Sam Lowes auch in der kommenden Saison eine Ducati Panigale V4R pilotiert. In Zukunft könnte das Marc-VDS-Projekt in der Superbike-WM auf zwei Fahrer ausgebaut werden, denn Teambesitzer Marc van der Straten zeigt sich begeistert vom WSBK-Paddock.

Zweite Saison bei Marc VDS: Sam Lowes mit Marc van der Straten

Nach dem Misano-Wochenende wurde bekannt, dass das Bonovo-BMW-Team am Jahresende aufgelöst wird. Das bedeutet aber nicht, dass die Arbeit von Teammanager Michael Galinski damit beendet ist. Der Deutsche arbeitete im Hintergrund an einer neuen Teamstruktur und verkündete in Donington, dass er ab 2025 Material von Ducati einsetzt.

Michael Galinski wechselt mit seinem Team von BMW zu Ducati

Zu Beginn galt Philipp Öttl als Favorit für den Platz in Galinskis MGM-Ducati-Team. Doch die ausbleibenden Erfolge des Deutschen sowie die vielen persönlichen Sponsoren von Scott Redding überzeugten Galinski, mit Redding weiterzumachen. Da Redding einen BMW-Vertrag besitzt und auf eine Abfindung spekuliert, verzögert sich die offizielle Bekanntgabe.

Offiziell bestätigte Fahrer für die WSBK-Saison 2025:

BMW: Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark

Ducati: Alvaro Bautista, Nicolo Bulega

Bimota: Alex Lowes, Axel Bassani

Yamaha: Jonathan Rea, Andrea Locatelli

Honda: Iker Lecuona, Xavi Vierge

Barni-Ducati: Danilo Petrucci, Yari Montella

GoEleven-Ducati: ?



Marc-VDS-Ducati: Sam Lowes

Motocorsa-Ducati: Ryan Vickers

MGM-Ducati: ?

Puccetti-Kawasaki: Garrett Gerloff

GRT-Yamaha: ?

Motoxracing-Yamaha: ?

MIE-Honda: ?