WSBK 2025: Wer wird Toprak Razgatlioglus Teamkollege bei BMW?

Die Stimmung im BMW-Werksteam in der Superbike-WM könnte aktuell kaum besser sein. Neuzugang Toprak Razgatlioglu stellte in Barcelona und Assen Siege sicher und Teamkollege Michael van der Mark fand nach seiner Verletzung zu alter Stärke. Das BMW-Duo harmoniert auf und neben der Strecke. Doch wird diese Zusammenarbeit auch nach der laufenden Saison bestehen?

Italienische Medien haben vor dem WSBK-Wochenende in Assen berichtet, dass Andrea Iannone in Kontakt mit BMW steht und als potenzieller Nachfolger von Michael van der Mark in Frage kommt.

Iannone will im kommenden Jahr wieder den Werksfahrer-Status haben. Sollte Alvaro Bautista seine Karriere fortsetzen und sich dadurch für Iannone keine Chance bei Ducati bieten, dann wäre BMW die beste Alternative für den Italiener.

Welchen Fahrer Toprak Razgatlioglu verpflichten würde

Wenn es nach Toprak Razgatlioglu geht, dann fährt Michael van der Mark auch im kommenden Jahr für BMW: "Ich bin mit Mickey sehr happy. Die Atmosphäre im Team ist richtig gut. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Deshalb bin ich zufrieden. Wenn mich BMW fragt, dann stimme ich für Mickey. Er ist ein sehr guter Teamkollege."

Razgatlioglu und Van der Mark trafen bereits bei Yamaha aufeinander und teilten sich in der WSBK-Saison 2020 eine Box. "Er ist ein toller Kerl. Zudem hat er großen Respekt", erklärt Razgatlioglu. "Zusammen verbessern wir das Motorrad. Wir arbeiten vor allem im Qualifying zusammen. Ich versuche ihm zu helfen."

Toprak Razgatlioglu lobt die Harmonie im Team Foto: Motorsport Images

Michael van der Mark weiß, dass er Ergebnisse liefern muss

"Ich kann es nur über Ergebnisse machen", erklärt der Niederländer. "In den beiden zurückliegenden Jahren hatte ich ziemlich viel Pech. Jetzt bin ich wieder fit und fühle mich auf dem Motorrad wohl. Ich muss jetzt gute Ergebnisse liefern. Das macht die Sache einfacher."

Michael van der Mark zeigte zuletzt starke Leistungen Foto: Circuitpics.de

Was BMW zum Fahreraufgebot für die WSBK-Saison 2025 sagt

"Wir reden grundsätzlich nicht über die Laufzeiten der Verträge", stellt BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers auf Nachfrage von Motorsport-Total.com klar und lobt die jetzige Besetzung: "Die aktuelle Konstellation funktioniert sehr gut. Wir haben uns bewusst für diese Konstellation entschieden."

Marc Bongers betont, wie wichtig eine gute Stimmung im Team ist Foto: Motorsport Images

"Die Harmonie zwischen den beiden Crews ist ein nicht zu vernachlässigendes Puzzlestück vom Gesamtpaket. Es ist wichtig", betont Marc Bongers und lobt seinen Landsmann: "Ich bin extrem zufrieden, wie Mickey sich nach seinen Verletzungen zurückgemeldet hat."

Nach drei von zwölf WSBK-Events der Saison 2024 liegt Toprak Razgatlioglu auf der zweiten Position der Fahrerwertung. Teamkollege Michael van der Mark ist aktuell WM-Siebter. In der Herstellerwertung belegt BMW den zweiten Platz hinter Ducati und behauptet sich somit vor Kawasaki, Yamaha und Honda.

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.