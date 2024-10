WSBK 2025: Yamaha bestätigt Aegerter, der noch eine Rechnung offen hat

Die letzten Puzzleteile für die Superbike-WM 2025 fügen sich zusammen: Im Rahmen des WSBK-Saisonfinales in Jerez (Spanien) hat Yamaha bestätigt, dass Dominique Aegerter und Remy Gardner auch im kommenden Jahr für das GRT-Team antreten werden. Die Meldung kam wenig überraschend, denn bereits bei den zurückliegenden Events deutete sich an, dass es bei GRT keine Veränderung geben wird.

Für Aegerter ist die Vertragsverlängerung eine gute Nachricht. Der Schweizer kam als zweifacher Supersport-Weltmeister in die Superbike-WM und erlebte 2023 eine positive Debütsaison, in der er bereits auf das Podium fahren konnte. In diesem Jahr hatte Aegerter wenig Glück. Mehrere Verletzungen warfen den ehemaligen Grand-Prix-Piloten zurück.

"Es war eine herausfordernde Saison für mich, mit Krankheit und Verletzungen, daher bin ich Yamaha und dem Team dankbar, dass sie weiterhin an mich glauben", kommentiert Aegerter. "Ich habe das Gefühl, dass ich in der WSBK noch etwas zu erledigen habe, und freue mich sehr, ein weiteres Jahr mit dem GRT-Yamaha-Team fahren zu können."

Remy Gardner und Dominique Aegerter bleiben Teamkollegen Foto: WorldSBK.com

"Ich freue mich darauf, dass ich noch vor dem Ende dieser Saison wieder mit dem Team zusammenkam, damit wir uns auf eine gute Saison 2025 vorbereiten und in der Superbike-WM zeigen können, was wir können", erklärt Aegerter.

Remy Gardner blickt auf "durchwachsenes Jahr" zurück

Teamkollege Gardner erlebte ebenfalls Höhen und Tiefen. Zu Saisonbeginn stellte der Australier das erste Podium seiner WSBK-Karriere sicher. Es folgten einige MotoGP-Einsätze für Yamaha, doch ein Sturz beim vergangenen Rennwochenende in Estoril beendete die Saison vorzeitig. Er wird in Jerez durch Alessandro Delbianco ersetzt.

Remy Gardner verpasst das Saisonfinale in Jerez Foto: Yamaha

"2024 war ein durchwachsenes Jahr, aber insgesamt gab es viele positive Aspekte, darunter mein erstes Podium in der WSBK in Assen", bemerkt Gardner. "Ich bin immer noch hungrig auf mehr und hoffe, dass wir auf einigen der Schritte aufbauen können, die wir in diesem Jahr gemacht haben, um mit der R1 in der WSBK ein weiteres Jahr in Folge an der Spitze zu kämpfen."

Yamaha zeigt sich loyal: "Wahres Potenzial noch nicht gezeigt"

Yamaha-Manager Andrea Dosoli (Road Racing und Research & Development Manager von Yamaha-Europa) bestätigte bereits im Herbst, dass man mit dem aktuellen Fahreraufgebot zufrieden ist und stellte damit klar, dass das Interesse an Andrea Iannone gering ist (wo Iannone 2025 fahren wird).

Yamaha-Manager Andrea Dosoli steht hinter dem GRT-Duo Foto: Yamaha

"Wir freuen uns, dass wir in der Superbike-WM 2025 weiterhin auf Remy Gardner und Dominique Aegerter bei GRT-Yamaha zählen können", kommentiert Dosoli. "Remy hatte eine starke Saison, kämpfte bei zahlreichen Gelegenheiten um das Podium und beendete das Rennen oft als bester R1-Fahrer. Wir sind zuversichtlich, dass er diesen Weg zu mehr Erfolg im Jahr 2025 fortsetzen kann."

"Für Dominique war es nicht das einfachste Jahr und das Glück war nicht auf seiner Seite. Wir wissen, wie schnell er sein kann, und glauben nicht, dass er sein wahres Potenzial in der WSBK bisher gezeigt hat. Angesichts der Herausforderungen in diesem Jahr war es daher sinnvoll, auch 2025 mit ihm zusammenzuarbeiten", erklärt Dosoli.

Vor dem WSBK-Saisonfinale in Jerez liegt Gardner auf P10 der Fahrerwertung. Die beiden Honda-Werkspiloten Xavi Vierge und Iker Lecuona befinden sich allerdings in Schlagdistanz und könnten in Jerez vorbeiziehen. Aegerter reist als WM-16. zum finalen Event.