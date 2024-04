WSBK-Abbruch für Bautista keine Hilfe, WM-Leader Bulega außerhalb der Top 10

Ducati jubelte bei der Superbike-WM über den Sieg im Samstags-Rennen. Doch es war keiner der Werkspiloten oder GoEleven-Pilot Andrea Iannone, der den Sieg für den Hersteller aus Borgo Panigale sicherstellte. Barni-Ersatzpilot Nicholas Spinelli triumphierte in Lauf eins, nachdem er sich beim Start für den Intermediate-Reifen entschied, der zu Rennbeginn klare Vorteile hatte (zum Rennbericht).

Alvaro Bautista duellierte sich mit BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu, bevor das Rennen abgebrochen wurde. Ohne den Abbruch hätte Bautista ein Wörtchen um den Sieg mitreden können, denn Spinelli verlor Runde für Runde einen immer größeren Teil seines Vorsprungs.

Razgatlioglu lag beim Abbruch auf P2, weil er sich kurz zuvor in der Schikane an Bautista vorbeischob. "Unser Renntempo war sehr ähnlich", erkennt Bautista. "Es wäre sicher möglich gewesen, mit ihm um den Sieg zu kämpfen."

"Ich habe das Gefühl, mein Bestes gegeben zu haben", erklärt Bautista, der nach einem schwierigen Qualifying aus der dritten Reihe starten musste. "In der nassen Superpole wurde mein Gefühl besser, doch es reichte nicht aus, um einen guten Startplatz einzufahren. Doch in Barcelona und auf Phillip Island war es noch schlimmer. Es war also meine beste Superpole der laufenden Saison (lacht; Anm. d. Red.)", scherzt der Titelverteidiger.

Slicks im Nassen: Alvaro Bautista leistet sich keine Fehler

Beim Start entschied sich Bautista für Slicks, obwohl der Kurs stellenweise nass war. "Die Bedingungen waren wirklich schwierig. Zu Beginn war es ein verrücktes Rennen. Man musste sehr vorsichtig sein, andererseits aber auch seine Position verteidigen", berichtet Bautista.

Alvaro Bautista war mit dem dritten Platz nicht unzufrieden Foto: Circuitpics.de

Im Laufe des Rennens spürte Bautista, dass es an der Ducati ein Problem gibt. "Mein Motorrad übertrug starke Hitze, weil ein Hitzeschutz am Sitz beschädigt wurde", schildert der Spanier und fügt hinzu: "Mehrere Fahrer berührten mich."

Warum Nicolo Bulega im Samstags-Rennen chancenlos war

Dank der 16 Zähler für P3 kam Bautista näher an WM-Leader und Teamkollege Nicolo Bulega heran, der keinen guten ersten Lauf erlebte. Bulega wurde als Elfter gewertet. Auf Grund der wechselhaften Bedingungen konnte die Crew in der Startaufstellung nicht schnell genug reagieren.

Die Crew von Nicolo Bulega hatte nicht genug Zeit, um das Set-up auf trockene Bedingungen umzustellen Foto: Circuitpics.de

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.