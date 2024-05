WSBK-Alleinkämpfer: Warum Andrea Iannone keine Ducati-Daten nutzen kann

Das WSBK-Debüt von Ex-MotoGP-Pilot Andrea Iannone war aus vielerlei Hinsicht ein Sprung ins kalte Wasser. Iannone kannte weder das Motorrad, noch die Reifen und war auch mit dem Wochenend-Format nicht vertraut.

Nach vier Jahren Zwangspause kehrte Iannone in diesem Jahr auf die WM-Bühne zurück und kam überraschend schnell in Schwung. Bereits beim ersten Test im Herbst 2023 deutete Iannone an, dass er gut mit der vom GoEleven-Team vorbereiteten Ducati Panigale V4R harmoniert und ein Kandidat für Top-10-Plätze ist.

Doch Iannones Potenzial war deutlich größer, als die ursprünglich angestrebten Top 10. Bereits beim Saisonauftakt in Australien sammelte der Italiener Führungs-Kilometer und fuhr aufs Podium. Auch in Barcelona gelang Iannone der Sprung in die Top 3, doch in Assen tat sich der 34-Jährige schwerer.

Denn im Vergleich zu Phillip Island und Barcelona gab es vor dem Assen-Wochenende keinen Test, bei dem sich Iannone für die Rennen vorbereiten konnte. Das in Kombination mit dem wechselhaften Wetter erschwerte Iannone die Arbeit, denn die Erfahrungswerte von Vorgänger Philipp Öttl sind keine Hilfe.

Warum die Datenaufzeichnungen von Philipp Öttl für Andrea Iannone nutzlos sind

"Wir haben komplett unterschiedliche Fahrstile. Es ist alles anders, ich kann Philipps Daten nicht nutzen", erklärt Iannone. Und auch die Abstimmungen der Ducati-Markenkollegen sind für Iannone nutzlos. Weder die Daten von Alvaro Bautista noch die von Nicolo Bulega geben Auskunft, welche Richtung Iannone mit seiner Crew einschlagen muss.

Philipp Öttl pilotierte in den beiden zurückliegenden Jahren die GoEleven-Ducati Foto: Motorsport Images

Auch die Daten von Nicolo Bulega sind für Andrea Iannone nutzlos Foto: Circuitpics.de

Alvaro Bautista hat einen ähnlichen Fahrstil, ist aber deutlich leichter Foto: Dorna Sports

Andrea Iannone hofft auf mehr Ducati-Support

Das GoEleven-Team und Iannone selbst befinden sich im engen Austausch mit Ducati-Corse-Chef Luigi Dall'Igna. "Ich spüre die Unterstützung von Ducati, wünsche mir aber noch ein bisschen mehr", bemerkt Iannone, der einen sehr engen Draht zu den Ducati-Managern hat. "Ich spreche ständig mit Gigi und mit Marco (Zambenedetti). Alle unterstützen mich, doch die finalen Details sind schwierig."

Andrea Iannone traut sich WSBK-Siege zu Foto: Circuitpics.de

In der langen Pause zwischen den WSBK-Events in Assen und Misano stehen für Iannone Tests in Misano und Cremona auf dem Programm. Dabei versucht der WSBK-Rookie sein Gefühl für die Ducati Panigale V4R zu verbessern und ein besseres Verständnis zu erhalten, welche Änderungen was bewirken. Zudem werden erste Verhandlungen für die WSBK-Saison 2025 geführt, in der Iannone bei BMW landen könnte ( mehr Infos ).

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.