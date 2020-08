WSBK Aragon 1 FT1: Bestzeit für Davies, Probleme für Sykes und Bautista

Die Superbike-WM gastiert an diesem Wochenende im MotorLand Aragon (Spanien). Im ersten Freien Training ging es am Freitagvormittag im Spitzenfeld eng zu. Chaz Davies (Ducati) sicherte sich knapp vor Michael Ruben Rinaldi (Go-Eleven-Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) die erste Bestzeit.

Die Sonne schien über der Strecke und es wurden rund 26 Grad Celsius Lufttemperatur gemessen. Einige Teams testeten bereits Mitte August in Aragon und hatten demnach schon eine Basisabstimmung erarbeitet. Nun ging es um die letzten Details.

Das Vormittagstraining begann mit 10 Minuten Verspätung. Als es dann losging, gab es gleich in der Anfangsphase ein technisches Problem bei Tom Sykes. Seine BMW zog Rauch nach und er rollte neben der Strecke aus. Der Brite konnte das Bike nicht zurück an die Box fahren.

Viele Zwischenfälle gab es in diesen 50 Minuten nicht. 16 Minuten vor Ablauf der Zeit stürzte Bautista in Kurve 1 von seiner Honda. Es war ein harmloser Ausrutscher und der Spanier konnte weiterfahren und an die Box zurückkehren.

Mit sieben Siegen ist Davies der erfolgreichste Fahrer in Aragon. Seine Paradestrecke kommt auch für seine Vertragsverhandlungen für die Zukunft zum rechten Zeitpunkt. Mit 1:50.543 Minuten stellte der Waliser schon früh in der Session die Bestzeit auf.

Zum Schluss ging Rinaldi auf Zeitenjagd und kam noch bis auf 0,058 Sekunden an Davies heran. Rea fehlten 0,2 Sekunden auf die Bestzeit. Der Weltmeister konzentrierte sich wie immer auf sein eigenes Programm und die Arbeit mit den Reifen.

Bautista hatte ein ereignisreiches Training. Nach seinem Sturz fuhr der Spanier wieder auf die Strecke, doch es gab ein technisches Problem an seiner Honda und Bautista rollte in Kurve 1 aus. Mit der viertbesten Zeit zeigte der Vorjahressieger dennoch Potenzial.

Auch Sykes konnte nach seinem frühen Problem wieder auf die Strecke fahren. Zum Schluss verbesserte sich der BMW-Pilot noch auf den fünften Platz. Als Sechster war Loris Baz (Ten Kate) der beste Yamaha-Fahrer. Michael van der Mark folgte als Siebter.

Dem Yamaha-Duo fehlte schlussendlich eine halbe Sekunde auf Davies. Bei van der Mark war auffällig, dass er regelmäßig Bestzeit im ersten Sektor aufstellte, dann aber kontinuierlich Zeit einbüßte. Toprak Razgatlioglu schaffte es als 13. nicht in die Top 10.

Alex Lowes (Kawasaki) beendete das Vormittagstraining auf dem achten Platz. Dahinter rundeten Leon Haslam (Honda) und Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) die Top 10 ab. Gerloff fuhr seine persönlich beste Runde in den finalen Minuten.

Damit kickte der US-Amerikaner noch Scott Redding aus den Top 10. Der Ducati-Fahrer hatte als Elfter neun Zehntelsekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen Davies. BMW-Pilot Eugene Laverty, der das Team mit Saisonende verlassen muss, begann das Wochenende nur mit Rang 16.

Insgesamt sind 23 Fahrer in Aragon in der Topklasse dabei. Sandro Cortese fehlt verletzungsbedingt nach seinem schweren Sturz in Portimao. Der Deutsche wird im Pedercini-Kawasaki-Team vom Spanier Roman Ramos vertreten.

Das zweite Freie Training beginnt um 15:00 Uhr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.