WSBK Aragon 2 FT3: Alex Lowes muss aussetzen, Rinaldi holt weitere Bestzeit

GoEleven-Ducati-Pilot Michael Ruben Rinaldi hat sich beim zweiten Aragon-Wochenende auch im FT3 an die Spitze geschoben. Nach den beiden Trainings-Bestzeiten am Freitag fuhr Rinaldi auch am Samstagmorgen im 20-minütigen FT3 die schnellste Runde.

Mit seiner 1:49.574er-Zeit fuhr Rinaldi die bisher schnellste Runde des Wochenendes. Er war 0,389 Sekunden schneller als Markenkollege Scott Redding, der im Vergleich zum Freitag einen großen Sprung machen konnte. Nach den Freitags-Trainings beklagte Redding, dass er kein gutes Gefühl für seine Ducati aufbauen kann. Zusammen mit seiner Crew wurde über Nacht am Set-up gearbeitet. Offensichtlich zeigten diese Bemühungen Wirkung.

Weltmeister Jonathan Rea beendete das FT3 auf der dritten Position und lag 0,429 Sekunden zurück. Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes nahm nicht am Training teil. Der Brite kämpft mit einem Magenvirus und muss sich vor der Superpole erneut untersuchen lassen.

Die Superpole wird um 11:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.