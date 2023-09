WSBK Aragon FT1: Kawasaki knapp vor Honda - Stapelt Alvaro Bautista tief?

Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea hat sich im ersten Freien Training der Superbike-WM in Aragon die Bestzeit gesichert. Rea umrundete den Kurs in 1:50.309 Minuten und war damit 0,032 Sekunden schneller als Honda-Werkspilot Iker Lecuona. Ducati kam als großer Favorit nach Aragon, blieb beim Trainingsauftakt am Freitagmorgen aber deutlich hinter den Erwartungen.

Beim Start des ersten Trainings fanden die WSBK-Piloten perfekte Bedingungen vor, um sich für die Rennen im Motorland vorzubereiten. Nach zehn Minuten führte Danilo Petrucci (Barni-Ducati) die Session an. Iker Lecuona (Honda) lag auf Position zwei vor Jonathan Rea (Kawasaki). Favorit und WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) startete verhalten in das FT1.

Zur Halbzeit führte Jonathan Rea die Wertung mit einer 1:50.309er-Runde an. Zu diesem Zeitpunkt lag Weltmeister Alvaro Bautista mehr als eine Sekunde zurück und fand sich nur auf der sechsten Position wieder.

Verglichen mit dem Rennwochenende im Vorjahr (FT1-Bestzeit: Jonathan Rea - 1:49.301 Minuten) waren die Rundenzeiten vergleichsweise langsam. Im restlichen Verlauf des FT1 gab es kaum noch Zeitenverbesserungen im vorderen Bereich der Wertung.

Honda-Pilot Iker Lecuona erster Verfolger von Jonathan Rea

Jonathan Rea holte sich die Bestzeit und setzte den positiven Trend der zurückliegenden WSBK-Events fort. Ebenfalls schnell unterwegs war Honda-Pilot Iker Lecuona, der die Bestzeit nur um einen Wimpernschlag verpasste.

Honda beeindruckend schnell: Iker Lecuona erreichte 326 km/h Topspeed Foto: Motorsport Images

Besonders beeindruckend: Die Werks-Hondas dominierten die Topspeedwertung und erreichten 326 km/h. Alle anderen Hersteller scheiterten an der Marke von 320 km/h.

Hielt sich Alvaro Bautista bewusst zurück? Foto: Ducati

Ducati blieb im FT1 deutlich hinter den Erwarten. Danilo Petrucci war als Dritter bester Ducati-Pilot, hatte aber bereits 0,342 Sekunden Rückstand. Markenkollege Michael Rinaldi wurde auf P5 gewertet. Weltmeister und Aragon-Favorit Alvaro Bautista fand sich nur auf P8 wieder.

BMW: Garrett Gerloff stark, Werksduo mit über zwei Sekunden Rückstand

Garrett Gerloff war erneut bester BMW-Pilot. Der US-Amerikaner, der beim zurückliegenden Renn-Wochenende in Magny-Cours überraschend die Pole holte, beendete das FT1 in Aragon auf der vierten Position. Auf die Bestzeit fehlten weniger als vier Zehntelsekunden. Gerloff war der einzige BMW-Pilot in den Top 10.

Garrett Gerloff war der einzige BMW-Pilot in den Top 10 Foto: Motorsport Images

Marken- und Teamkollege Loris Baz landete als zweitbester BMW-Pilot auf P12. Werkspilot Michael van der Mark beendete das FT1 auf der 16. Position und hatte über zwei Sekunden Rückstand. Und auch Scott Redding blieb als 19. deutlich hinter den Erwartungen.

Philipp Öttl schafft den Sprung in die Top 10

Die deutschsprachigen Fahrer erlebten einen positiven Start ins Aragon-Wochenende. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) behauptete sich lange Zeit in den Top 8 und beendete das FT1 schlussendlich auf der zehnten Position. Auf die Bestzeit fehlten lediglich 1,086 Sekunden.

Philipp Öttl war nur minimal langsamer als Alvaro Bautista Foto: Team Go Eleven

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) saß nach seiner Kollision mit Scott Redding in Magny-Cours erstmals wieder auf dem Motorrad und wurde auf P11 geführt. Zu den Top 10 klaffte allerdings bereits eine Lücke von mehr als einer halben Sekunde. Auf die Bestzeit verlor Aegerter 1,628 Sekunden.

Das FT2 der Superbike-WM in Aragon wird um 15:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.