WSBK Aragon FT1: Rea dominiert beim Auftakt, Öttl fährt in die Top 10

Die mit Spannung erwartete neue WSBK-Saison begann heute Vormittag in Aragon (Spanien). Pünktlich um 10:30 Uhr öffnete die Boxengasse für das erste Training der WSBK-Saison 2022. Die Bedingungen waren mit 16°C Luft- und 21°C Asphalttemperatur deutlich besser als beim Test am Montag/Dienstag. Die Bestzeit ging an Ex-Champion Jonathan Rea (Kawasaki), der von Beginn an der schnellste Fahrer im MotorLand Aragon war (zum FT1-Ergebnis).

Rea war nach wenigen Minuten der erste Fahrer, der unter 1:50 Minuten fuhr. Der Brite führte die Wertung nach fünf Minuten mit einer 1:49.301er-Runde an. Keiner seiner Gegner war zu Beginn des FT1 so schnell unterwegs.

Ex-MotoGP-Pilot Hafizh Syahrin (MIE-Honda) erlebte keinen guten Start in sein erstes WSBK-Training. Der Malaysier kämpfte bereits nach wenigen Minuten mit technischen Problemen. Syahrin musste seine Honda Fireblade mit einem Defekt in Kurve 1 abstellen. Zuvor hatte das Motorrad Flüssigkeit verloren.

Jonathan Rea zur Halbzeit souverän auf Position eins

Zur Halbzeit des FT1 behauptete sich Rea nach wie vor mit seiner 1:49.301er-Runde an der Spitze und war weiterhin der einzige Fahrer, der unter 1:50 Minuten fuhr. Seine Gegner lagen mehr als sieben Zehntelsekunden zurück. Auf den Positionen zwei bis fünf folgten Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes, Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Alvaro Bautista und Michael Rinaldi (beide Ducati).

BMW-Pilot Scott Redding erlebte einen durchwachsenen Start in die Session und lag mit 2,2 Sekunden Rückstand nur auf Position 15. Der Brite wirkte frustriert und ärgerte sich über einen Fahrfehler. Bonovo-Pilot Loris Baz behauptete sich zu diesem Zeitpunkt in den Top 7 und war mit 1,3 Sekunden Rückstand deutlich näher an der Spitze dran.

Toprak Razgatlioglu verringert den Rückstand in der Schlussphase

In den finalen Minuten rückte die Spitze enger zusammen. Die Bestzeit blieb allerdings ungefährdet. Jonathan Rea blieb mit seiner 1:49.301er-Runde vorn. Weltmeister Toprak Razgatlioglu kam bis auf 0,364 Sekunden an die Bestzeit heran. Ducati-Pilot Michael Rinaldi schob sich auf die dritte Position und lag 0,699 Sekunden zurück.

Toprak Razgatlioglu startet mit der Nummer 1 des Champions Foto: Yamaha

Kawasaki-Pilot Alex Lowes wurde in der Schlussphase des FT1 auf die vierte Position durchgereicht. Alvaro Bautista komplettierte mit seiner Ducati Panigale V4R die Top 5 und hatte 0,807 Sekunden Rückstand.

Garrett Gerloff (GRT-Yamaha), Loris Baz (Bonovo-BMW), Andrea Locatelli (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) und Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) folgten auf den Positionen sechs bis zehn. Rookie Philipp Öttl zeigte einen starken Trainingsauftakt. Als Zehnter lag der Deutsche nur 1,340 Sekunden zurück.

BMW-Neuzugang Scott Redding außerhalb der Top 15

BMW-Ersatzpilot Ilya Mikhalchik hinterließ ebenfalls einen positiven Eindruck. Der Ukrainer war als Elfter zweitbester BMW-Pilot. Mikhalchik ersetzt in Aragon BMW-Werkspilot Michael van der Mark, der nach einem Trainingsunfall mit dem Mountainbike verletzungsbedingt ausfällt. BMW-Werkspilot Scott Redding beendete das FT1 nur auf der 16. Position. Markenkollege Eugene Laverty wurde als 18. gewertet.

BMW-Ersatzpilot Ilya Mikhalchik kratzte an den Top 10 Foto: BMW Motorrad

Puccetti-Pilot Lucas Mahias zerstörte seine Kawasaki in den finalen Minuten des FT1 in Kurve 2. Der Franzose rutschte über das Vorderrad ins Kiesbett. Mahias' Maschine überschlug sich mehrfach.

Beim Topspeed lag nicht Ducati vorn. Alvaro Bautista wurde mit 318 km/h gemessen. Einen Tick schneller waren die beiden Honda-Werkspiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge. Die beiden Spanier erreichten mit ihren Werks-Hondas 320 km/h.

Das zweite Freie Training der Superbike-WM in Aragon wird um 15:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Kawasaki.