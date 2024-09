WSBK Aragon (FT1): Toprak Razgatlioglu beim Comeback an der Spitze!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Aragon (Spanien) die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Am Ende der Vormittags-Session ließ Razgatlioglu einen frischen Reifen montieren und ging in der finalen Minute noch einmal auf Zeitenjagd. Die Uhr blieb bei 1:49.021 Minuten stehen. Damit war Razgatlioglu beim Comeback der mit Abstand schnellste Fahrer.

In der Woche zwischen den WSBK-Wochenenden in Cremona und Aragon verkündete Yamaha, dass Jonathan Rea wieder auf seine Yamaha R1 steigen wird. Der Rekord-Weltmeister bestand den medizinischen Check am Donnerstag. Ebenfalls am Donnerstag wurde das Comeback von Toprak Razgatlioglu bestätigt (was Razgatlioglu zum Comeback gesagt hat). Weiterhin außer Gefecht ist Dominique Aegerter, der bei GRT-Yamaha wie in Cremona durch Marvin Fritz ersetzt wird.

Einige der 23 WSBK-Piloten fuhren im FT1 erstmals auf dem neuen Asphalt, der beim MotoGP-Wochenende vor einigen Wochen kritisiert wurde. Cremona-Sieger Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Nicolo Bulega (Ducati) kehrten zu Beginn der Session nach nur einer Runde an die Box zurück.

An Bulegas Ducati wurde an der rechten Seite gearbeitet. Ducati erklärte, dass es sich um ein Elektronikproblem handelte. Bulega konnte nach einigen Minuten wieder auf die Strecke zurückkehren. Er sollte das FT1 auf P10 beenden.

Kawasaki zwischenzeitlich vorn, Honda-Werksduo setzt sich stark in Szene

Nach 15 Minuten führte Axel Bassani (Kawasaki) die Wertung mit einer 1:49.970er-Runde an. Bassani war der erste Fahrer, der unter 1:50 Minuten fahren konnte. Knapp dahinter lagen Alvaro Bautista (Ducati) und Xavi Vierge (Honda). Toprak Razgatlioglu wurde nach dem ersten Stint auf P9 geführt.

Zur Halbzeit der Session schoben sich Iker Lecuona (Honda) und Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) an Axel Bassani vorbei und behaupteten sich an der Spitze. Alvaro Bautista übernahm zu Beginn des finalen Drittels mit einer 1:49.673er-Runde die Führung.

BMW-Doppelführung beim Trainingsauftakt in Aragon

Wenig später gelang Toprak Razgatlioglu ein großer Sprung. Der Türke schob sich von P13 auf P3 und verpasste die Bestzeit um lediglich 0,018 Sekunden. In der Schlussphase übernahm Garrett Gerloff zwischenzeitlich die Führung. Der US-Amerikaner verwendete einen frischen Reifen und umrundete den Kurs in 1:49.486 Minuten.

Dann kehrte Toprak Razgatlioglu kurz vor dem Ende des FT1 noch einmal auf die Strecke zurück und setzte ein klares Statement. Der Türke drückte die Bestzeit um 0,465 Sekunden und übernahm mit einer 1:49.021er-Runde die Spitzenposition vor BMW-Markenkollege Garrett Gerloff.

Hinter den beiden BMWs an der Spitze folgten die beiden Werks-Hondas. Xavi Vierge und Iker Lecuona bestätigten die Fortschritte der zurückliegenden Wochenenden und belegten im FT1 die Positionen drei und vier.

Starker Longrun von Weltmeister Alvaro Bautista

Weltmeister Alvaro Bautista verzichtete in der Schlussphase des FT1 auf einen frischen Reifen und rutschte bis auf P5 ab. Mit konstant starken Runden deutete der Spanier allerdings an, dass in den Rennen mit ihm zu rechnen ist.

Auf den Positionen sechs bis acht folgten drei weitere Ducatis: Andrea Iannone behauptete sich vor Danilo Petrucci und Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati).

Yamaha erneut das Schlusslicht der fünf Hersteller

Axel Bassani rutschte bis auf P9 ab, war aber bester Kawasaki-Pilot. Teamkollege Alex Lowes beendete das FT1 nur auf P13. Enttäuschend verlief der Trainingsauftakt für Yamaha. Andrea Locatelli war als Elfter bester Yamaha-Pilot. Jonathan Rea landete bei der Rückkehr auf P17.

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) wurde mit mehr als drei Sekunden Rückstand auf der 20. Position geführt. Marvin Fritz (GRT-Yamaha) lag 3,5 Sekunden zurück und wurde 22. und damit Vorletzter.

Um 15:00 Uhr folgt das zweite Training der Superbike-WM in Aragon.