WSBK Aragon FT3: BMW vorn, schwarze Flagge für Bautista, Philipp Öttl auf P4!

Nachdem der Trainingsauftakt der Superbike-WM in Aragon am Freitag bei sonnigem Himmel und frühsommerlichen Temperaturen stattfand, mussten die 25 WSBK-Piloten am Samstagmorgen im dritten Freien Training bei starkem Wind und bewölktem Himmel fahren. Die 30-minütige Session hielt einige Überraschungen bereit.

BMW-Pilot Loris Baz stürmte im FT3 an die Spitze und sorgte in der Bonovo-Box für Jubel zum FT3-Ergebnis. Mit seiner 1:49.591er-Runde schob sich Baz in der kombinierten Wertung auf die zweite Position. Jonathan Reas FT1-Bestzeit wurde auch im dritten Training nicht unterboten.

Lange Zeit lag Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista an der Spitze der Wertung. Der Spanier stürzte im finalen Drittel des FT3 in Kurve 9. Bautista konnte seine Ducati wieder aufrichten und die Session fortsetzen.

Da das Reglement vorschreibt, dass man nach einem Sturz an die Box zurückkehren muss, erhielt Bautista die schwarze Flagge und konnte sich nicht weiter verbessern. Dennoch belegte der Spanier die zweite Position im FT3.

Ducati-Markenkollege Philipp Öttl war die große Überraschung des FT3. Der Deutsche kündigte bereits am Freitagabend an was Öttl nach den beiden ersten Trainings berichtete, im FT3 den SCQ-Reifen zu probieren, den seine Rivalen teilweise schon am Freitag probierten.

Mit dem weichen Hinterreifen schob sich Öttl auf die vierte Position der Wertung. Mit seiner FT3-Zeit übernahm Öttl Platz sechs in der kombinierten Wertung aller drei Trainings.

Die Superpole in Aragon wird um 11:10 Uhr gestartet. Der Start des ersten Rennens erfolgt um 14:00 Uhr zur TV-Übersicht.

