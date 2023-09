WSBK Aragon: Kawasaki zieht die Nennung von Alex Lowes zurück

Das Kawasaki-Werksteam muss beim WSBK-Wochenende in Aragon (Spanien) auf Alex Lowes verzichten. Das Team hat entschieden, dass Lowes das Event im Motorland Aragon auslässt, um am kommenden Wochenende in Portimao (Portugal) vollkommen fit zu sein.

Bereits beim zurückliegenden WSBK-Wochenende in Magny-Cours fiel Lowes auf Grund von Knieproblemen aus. Es folgte eine Meniskus-Operation in Barcelona. Das Team ist nicht überzeugt, dass Lowes bereits einsatzbereit ist und traf deshalb die Entscheidung, den WSBK-Laufsieger durch Testpilot Florian Marino zu ersetzen.

"Nur neun Tage nach einer Knieoperation wollten wir seinen Körper nicht dem Rennstress aussetzen", rechtfertigt Kawasaki-Teammanager Guim Roda die Entscheidung, Lowes nicht fahren zu lassen.

Alex Lowes akzeptiert die Entscheidung von Kawasaki

Lowes bedauert, in Aragon nicht dabei zu sein. Der Brite fühlte sich fit genug für die Teilnahme. "Nach Magny-Cours habe ich die schwere Entscheidung getroffen, nach Barcelona zu fliegen, um mich am Knie operieren zu lassen. Die Operation verlief gut. Seitdem habe ich mich voll auf meine Genesung konzentriert und so hart wie möglich gearbeitet", berichtet der Brite.

Test- und Ersatzpilot Florian Marino mit Alex Lowes Foto: Kawasaki

"Körperlich fühle ich mich gut und bin in einer Position, in der ich fahren kann. Das Team hat jedoch entschieden, dass es das Beste ist, auf Portugal am nächsten Wochenende zu warten. Ich respektiere ihre Entscheidung und konzentriere mich darauf, Florian, Jonathan und das Team zu unterstützen, während ich mich für das nächste Rennen in Portimao erhole."

"Es ist schade, denn ich habe bei den zurückliegenden Tests in Aragon und beim Rennen in Magny-Cours einen starken Speed gezeigt. Aber das liegt nun hinter uns, und es ist an der Zeit, nach vorne zu schauen und zu versuchen, vor dem Ende der Saison 2023 wieder auf dem Podium zu stehen", so Lowes.

Was von Ersatzpilot Florian Marino zu erwarten ist

Für Florian Marino ist das WSBK-Event eine große Herausforderung. Am zurückliegenden Wochenende fuhr Marino beim Langstrecken-Rennen in Le Castellet, saß da aber noch auf einer Yamaha R1.

Florian Marino pilotierte die Kawasaki zuletzt beim Aragon-Test Foto: Kawasaki

"Für mich ist es eine großartige Gelegenheit, als Testfahrer anzutreten", bemerkt Marino. "Ich denke, dieses Wochenende wird mir auch helfen, die Kawasaki ZX-10RR besser zu verstehen. Und natürlich kann ich es kaum erwarten, mit der Crew zu arbeiten."

"Persönlich habe ich keine Erwartungen", erklärt Marino. "Ich werde einfach versuchen, das Beste aus dieser Gelegenheit für alle Beteiligten herauszuholen. Danke an Kawasaki und das Provec-Team für das Vertrauen!"

Mit Bildmaterial von Kawasaki.