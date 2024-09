WSBK Aragon (Lauf 2): Alvaro Bautista feiert emotionalen Sieg beim Heimspiel!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Aragon (Spanien) das zweite Hauptrennen gewonnen. Nach seinem Erfolg im Sprint am Sonntagvormittag setzte sich Bautista auch im zweiten Rennen am Nachmittag durch.

WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) übte rundenlang Druck auf Bautista auf, verlor in der Schlussphase aber den Anschluss an die Ducati mit der Nummer 1 und kam als Zweiter ins Ziel. Damit baute Razgatlioglu seine WM-Führung weiter aus, denn Nicolo Bulega (Ducati) wurde nur Dritter.

Durch den Sieg im Sprintrennen am Vormittag (zum Rennbericht) stellte Alvaro Bautista die Pole für das zweite Hauptrennen sicher. Die erste Startreihe wurde durch Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega komplettiert.

Nicolo Bulega erlebt Fehlstart ins Rennen

Beim Start setzte sich Bautista gegen Razgatlioglu durch. Bulega bog als Dritter in die erste Kurve, wurde aber in Kurve 4 bereits von Iannone überrumpelt. Zwei Kurven später zog auch noch BMW-Pilot Michael van der Mark vorbei.

Bulega und Van der Mark duellierten sich hart um P4. In der zweiten Runde verschätzte sich Bulega beim Anbremsen von Kurve 12 und verlor viele Positionen. Er kam nur auf P9 aus der zweiten Runde und musste eine Aufholjagd starten.

An der Spitze setzten sich Bautista, Razgatlioglu und Iannone leicht ab. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) hatte sich bereits auf die vierte Position geschoben und startete die Jagd auf die Top 3. Der US-Amerikaner war im dritten Umlauf der schnellste Fahrer im Feld.

Alvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu setzen sich ab

In der fünften Runde zogen Bautista und Razgatlioglu das Tempo deutlich an und fuhren hohe 1:48er-Zeiten. Iannone verlor den Anschluss. Dahinter wurde hart gekämpft. Gerloff fuhr auf Position vier vor Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Michael van der Mark und Nicolo Bulega.

Nach der Hälfte der Renndistanz lagen Bautista und Razgatlioglu innerhalb von 0,3 Sekunden. Iannone hatte die dritte Position an Gerloff verloren. Zum Spitzenduo fehlten Gerloff aber bereits 4,5 Sekunden. Bulega fuhr auf Position fünf und hatte noch Chancen auf einen Podestplatz. In Runde zehn ging Bulega an Iannone vorbei und legte sich wenig später Gerloff zurecht.

Nach zehn Runden steigerte Razgatlioglu den Druck auf Bautista, doch der Spanier blieb fehlerfrei. Die beiden Fahrer an der Spitze fuhren deutlich schneller als der Rest des Feldes und trieben sich zu neuen Bestzeiten an. Der Vorsprung auf die von Bulega angeführte Verfolgergruppe wuchs nach zwei Dritteln auf über sechs Sekunden an.

Toprak Razgatlioglu muss in der Schlussphase abreißen lassen

In Runde 14 verschaffte sich Bautista eine kleine Lücke. Mit der schnellsten Rennrunde (1:48.310 Minuten) setzte sich Bautista leicht von Razgatlioglu ab. Nach 15 Runden lagen 0,5 Sekunden zwischen Bautista und Razgatlioglu. Der Vorsprung wuchs von Runde zu Runde, Razgatlioglu gab sich geschlagen. Bautista zog das Tempo weiter an und notierte in 1:48.121 Minuten die schnellste Rennrunde.

Toprak Razgatlioglu konnte das hohe Tempo nicht halten

Foto: BMW Motorrad

Bautista ging mit 2,4 Sekunden Vorsprung in die letzte Runde. Der Spanier fuhr weiter niedrige 1:48er-Zeiten, während Razgatlioglu klar Tempo rausnahm. In der letzten Runde ließ Bautista nichts mehr anbrennen und stellte den Sieg im Sonntags-Rennen sicher.

Bei der Zieldurchfahrt hatte Bautista mehr als drei Sekunden Vorsprung. Der Weltmeister holte am Sonntag die Maximalpunktzahl. Razgatlioglu konnte auch in diesem Jahr nicht in Aragon gewinnen und muss bis zum nächsten Jahr warten, um seinen ersten Aragon-Sieg sicherzustellen.

Bulegas Aufholjagd endete auf der dritten Position. Der WM-Zweite fuhr kopfschüttelnd über den Zielstrich. Andrea Iannone setzte sich in der Schlussphase gegen Garrett Gerloff durch und wurde Vierter. In der letzten Kurve startete Gerloff eine Attacke, konnte seine Linie aber nicht halten.

Danilo Petrucci beendete das Rennen auf der sechsten Position. Michael van der Mark wurde auf P7 gewertet. Iker Lecuona bescherte Honda ein weiteres Top-8-Ergebnis. Andrea Locatelli war als Neunter bester Yamaha-Pilot. Komplettiert wurden die Top 10 von Xavi Vierge (Honda).

Glanzloses Comeback von Rekord-Champion Jonathan Rea

Scott Redding (Bonovo-BMW) kam als Elfter ins Ziel und stand erneut klar im Schatten seiner Markenkollegen. Axel Bassani (Kawasaki) wurde Zwölfter und bescherte Kawasaki immerhin einige Punkte für die Herstellerwertung. Teamkollege Alex Lowes wurde nach seinem Sturz im Sprint als "nicht fit" eingestuft.

Yamaha-Werkspilot Jonathan Rea verpasste die Top 10 deutlich

Foto: Yamaha

Jonathan Rea (Yamaha) erlebte ein glanzloses Comeback und beendete das finale Rennen auf P13. Der sechsmalige Weltmeister lag mehr als 26 Sekunden zurück. Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) und Remy Gardner (GRT-Yamaha) kassierten die finalen Punkte.

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) ging als 19. leer aus. Der Deutsche hatte nach 18 Runden mehr als 52 Sekunden Rückstand. Ersatzpilot Marvin Fritz (GRT-Yamaha) gab das Rennen vorzeitig auf.

Die WSBK-Saison 2024 wird in zwei Wochen in Estoril (Portugal) fortgesetzt.