WSBK Aragon (Sprint): Bautista bezwingt Razgatlioglu in der letzten Runde!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Aragon (Spanien) das Superpole-Rennen gewonnen. In einem spannenden Sprintrennen setzte sich Bautista hauchdünn gegen WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) durch. Nicolo Bulega (Ducati) führte das Rennen lange an und wurde schlussendlich Dritter. Die Top 3 wurden durch weniger als zwei Zehntelsekunden getrennt.

Bulega startete von der Pole ins Superpole-Rennen und teilte sich die erste Startreihe mit seinen Ducati-Markenkollegen Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Bautista. Razgatlioglu stand auf Startplatz fünf. Das Fahrerfeld schrumpfte auf 21 Teilnehmer, denn Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) wurde nach dem Sturz im Samstags-Rennen als "nicht fit" eingestuft.

Auf Grund der vergleichsweise niedrigen Temperaturen verzichteten die Fahrer auf die weiche Hinterreifen-Option. Alle Piloten gingen mit der SC0-Mischung ins Sprintrennen.

Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu duellieren sich um die Führung

Beim Start übernahm Bulega die Führung und bog vor Iannone und Bautista in die erste Kurve. Razgatlioglu kam nicht besonders gut weg und verlor eine Position. Im Laufe der ersten Runde konnte sich Razgatlioglu aber an einigen Gegnern vorbeischieben und kam als Vierter aus der ersten Runde.

In der zweiten Runde bremste sich Razgatlioglu an Bautista und Iannone vorbei und startete die Verfolgung von Bulega, der sich bereits mit 0,8 Sekunden leicht abgesetzt hatte. Zu Beginn von Runde drei kam Alex Lowes (Kawasaki) am Ausgang der ersten Kurve zu Sturz und war aus dem Rennen.

Am Ende der dritten Runde schob sich Razgatlioglu erstmals an Bulega vorbei, doch der Italiener konterte. Eine Runde später wiederholte Razgatlioglu sein Manöver, konnte sich aber erneut nicht durchsetzen. Er probierte es zu Beginn von Runde fünf in Kurve 1 und übernahm schlussendlich die Führung.

Alvaro Bautista holt das Führungsduo ein

Die Top 3 rückten zu Beginn der zweiten Rennhälfte enger zusammen und fuhren innerhalb von 0,3 Sekunden. Bautista beobachte von Position drei aus, wie Teamkollege Bulega mit einem Manöver in Kurve 1 erneut in Führung ging. Iannone auf Position vier hatte den Anschluss verloren und lag bereits mehr als drei Sekunden zurück.

Razgatlioglu und Bulega fuhren in der Schlussphase hohe 1:47er-Zeiten. Drei Runden vor Rennende überraschte Razgatlioglu Bulega mit einem Manöver in der Linkskurve vor der langen Gegengeraden. Der BMW-Pilot ging als Führender in die vorletzte Runde. Bulega und Bautista lagen aber weiter in Schlagdistanz.

Spannende letzte Runde: Erster Bautista-Sieg seit April!

In der vorletzten Runde zog Bautista an Bulega vorbei und ging als Zweiter in die letzte Runde. Weniger als eine Zehntelsekunde trennte Bautista von Razgatlioglu an der Spitze. Bautista riskierte viel, um Razgatlioglu im kurvigen Teil der Strecke zu folgen. Mit einem Manöver in der Linkskurve vor der Gegengeraden ging Bautista in Führung und verteidigte diese bis zur Zieldurchfahrt.

Bautista kam mit 0,088 Sekunden Vorsprung über den Zielstrich und feierte seinen ersten Laufsieg seit dem Erfolg im Assen-Sprint im April. "Ich bin wirklich happy", freut sich Bautista. "Ich fühlte mich im Warm-up sehr gut und wusste, dass ich attackieren kann. Das Tempo im Rennen war aber sehr hoch. Ich war in allen Runden am Limit, um Nicolo und Toprak folgen zu können."

"In den beiden finalen Runden erkannte ich, dass sich Toprak etwas von Nicolo absetzt. Ich wollte es probieren und ihn einholen. Ich wusste, dass ich es in der Schikane vor der langen Gegengeraden probieren kann, wenn ich nah genug dran bin. Ich probierte es und machte in der letzten Kurve die Tür zu", beschreibt Bautista seine erfolgreiche Taktik, die zum Sieg führte.

Toprak Razgatlioglu muss weiter auf seinen ersten Aragon-Sieg warten

Foto: BMW Motorrad

Razgatlioglu muss weiter auf seinen ersten WSBK-Sieg in Aragon warten. Bulega kam mit 0,172 Sekunden Rückstand als Dritter ins Ziel. In der Meisterschaft konnte Razgatlioglu seinen Vorsprung weiter ausbauen.

Andrea Iannone kann seinen Erfolg vom Samstag im Sprint nicht wiederholen

Andrea Iannone beendete den Sprint mit 4,7 Sekunden Rückstand als Vierter. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) kam auf P5 ins Ziel. Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Iker Lecuona (Honda), Michael van der Mark (BMW) und Xavi Vierge (Honda) landeten auf den Positionen sechs bis neun und kassierten Punkte.

Andrea Iannone beendete den Sprint auf der vierten Position

Foto: GoEleven

Scott Redding (Bonovo-BMW) ging als Zehnter leer aus. Und auch die beiden Werks-Yamahas konnten keine Punkte sammeln. Andrea Locatelli wurde Elfter, Jonathan Rea Zwölfter.

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) beendete den Sprint auf der 18. Position und lag über 28 Sekunden zurück. Landsmann Marvin Fritz (GRT-Yamaha) wurde nicht gewertet.

Um 14:00 Uhr folgt bei der Superbike-WM in Aragon das zweite Hauptrennen.