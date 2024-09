WSBK Aragon (Superpole): Vier Ducatis an der Spitze, Razgatlioglu auf P5!

Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega hat sich bei der Superbike-WM in Aragon (Spanien) die Bestzeit in der Superpole gesichert. Der Italiener fuhr als einziger Fahrer unter 1:48 Minuten und stellte souverän die Pole sicher. Ducati wurde der Favoritenrolle gerecht und belegte die ersten vier Positionen. BMW-Speerspitze Toprak Razgatlioglu war als Fünfter bester Nicht-Ducati-Pilot.

Die schnellste Rundenzeit vor dem Qualifying war Alvaro Bautista FT3-Bestzeit. Am Samstagmorgen umrundete der Weltmeister den Kurs in 1:48.332 Minuten. BMW-Werkspilot Michael van der Mark sorgte im FT3 für eine Unterbrechung, denn nach einem kapitalen Motorschaden an der M1000RR musste der Kurs gereinigt werden.

Die 22 WSBK-Piloten fanden beim Start der 15-minütigen Superpole-Session gute Bedingungen vor. Bei Sonnenschein gingen die Fahrer auf Zeitenjagd. Nach dem ersten Schlagabtausch lagen drei Ducatis vorn.

Andrea Iannone nach dem ersten Versuch an der Spitze

GoEleven-Ducati-Pilot Andrea Iannone führte mit einer 1:48.208er-Runde. Werkspilot Alvaro Bautista lag 0,050 Sekunden zurück, Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega hatte 0,088 Sekunden Rückstand. Die Abstände waren gering. Toprak Razgatlioglu auf P7 fehlten lediglich 0,202 Sekunden zur provisorischen Polezeit.

Andrea Iannone befand sich nach dem ersten Versuch auf Kurs zur Pole

Foto: GoEleven

Beim zweiten Versuch übernahm Nicolo Bulega mit einer 1:47.840er-Runde die Führung und zog Ducati-Markenkollege Danilo Petrucci (Barni) auf P4. Die Bestzeit von Bulega wurde nicht gefährdet. Der Italiener behauptete sich an der Spitze und stellte die Pole sicher.

Andrea Iannone gelang beim zweiten Stint keine Verbesserung. Mit seiner Zeit vom ersten Versucht stellte der Italiener den zweiten Startplatz sicher. Alvaro Bautista konnte sich ebenfalls nicht steigern, behauptete sich aber auf P3 und steht somit in der ersten Startreihe. Danilo Petrucci komplettierte das aus Ducati-Sicht sehr erfreuliche Qualifying als Vierter.

Vier Ducatis und eine BMW in den Top 5

Toprak Razgatlioglu beendete die Superpole auf P5 und war damit bester Nicht-Ducati-Pilot. Der WM-Leader bildet zusammen mit Danilo Petrucci und Alex Lowes (Kawasaki) die zweite Startreihe. Lowes kam am Ende der Superpole zu Sturz.

Andrea Locatelli war als Siebter bester Yamaha-Pilot und führt die dritte Reihe an, die von Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) und Iker Lecuona (Honda) vervollständigt wird.

Garrett Gerloff war am Freitag der schnellste Fahrer, beendete die Superpole aber nur auf P10

Foto: BMW Motorrad

Garrett Gerloff (Bonovo-BWM) konnte den Erfolg vom Freitag nicht wiederholen und landete in der Superpole auf P10 direkt vor BMW-Markenkollege Michael van der Mark. Xavi Vierge (Honda) komplettiert die vierte Startreihe.

Nur eine Yamaha in den Top 12

Jonathan Rea kam in der Superpole nicht über P13 hinaus und hatte mehr als eine Sekunde Rückstand. Scott Redding (Bonovo-BMW) und Remy Gardner (GRT-Yamaha) vervollständigen die fünfte Startreihe.

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) landete mit 2,135 Sekunden Rückstand auf P20. Landsmann Marvin Fritz (GRT-Yamaha) hatte als 22. und Letzter einen Rückstand von 3,954 Sekunden.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Aragon wird um 14:00 Uhr gestartet.