WSBK Argentinien FT1: Razgatlioglu vor Rea, Ducati-Piloten mit Rückstand

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in San Juan (Argentinien) die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Der Superbike-Weltmeister lag von Beginn an vorn und umrundete den Kurs beim finalen Versuch in 1:37.511 Minuten. Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea wurde Zweiter, Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli folgte auf der dritten Position.

Im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren waren die Bedingungen auf dem 4,276 Kilometer langen Circuito San Juan Villicum deutlich besser. Da auf der Strecke mehr Veranstaltungen stattfanden und der Belag deshalb weniger schmutzig war, konnten die 22 WSBK-Piloten von Beginn an ordentliche Rundenzeiten fahren.

Weltmeister Toprak Razgatlioglu führte die Wertung zu Beginn der Session an und kratzte nach zehn Minuten an der ersten 1:37er-Runde des Wochenendes. Ebenfalls gut unterwegs waren die beiden Werks-Kawasakis von Alex Lowes und Jonathan Rea, die auf den Positionen zwei und drei lagen.

Toprak Razgatlioglu gibt von Beginn an das Tempo vor

Zur Halbzeit des FT1 führte Razgatlioglu die Wertung mit seiner 1:38.009er-Runde an. Alex Lowes war mit 0,445 Sekunden Rückstand Zweiter, Jonathan Rea lag als Dritter 0,513 Sekunden zurück. WM-Leader Alvaro Bautista lag mit 0,556 Sekunden Rückstand auf der vierten Position. Ducati-Markenkollege Philipp Öttl war Zehnter und hatte 1,489 Sekunden Rückstand.

Eine Viertelstunde vor dem Ende des FT1 verbesserte Razgatlioglu seine eigene Zeit und war mit seiner 1:37.879er-Runde der einzige Fahrer unter 1:38 Minuten. Zwei Minuten vor dem Ende der Session vergrößerte Razgatlioglu seinen Vorsprung und schraubte die Bestzeit auf 1:37.540 Minuten herunter. Diese Zeit sollte von seinen Gegnern nicht mehr unterboten werden.

Toprak Razgatlioglu holte sich die FT1-Bestzeit. Jonathan Rea kam beim finalen Versuch noch bis auf 0,322 Sekunden an die Bestzeit heran und schob sich auf die zweite Position. Andrea Locatelli (Yamaha) beendete das FT1 auf Position drei.

Der WM-Führende außerhalb der Top 3

Alvaro Bautista befand sich am Ende noch auf Kurs zu einer absoluten Spitzenzeit und notierte eine absolute Sektor-Bestzeit. Im finalen Sektor verlor der WM-Führende aber viel Zeit und landete nur auf der vierten Position. Ducati-Markenkollege Axel Bassani aus dem Motocorsa-Team komplettierte die Top 5.

Alvaro Bautista reihte sich im FT1 auf der vierten Position ein Foto: Ducati

Iker Lecuona brachte Honda in die Top 6 und lag 0,002 Sekunden vor Kawasaki-Pilot Alex Lowes. Vorjahressieger Scott Redding landete auf der achten Position und war damit bester BMW-Pilot. Michael Rinaldi (Ducati) und Michael van der Mark (BMW) vervollständigten die Top 10.

Philipp Öttl rutschte in der Schlussphase aus den Top 10 und beendete das FT1 auf der 15. Position. Der deutsche WSBK-Rookie verpasste die Bestzeit um knapp zwei Sekunden.

Das FT2 der Superbike-WM in San Juan wird um 20:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.