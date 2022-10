WSBK Argentinien FT3: Toprak Razgatlioglu 0,030s vor Alvaro Bautista

Audio-Player laden

Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in San Juan (Argentinien) die Bestzeit im dritten Freien Training gesichert. Der Superbike-Weltmeister fuhr 0,030 Sekunden schneller als WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati).

Toprak Razgatlioglus 1:37.511er-Runde war vor dem FT3 die bisher schnellste Runde des Wochenendes. Razgatlioglu fuhr seine Zeit im FT1 bei kühleren Bedingungen und konnte sich im FT2 nicht verbessern. Die Bedingungen im FT3 ermöglichten Verbesserungen. Im Gegensatz zum Vortrag war es bewölkt.

Nach zehn Minuten fuhr Alex Lowes (Kawasaki) in 1:37.417 Minuten die bisher schnellste Runde des Wochenendes und übernahm die Führung im Klassement. Doch lange konnte sich Lowes nicht an der Spitze behaupten. Ducati-Pilot Alvaro Bautista fuhr 0,031 Sekunden schneller und übernahm noch vor der Halbzeit der Session die Führung.

Toprak Razgatlioglu behauptet sich an der Spitze

Im Windschatten von Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli stellte Toprak Razgatlioglu acht Minuten vor dem Ende des FT3 eine neue Bestzeit auf. Die Uhr blieb bei 1:37.347 Minuten stehen. Damit war Razgatlioglu 0,039 Sekunden schneller als Bautista.

Später verbesserte Razgatlioglu die Bestmarke auf 1:37.217 Minuten. Beim finalen Versuch fand Razgatlioglu noch eine Tausendstelsekunde und baute seinen Vorsprung mit einer 1:37.216er-Runde weiter aus.

Starkes Renntempo: Alvaro Bautista fährt beeindruckenden Longrun

Alvaro Bautista befand sich beim finalen Versuch auf Bestzeitkurs, verlor aber im finalen Sektor. Schlussendlich fehlten 0,030 Sekunden zur Bestzeit: Platz zwei für den WM-Leader. Mit seinen konstant schnellen Runden während des Longruns machte sich Bautista zum Favoriten für das Rennen am Samstag.

WM-Leader Alvaro Bautista fuhr konstant starke Rundenzeiten Foto: Ducati

Die Kawasaki-Werkspiloten beendeten das FT3 auf den Positionen drei und fünf. Alex Lowes war der schnellere der Kawasaki-Piloten und hatte 0,201 Sekunden Rückstand. Jonathan Rea auf Position fünf lag 0,404 Sekunden zurück.

Honda-Werkspilot Iker Lecuona schob sich zwischen die Kawasakis und beendete das FT3 auf der vierten Position. Teamkollege Xavi Vierge enttäuschte auf P16.

BMW in den Top 6, Philipp Öttl kratzt an den Top 10

Bonovo-Pilot Loris Baz war der schnellste BMW-Fahrer. Als Sechster verlor der Franzose 0,497 Sekunden auf die Bestzeit. Die BMW-Werkspiloten folgten auf den Positionen zehn und zwölf. Scott Redding hatte 0,835 Sekunden Rückstand, BMW-Teamkollege Michael van der Mark lag 1,129 Sekunden zurück.

Drei Positionen nach hinten: Philipp Öttl erhält eine Gridstrafe Foto: Motorsport Images

GoEleven-Ducati-Pilot Philipp Öttl machte im FT3 einen deutlichen Schritt im Vergleich zum Freitag. Als Elfter hatte der deutsche WSBK-Rookie einen Rückstand von 1,044 Sekunden. Für seine Fahrweise am Freitag (was passiert war) erhielt Öttl eine Gridstrafe, die ihn in der Startaufstellung von Lauf eins eine Reihe nach hinten versetzt.

Das erste Rennen der Superbike-WM in San Juan wird um 20:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Yamaha.