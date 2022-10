WSBK Argentinien: Razgatlioglu auf Pole, alle Hersteller in den Top 5 vertreten! Toprak Razgatlioglu holt sich bei der Superbike-WM in San Juan die Poleposition - Yamaha, Kawasaki, Ducati, Honda und BMW schaffen den Sprung in die Top 5

Autor: Sebastian Fränzschky Audio-Player laden Yamaha-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in San Juan (Argentinien) die Poleposition gesichert. In der Superpole stellte Razgatlioglu einen neuen Rundenrekord auf. Seine WM-Rivalen Jonathan Rea (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati) komplettieren die erste Startreihe. GoEleven-Pilot Philipp Öttl erlebte kein gutes Qualifying. Die schnellste Runde vor dem Qualifying war die FT3-Bestzeit von Toprak Razgatlioglu. Der Superbike-Weltmeister von 2021 umrundete den Kurs im finalen Training in 1:37.216 Minuten. Nach dem ersten Schlagabtausch in der Superpole fuhr Toprak Razgatlioglu die erste 1:36er-Zeit auf dem Kurs in San Juan. Der Türke schob sich mit seiner 1:36.687er-Runde an die Spitze. Dahinter folgten Jonathan Rea und Loris Baz (Bonovo-BMW). Alvaro Bautista war Fünfter, Philipp Öttl lag nach dem ersten Versuch auf Position 17. Fabelzeiten beim zweiten Schlagabtausch Beim zweiten Versuch übernahm Alvaro Bautista mit einer 1:36.671er-Runde die Führung, doch der Zeitenmonitor signalisierte bei einigen Fahrern absolute Sektor-Bestzeiten. Jonathan Rea war noch schneller und schob sich mit einer 1:36.449er-Runde auf die erste Position. Toprak Razgatlioglu brach seine erste Runde ab, konnte aber eine zweite Runde nachschieben. Der Titelverteidiger holte sich mit einer 1:36.216er-Runde auf die Pole. Damit stellte Razgatlioglu einen neuen Rundenrekord auf. Alle fünf Hersteller in den Top 5 Die drei WM-Anwärter bilden die erste Startreihe. Razgatlioglu, Rea und Bautista haben beim ersten Rennen freie Sicht. In Reihe zwei stehen Honda-Pilot Iker Lecuona und die beiden BMW-Piloten Scott Redding und Loris Baz. Somit haben alle fünf Hersteller einen Fahrer in den Top 5. Scott Redding brachte BMW in die Top 5 Foto: Motorsport Images Mit zwei Piloten in den Top 6 verlief die Superpole für BMW sehr erfolgreich. Scott Redding nutzte Jonathan Rea beim zweiten Versuch als Referenz und kam bis auf 0,758 Sekunden heran. Loris Baz schaffte ebenfalls den Sprung in die zweite Reihe, obwohl er beim zweiten Versuch zu Sturz kam. Als Sechster war Baz bester Nicht-Werkspilot. Philipp Öttl nach Strafe nur auf Startplatz 20 In der dritten Startreihe stehen Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), Michael Rinaldi (Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki). Reihe vier besteht aus Xavi Vierge (Honda), Andrea Locatelli (Yamaha) und Garrett Gerloff (GRT-Yamaha). Enttäuschend verlief die Superpole für Philipp Öttl. Der Deutsche kam nicht über P17 hinaus und war 1,933 Sekunden langsamer als Polesetter Toprak Razgatlioglu. Das erste Rennen muss Öttl von P20 starten, weil er für sein Verhalten am Freitag eine Gridstrafe erhielt (mehr Informationen). Das erste Rennen der Superbike-WM in San Juan wird um 20:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht). Mit Bildmaterial von Yamaha. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel WSBK Argentinien FT3: Toprak Razgatlioglu 0,030s vor Alvaro Bautista Nächster Artikel WSBK Argentinien (Lauf 1): Souveräner Bautista-Sieg, Razgatlioglu stürzt! geteilte inhalte