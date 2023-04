WSBK Assen FT1: Alvaro Bautista knapp vor Jonathan Rea, BMW in den Top 5!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Assen (Niederlande) die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Der Spanier absolvierte am Freitagvormittag einen beeindruckenden finalen Stint und war sowohl auf eine Runde als auch beim Renntempo beeindruckend schnell. Vier der fünf beteiligten Hersteller schafften im FT1 den Sprung in die Top 5.

Beim Trainingsauftakt in Assen fanden die Piloten Sonnenschein vor, doch der kalte Ostwind erschwerte die Bedingungen. Die Lufttemperatur lag bei 13°C, der Asphalt hatte sich beim Start des FT1 um 10:30 Uhr auf 17°C erwärmt.

Neben den 22 Stammpiloten, die bereits bei den Überseerennen in Phillip Island (Australien) und Mandalika (Indonesien) dabei waren, stießen mit BSB-Champion Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha), Isaac Vinales (TPR-Kawasaki) und Gabriele Ruiu (Bmax-BMW) drei weitere Fahrer zum Feld.

Kawasaki-Duo zu Beginn des FT1 an der Spitze

In den ersten Minuten des FT1 gaben die beiden Werks-Kawasakis das Tempo vor. Jonathan Rea fuhr als erster Fahrer eine 1:35er-Zeit und führte die Wertung nach zehn Minuten vor Teamkollege Alex Lowes an.

Für Markenkollege Tom Sykes (Puccetti) begann das Training holprig. Sykes brachte seine Kawasaki nach nur einer Runde zurück an die Box. Am Motorrad des Ex-Champions wurde eifrig geschraubt.

Bereits bei den ersten sechs Rennen der Saison wurde Sykes durch technische Probleme eingebremst und sah in keinem der bisherigen Rennen die Zielflagge. Erst nach der Hälfte des FT1 konnte Sykes das Training fortsetzen.

Jonathan Rea gab zu Beginn des FT1 das Tempo vor Foto: Kawasaki

Nach einer Viertelstunde fuhr Rea die erste 1:34er-Zeit des Wochenendes und bestätigte seine Führung. Doch Weltmeister Alvaro Bautista am immer besser in Schwung und schob sich auf die zweite Position. Schnell unterwegs war auch Rookie Remy Gardner (GRT-Yamaha), der zu diesem Zeitpunkt Dritter war.

BMW-Pilot Loris Baz bricht das FT1 vorzeitig ab

Loris Baz (Bonovo-BMW) beendete das FT1 vorzeitig. Der Franzose verletzte sich bei einem Zwischenfall in Mandalika am rechten Bein und nutzte die lange Pause zwischen dem zweiten und dem dritten Event für die Genesung. Bereits zur Halbzeit des FT1 sah man Baz in Teamkleidung in der Box des Bonovo-Teams.

Doch das vorzeitige Aus im FT1 war nicht auf Baz' körperliche Verfassung zurückzuführen. Der Franzose musste das FT1 abbrechen, weil es ein technisches Problem an der BMW M1000RR gab.

Alvaro Bautista holt sich die Bestzeit im FT1

Zehn Minuten vor dem Ende des FT1 schob sich Alvaro Bautista an die Spitze. Der Weltmeister unterbot die Zeit von Jonathan Rea um 0,076 Sekunden. Rea notierte ebenfalls absolute Sektor-Bestzeiten, konnte seine bisherige Bestzeit aber nicht unterbieten.

In der Schlussphase des ersten Trainings verbesserte Bautista seine Bestzeit um eine weitere Zehntelsekunde und fuhr in 1:34.592 Minuten die FT1-Bestzeit. Rea gelang keine weitere Steigerung. Der Rekord-Champion beendete die erste Trainingseinheit mit 0,182 Sekunden Rückstand auf Bautista auf der zweiten Position.

WSBK-Rookie Remy Gardner in den Top 3

Ex-MotoGP-Pilot Remy Gardner behauptete sich auf der dritten Position und war damit bester Yamaha-Pilot. Der Australier war 0,584 Sekunden langsamer als Bautista. Auf der vierten Position folgte eine weitere Yamaha.

Remy Gardner war als Dritter bester Yamaha-Pilot Foto: Yamaha

Werkspilot Andrea Locatelli war minimal langsamer als Gardner. Ex-Champion Toprak Razgatlioglu wurde nur auf der sechsten Position gewertet. Der Türke hatte 0,681 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.

BMW mit Scott Redding in den Top 5

Scott Redding schob sich in der Schlussphase des FT1 auf die fünfte Position und bestätigte damit, dass Assen der BMW M1000RR deutlich besser liegt als die beiden Strecken der ersten Rennwochenenden.

Scott Redding war schnellster BMW-Pilot und landete auf P5 Foto: BMW Motorrad

Redding kam bis auf 0,654 Sekunden an die Bestzeit heran. Auf Position sieben folgte mit Garrett Gerloff die zweitbeste BMW. Lokalmatador Michael van der Mark beendete das FT1 auf der elften Position. Loris Baz, der nur wenige Runden drehen konnte, wurde auf der letzten Position gewertet.

Dominique Aegerter fährt in die Top 10

Die beiden deutschsprachigen Fahrer hatten einen soliden Start ins Assen-Wochenende. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete das FT1 mit 0,966 Sekunden Rückstand auf Position zehn. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) hatte 1,188 Sekunden Rückstand und wurde auf der 13. Position gewertet.

Dominique Aegerter hatte weniger als eine Sekunde Rückstand Foto: Yamaha

Für Honda lief das FT1 durchwachsen. Iker Lecuona war als Zwölfter bester Honda-Pilot. HRC-Teamkollege Xavi Vierge beendete das erste Training nur auf der 16. Position. Die beiden MIE-Honda-Piloten Eric Granado und Hafizh Syahrin belegten die Positionen 19 und 21.

Das FT2 der Superbike-WM in Assen wird um 15:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

