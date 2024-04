WSBK Assen FT1: Toprak Razgatlioglu vor Alex Lowes und Alvaro Bautista

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Assen die Bestzeit im ersten Freien Training (FT1) gesichert. Der Ex-Champion umrundete den Kurs in 1:35.684 Minuten und war damit knapp drei Zehntel schneller als Kawasaki-Pilot Alex Lowes. Mit BMW, Kawasaki, Ducati und Yamaha schafften vier verschiedene Hersteller den Sprung in die Top 4.

In der Nacht zum Freitag regnete es in der Region. Der TT Circuit in Assen war zu Beginn des FT1 nass, doch es bildete sich stellenweise bereits eine trockene Linie. Die Lufttemperatur lag bei 9°C, der Asphalt hatte sich auf lediglich 12°C erwärmt.

Vier Fahrer fuhren zu Beginn des FT1 auf die Strecke. Barni-Ersatzpilot Nicholas Spinelli war einer der Fahrer. Spinelli pilotiert beim WSBK-Wochenende in Assen die Ducati Panigale V4R von Danilo Petrucci, der sich bei einem Motocross-Sturz verletzte und bereits operiert wurde. Spinelli kehrte nach einer Besichtigungsrunde wieder an die Box zurück.

Lediglich Alex Lowes (Kawasaki) fuhr zu Beginn einige gezeitete Runden. Der Brite benötigte 1:40.340 Minuten für seine schnellste Runde und war damit etwa sieben Sekunden langsamer als der Polerekord von Toprak Razgatlioglu. Nach drei Runden kehrte Lowes an die Box zurück. Auf dem TT Circuit wurde es ruhig.

Beeindruckender erster Stint von Toprak Razgatlioglu

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) und Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) fuhren nach gut zehn Minuten auf die Strecke und auch Toprak Razgatlioglu stieg auf sein Motorrad. Bei seinem zweiten gezeiteten Umlauf übernahm Razgatlioglu mit einer 1:38.324er-Runde die Führung. Bis zum Ende seines ersten Stints verbesserte er die Bestzeit auf 1:36.956 Minuten.

Nach 25 Minuten fuhr auch Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) auf die Strecke. Die Bedingungen wurden besser und immer mehr Fahrer griffen ins Geschehen ein. Der Kurs war zum großen Teil abgetrocknet, doch es gab noch einige feuchte Flecken. Die Zeit von Toprak Razgatlioglu blieb lange Zeit ungefährdet.

Jonathan Rea (Yamaha) schob sich nach einer halben Stunde auf die zweite Position. Alvaro Bautista erlebte beim Anbremsen in Kurve 1 eine Schrecksekunde und musste in die asphaltierte Auslaufzone ausweichen. Bautista hatte Mühe, die Zeit von Razgatlioglu zu erreichen.

Der WM-Führende landet in Kurve 1 im Kiesbett

Lokalmatador Michael van der Mark schob sich zwölf Minuten vor dem Ende des FT1 auf die zweite Position. Die beiden Werks-BMWs lagen somit an der Spitze. WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) verbremste sich acht Minuten vor dem Ende des FT1 in der ersten Kurve und landete im Kiesbett. Bulega konnte sich aus eigener Kraft aus dem Kiesbett befreien und setzte das FT1 fort.

WM-Leader Nicolo Bulega beendete das FT1 nur auf 10 Foto: Ducati

Alex Lowes fuhr die erste 1:35er-Zeit des Wochenendes und übernahm die Führung. Lange konnte sich Lowes aber nicht an der Spitze behaupten, denn Toprak Razgatlioglu unterbot die Zeit erneut und schob sich zu Beginn seines zweiten Stints auf die erste Position.

Razgatlioglu verbesserte die Bestmarke bis auf 1:35.684 Minuten und startete mit der FT1-Bestzeit ins Assen-Wochenende. Alex Lowes beendete das erste Training auf der zweiten Postion und lag 0,290 Sekunden zurück. Weltmeister Alvaro Bautista schob sich in der Schlussphase bis auf die dritte Position, lag aber über eine halbe Sekunde zurück.

Lebenszeichen vom Rekord-Champion: Jonathan Rea in den Top 5

Remy Gardner war als Vierter bester Yamaha-Pilot. Markenkollege Jonathan Rea beendete das FT1 auf der sechsten Position. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Michael van der Mark (BMW), Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati), Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Nicolo Bulega (Ducati) landeten auf den Positionen sechs bis zehn.

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) landete mit 0,918 Sekunden Rückstand auf der elften Position. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) hatte als 14. einen Rückstand von 1,330 Sekunden.

Philipp Öttl beendete das FT1 auf P14 Foto: Dominik Lack

Das FT2 der Superbike-WM in Assen wird um 15:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.