WSBK Assen FT2: Bautista vor Kawasaki-Duo, Aegerter in den Top 4!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Assen (Niederlande) die Bestzeit im zweiten Freien Training aufgestellt. Der Spanier umrundete den Kurs im FT2 in 1:34.316 Minuten und verwies die Kawasaki-Werkspiloten Alex Lowes und Jonathan Rea auf die Positionen zwei und drei. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) war die Überraschung der Session. Der Schweizer landete auf der vierten Position.

Bereits im FT1 am Freitagvormittag führte Weltmeister Alvaro Bautista die Wertung an. Bautista umrundete den Kurs in der ersten Sitzung in 1:34.592 Minuten. Im Vergleich zum Vormittag waren die Bedingungen im FT2 am Nachmittag etwas besser. Die Asphalttemperatur lag bei 24°C.

Ducati mit Defekt: Michael Rinaldi verbrennt sich die Hand

Das FT2 begann für Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi nicht nach Plan. Die Werks-Ducati mit der Nummer 21 rollte nach wenigen Minuten aus. Es schwappte Flüssigkeit aus der Verkleidung. Qualm deutete auf ein Problem mit dem Kühler hin.

Ducati-Riding-Coach Chaz Davies war sofort zur Stelle und zückte sofort sein Handy, um den Mechanikern einen ersten Eindruck zu verschaffen, welche Beschädigungen es am Motorrad gibt, noch bevor das Bike zurück an die Box transportiert wird.

Nach einer kurzen Reparatur konnte Rinaldi das FT2 fortsetzen. Doch offensichtlich wurde das Problem nicht richtig gelöst. Der Italiener kam erneut an die Box zurück und schüttelte seine rechte Hand. Offensichtlich hatte sich der Ducati-Pilot verbrannt.

Rinaldi verschwand im hinteren Bereich der Box. Es stellte sich heraus, dass sich ein Verbindungsschlauch gelöst hatte und heißes Wasser austrat. Am restlichen Verlauf der Session nahm Rinaldi nicht mehr teil und wurde am Ende nur auf P16 gewertet.

Unterbrechung nach Schrecksekunde für Toprak Razgatlioglu

Kawasaki-Pilot Alex Lowes schob sich bereit zu Beginn des FT2 mit einer 1:34.547er-Runde an die Spitze. Damit war der Brite auch schnellster der kombinierten Wertung beider Freitags-Trainings. Ebenfalls gut unterwegs waren Alvaro Bautista, Remy Gardner und Jonathan Rea.

Zwölf Minuten vor dem Ende des FT2 wurde die Session unterbrochen. Der Grund: Ein aufblasbares Krokodil wurde von den Tribünen auf die Strecke geweht und bescherte Ex-Champion Toprak Razgatlioglu (Yamaha) eine Schrecksekunde. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte das Training fortgesetzt werden.

Dominique Aegerter schiebt sich in die Top 4

Bei der Schlussoffensive schob sich Alvaro Bautista mit einer 1:34.316er-Runde an die Spitze. Die Zeit des Titelverteidigers wurde nicht unterboten. Alex Lowes beendete das FT2 auf der zweiten Position, direkt vor Kawasaki-Teamkollege Jonathan Rea.

Dominique Aegerter war schneller als die Werks-Yamahas Foto: Yamaha

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) schob sich im FT2 auf die vierte Position der Wertung. Zur Bestzeit fehlten dem Schweizer lediglich 0,284 Sekunden. Als Vierter war Aegerter bester Yamaha-Pilot. GRT-Teamkollege Remy Gardner beendete das FT2 auf der zweiten Position. Somit landeten die beiden Rookies vom GRT-Team vor den Werks-Yamahas.

Lokalmatador Michael van der Mark bringt BMW in die Top 6

Auf der sechsten Position folgte mit Lokalmatador Michael van der Mark die beste BMW. BMW-Teamkollege Scott Redding, der im FT1 innerhalb der Top 5 lag, rutschte im FT2 bis auf die zwölfte Position ab. Bonovo-BMW-Pilot Garrett Gerloff beendete das FT2 auf Position neun, Loris Baz wurde als 18. gewertet.

Michael van der Mark war im FT2 bester BMW-Pilot Foto: BMW Motorrad

Ex-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) erlebte keinen guten Start ins Assen-Wochenende. Der Türke hatte als Zehnter fast acht Zehntelsekunden Rückstand. Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli landete auf der achten Position.

Ducati: Nur Alvaro Bautista ist richtig schnell

Ex-MotoGP-Pilot Danilo Petrucci (Barni-Ducati) verpasste die Top 10 knapp und wurde auf der elften Position geführt. Markenkollege Axel Bassani (Motocorsa) war als Achter immerhin zweitbester Ducati-Pilot. Philipp Öttl (GoEleven) hatte zu kämpfen, die Form der Überseerennen zu erreichen und landete auf P15.

Ebenfalls hinter den Erwartungen zurückliegen die Honda-Werkspiloten. Iker Lecuona, der im Vorjahr aufs Podium fuhr, beendete den Freitag nur auf der 13. Position. Direkt dahinter folgte HRC-Teamkollege Xavi Vierge.

Ex-Weltmeiste Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) konnte auch im FT2 nicht viel näher an die Spitze herankommen. Der Brite lag mehr als zwei Sekunden zurück und landete auf P22.

Am Samstag folge um 9:00 Uhr das FT3 und um 11:10 Uhr die Superpole. Lauf eins wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Gold and Goose.