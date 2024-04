WSBK Assen FT2: Weltmeister Alvaro Bautista holt sich die Freitags-Bestzeit

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Assen die Bestzeit im zweiten Freien Training (FT2) gesichert. Der zweifache Weltmeister umrundete den TT Circuit in 1:35.473 Minuten und war damit zwei Zehntel schneller als Toprak Razgatlioglu (BMW) im FT1.

Wie am Vormittag fanden die Piloten keine idealen Bedingungen vor. Zu Beginn des FT2 war der Kurs größtenteils abgetrocknet, doch es gab einige feuchte Stellen. Entsprechend zurückhaltend gingen die Fahrer das zweite Training an. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) fuhr als erster Fahrer auf die Strecke. Die Rundenzeiten waren zu Beginn des FT2 deutlich langsamer als am Ende des FT1.

Toprak Razgatlioglu umrundete den Kurs im FT1 in 1:35.684 Minuten. Von derartigen Rundenzeiten waren die Fahrer zu Beginn des FT2 weit entfernt.

Nach zehn Minuten Trainingszeit im FT2 wurde die erste Runde unter 1:40 Minuten notiert. Razgatlioglu schob sich bei seinem ersten Stint erneut an die Spitze und fuhr zu diesem Zeitpunkt deutlich schneller als der Rest des Feldes.

Toprak Razgatlioglu umrundete zusammen mit BMW-Teamkollege Michael van der Mark den TT Circuit. Die beiden Werks-BMW schoben sich zwischenzeitlich an die Spitze der Wertung. Die Rundenzeiten waren zu diesem Zeitpunkt aber noch langsamer als am Vormittag.

Wechselhafte Bedingungen am Freitag in Assen

Die Sonne und der Wind sorgten dafür, dass der Kurs im Laufe des Nachmittags-Trainings schnell abtrocknet. Die Reihenfolge wechselte von Runde zu Runde. Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) unterbot als erster Fahrer seine FT1-Zeit und übernahm nach einer Viertelstunde mit seiner 1:36.666er-Runde die Führung.

Nicolo Bulega (Ducati) fuhr als erster Fahrer unter 1:36 Minuten und übernahm nach 20 Minuten die Führung. Wenig später schob sich Jonathan Rea (Yamaha) an die Spitze, wurde aber nach einigen Sekunden von Michael Rinaldi von P1 verdrängt. Noch war Toprak Razgatlioglus FT1-Bestzeit die schnellste Zeit des Tages.

Nach der Halbzeit des FT2 notierte Alvaro Bautista die bis dahin schnellste Runde des Tages und übernahm mit einer 1:35.473er-Runde die Führung. Die beiden Werks-BMWs wurden zwischenzeitlich nach hinten durchgereicht.

Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark gingen nach einer Pause an der BMW-Box erneut zusammen auf die Strecke. Razgatlioglu schob sich auf die zweite Position, doch wenig später kehrten die WSBK-Piloten wieder an die Boxen zurück.

Unterbrechung verhindert finale Zeitenjagd

Rote Flaggen sorgten für eine Unterbrechung. Der Grund war ein Problem mit der Streckenbegrenzung. Als die Verantwortlichen die Funktionsfähigkeit der Begrenzung wieder herstellten, setzte erneut Regen ein.

Dadurch war klar, dass die Rundenzeiten nicht mehr verbessert werden können. Einige Fahrer sammelten Erfahrungen mit Regenreifen, denn aktuell kann nicht ausgeschlossen werden, dass es auch am Samstag und am Sonntag regnet.

Ducati, BMW und Yamaha am Freitag in den Top 3

Somit ging die FT2-Bestzeit an Alvaro Bautista, der damit auch die Tages-Bestzeit holte. Toprak Razgatlioglu beendete das FT2 auf der zweiten Position, war aber langsamer als im FT1. Remy Gardner (GRT-Yamaha) wurde auf der dritten Position gewertet. Michael Rinaldi und Jonathan Rea komplettierten die Top 5.

Remy Gardner war bester Yamaha-Pilot Foto: Dominik Lack

Starker Leistung: Philipp Öttl kratzt an den Top 10

Philipp Öttl landete auf der elften Position und hatte weniger als eine Sekunde Rückstand. Scott Redding (Bonovo-BMW) folgte auf P12. Teamkollege Garrett Gerloff wurde auf P15 geführt.

Philipp Öttl stellte sich gut auf die schwierigen Bedingungen ein Foto: Dominik Lack

Am Samstag folgen das FT3 (9:00 Uhr), die Superpole (11:00 Uhr) und das erste Rennen (14:00 Uhr) ( zur TV-Übersicht ).

Mit Bildmaterial von Ducati.