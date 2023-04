WSBK Assen (Lauf 1): Bautista bezwingt Rea und Razgatlioglu, Aegerter auf P6!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Assen (Niederlande) das erste Hauptrennen gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich im Samstags-Rennen gegen Rekord-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) durch. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) kämpfte zu Beginn in der Spitzengruppe, verlor in der zweiten Rennhälfte aber den Anschluss und wurde Dritter.

In der Superpole fuhr Alvaro Bautista die Bestzeit, erhielt eine Stunde vor dem Start von Lauf eins aber eine Gridstrafe. Dadurch rückte Jonathan Rea auf die Pole vor. Toprak Razgatlioglu und Alex Lowes (Kawasaki) komplettierten die erste Startreihe. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) ging von Startplatz sieben ins Rennen, Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) stand auf Startplatz 14.

Beim Sprint zur ersten Kurve setzte sich Jonathan Rea durch. Toprak Razgatlioglu bog als Zweiter in die erste Kurve, Alvaro Bautista zog an Alex Lowes vorbei. Lowes startete am Ende der ersten Runde einen Angriff auf Bautista, doch der Spanier konterte und verteidigte die dritte Position. In der zweiten Runde konnte sich Bautista von Lowes absetzen.

Dreikampf von Rea, Razgatlioglu und Bautista

Die Top 3 fuhren eine Lücke zum Rest des Feldes heraus. Rea führte das Rennen in den ersten Runden vor Razgatlioglu und Bautista an. Nach einem enttäuschenden Freitag wirkte Razgatlioglu deutlich stärker. Die Verfolgergruppe wurde von Alex Lowes angeführt. Scott Redding (BMW), Andrea Locatelli (Yamaha) und Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) befanden sich in Schlagdistanz zu Alex Lowes.

Bautista setzte sich in Runde sechs gegen Razgatlioglu durch und nahm die Verfolgung von Rea auf. Bautista fuhr nach einem Drittel der Renndistanz die schnellsten Rundenzeiten und legte sich Rea zurecht. Für Honda-Werkspilot Iker Lecuona war das Rennen nach wenigen Runden vorbei. Der Spanier schied durch einen Sturz aus, blieb aber unverletzt.

In Runde neun übernahm Bautista die Führung. Der Weltmeister zog auf der Gegengerade vor Kurve 7 an Rea vorbei. Rea hatte kein Antwort parat und konnte keinen Konter starten. Razgatlioglu hatte zu kämpfen, den hohen Rhythmus von Bautista und Rea mitzugehen. Zur Halbzeit verlor der Türke den Anschluss an das Führungsduo.

Bautista zermürbt Rea und gewinnt das Samstags-Rennen

Rea kämpfte hart, um den Anschluss an Bautista zu halten. Razgatlioglu fuhr in der zweiten Rennhälfte einsam auf der dritten Position. Im finalen Renndrittel musste Rea abreißen lassen und befand sich nicht mehr in Reichweite von Bautista.

Der Sieg des Weltmeisters wurde in den finalen Runden nicht gefährdet. Bautista setzte sich souverän durch und feierte seinen sechsten Saisonsieg. Rea wurde Zweiter, Razgatlioglu kam auf der dritten Position ins Ziel.

In der Gruppe um Platz vier wurde hart gekämpft. In der Schlussphase setzte sich Andrea Locatelli gegen seine Herausforderer durch und holte Platz vier. Landsmann Axel Bassani musste sich knapp geschlagen geben und wurde Fünfter. Damit war Bassani bester Nicht-Werksfahrer und zweitbester Ducati-Pilot.

Dominique Aegerter mit starker Schlussoffensive

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) setzte sich in den finalen Runden gegen Alex Lowes und BWM-Werkspilot Scott Redding durch, die gegen Rennende deutlich langsamer wurden. Aegerter fuhr mit Platz sechs ein weiteres gutes Ergebnis ein. GRT-Teamkollege Remy Gardner wurde hinter Alex Lowes Achter. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) kam auf der neunten Position ins Ziel.

Dominique Aegerter fuhr mit seiner GRT-Yamaha in die Top 6 Foto: Yamaha

Als Zehnter war Scott Redding bester der fünf BMW-Piloten. Der Brite kämpfte in den finalen Runden mit stumpfen Waffen und wurde von P5 bis auf P10 durchgereicht. BMW-Teamkollege Michael van der Mark erlebte beim Heimspiel einen enttäuschenden Samstag und kam nur auf Position 13 ins Ziel. Die Bonovo-Piloten Garrett Gerloff und Loris Baz beendeten das Rennen auf P12 und P17.

Die Rundenzeiten von Scott Redding brachen gegen Rennende ein Foto: Motorsport Images

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) kam im ersten Rennen nicht über Platz 14 hinaus. Der Deutsche lag über 25 Sekunden zurück. Noch schlechter lief das erste Rennen für Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi, der nur 15. wurde.

Philipp Öttl blieb als 14. hinter den Erwartungen zurück Foto: Team Go Eleven

Ex-Weltmeister Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) gab das Rennen erneut vorzeitig auf. Bereits bei den Überseerennen in Australien und Indonesien ging der Brite leer aus.

Am Sonntag folgen das Sprintrennen um 11:00 Uhr und Lauf zwei um 14:00 Uhr (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.