WSBK Assen (Lauf 2): Ducati feiert 400. Sieg, Drama für Rea und BMW!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Assen (Niederlande) das zweite Hauptrennen gewonnen. Der Titelverteidiger feierte einen souveränen Sieg, rundete ein perfektes Wochenende mit dem achten Sieg im neunten Rennen ab und bescherte Ducati damit den 400. Sieg in der Superbike-WM.

Platz zwei ging im Sonntags-Rennen an Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Rekord-Champion Jonathan Rea (Kawasaki) schied durch einen Sturz aus. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) stellte im zweiten Hauptrennen sein bisher bestes Ergebnis in der Superbike-WM sicher und wurde als Fünfter gewertet.

Technische Probleme: Alex Lowes bereits vor dem Start im Kies

Für Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes begann der Sonntagnachmittag überhaupt nicht nach Plan. Auf dem Weg in die Startaufstellung landete Lowes im Kiesbett und hatte Mühe, sich aus eigener Kraft zu befreien.

Mit Hilfe der Marshalls konnte Lowes seine Werks-Kawasaki an die Box bringen. Offensichtlich gab es ein größeres Problem mit dem Motorrad. Die Mechaniker arbeiteten eifrig an der Kawasaki mit der Nummer 22. Der vierte Startplatz blieb frei, Lowes reihte sich am Ende der Startaufstellung ein.

Alvaro Bautista startete nach dem Sieg im Superpole-Rennen von Startplatz eins ins finale Rennen des Wochenendes. Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu komplettierten die erste Startreihe. Dominique Aegerter ging von P7 in Reihe drei ins zweite Hauptrennen. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) stand auf P14 in Reihe fünf.

Sturzreicher Start ins zweite Hauptrennen in Assen

Beim Start setzte sich Bautista an die Spitze. Razgatlioglu übernahm die zweite Position, Rea fuhr nur auf Position drei. In Runde zwei kamen gleich drei Fahrer zu Sturz. Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha), Michael van der Mark (BMW) und Xavi Vierge (Honda) stürzten unabhängig voneinander und waren zeitig aus dem Rennen.

Besonders der Sturz von Michael van der Mark hatte es in sich. Der Lokalmatador flog in der Schikane mit einem heftigen Highsider ab und wurde im Kiesbett vom Motorrad getroffen. Der BMW-Werkspilot hielt seinen linken Arm und musste mit der Trage ins Medical Center transportiert werden.

Viele Führungswechsel und Drama für Jonathan Rea

Razgatlioglu attackierte Bautista an der Spitze, doch der Weltmeister konterte. Rea mischte ebenfalls mit und übernahm in Runde vier die Führung. Aber Bautista hatte eine Antwort parat und schob sich erneut an die Spitze. Durch die Zweikämpfe an der Spitze kam Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) an das Führungstrio heran.

In Runde sieben war das Rennen von Jonathan Rea zu Ende. Der Rekord-Champion stürzte in Kurve 9. Durch den Ausfall des sechsmaligen Weltmeisters gab es einen Zweikampf zwischen Bautista und Razgatlioglu um den Sieg. Dahinter kämpften Andrea Locatelli (Yamaha) und Axel Bassani um Platz drei. Dominique Aegerter fuhr auf der fünften Position.

Alvaro Bautista cruist zum nächsten Laufsieg

Kurz vor der Halbzeit des Rennens verlor Razgatlioglu den Anschluss. Bautista war der mit Abstand schnellste Fahrer im Feld. Razgatlioglu fuhr in der zweiten Rennhälfte ein einsames Rennen. Bonovo-BMW-Pilot Loris Baz schied durch einen Sturz in Kurve 9 aus. Wenig später landete Iker Lecuona (Honda) im Kiesbett.

Der Sieg von Bautista wurde in der zweiten Rennhälfte nicht gefährdet. Der Superbike-Weltmeister fuhr einen weiteren souveränen Sieg ein und baute seine WM-Führung auf 56 Punkte aus. Platz zwei ging an Razgatlioglu, der in der zweiten Rennhälfte nicht mehr mithalten konnte.

Andrea Locatelli setzte sich in den finalen Runden von Axel Bassani ab und fuhr im zweiten Lauf aufs Podium. Axel Bassani wurde in der letzten Runde von Dominique Aegerter attackiert. Dabei kam Bassani von der Strecke ab. Die Rennleitung schaute sich das Manöver an.

Strafe für Axel Bassani: Dominique Aegerter auf P4!

Dominique Aegerter rückte auf P4 vor und feierte damit sein bisher bestes Ergebnis in der Superbike-WM. Der Schweizer war damit bester Independent-Pilot und kam ins Parc Ferme. Bassani wurde als Fünfter gewertet. Remy Gardner (GRT-Yamaha) kam als Sechster ins Ziel.

Scott Redding war als Siebter bester BMW-Pilot und hatte 13,5 Sekunden Rückstand. Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Alex Lowes (Kawasaki) und Michael Rinaldi (Ducati) komplettierten die Top 10.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) profitierte von den Ausfällen und kam auf der elften Position ins Ziel. Der Deutsche hatte 21,6 Sekunden Rückstand auf Ducati-Markenkollege Bautista. Die finalen Punkte gingen an Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Lorenzo Baldassarri (GMT94-Yamaha), Hafizh Syahrin (MIE-Honda) und Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki).

Die WSBK-Saison 2023 wird in zwei Wochen in Barcelona (Spanien) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Ducati.