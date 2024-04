WSBK Assen (Lauf 2): Toprak Razgatlioglu bezwingt Alvaro Bautista!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Assen das zweite Hauptrennen gewonnen. Mit dem Sieg am Sonntagnachmittag stellte Razgatlioglu seinen ersten WSBK-Sieg in Assen sicher. Es war gleichzeitig BMWs erster Laufsieg auf dem TT Circuit. Komplettiert wurde das Podium von Alvaro Bautista (Ducati) und Remy Gardner (GRT-Yamaha).

Nach dem Sieg im Superpole-Rennen am Sonntagvormittag startete Alvaro Bautista von der Pole ins finale Rennen. Der Weltmeister teilte sich die erste Startreihe mit Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega und Kawasaki-Pilot Alex Lowes. Toprak Razgatlioglu ging nur von P9 aus der dritten Reihe ins zweite Hauptrennen.

Beim Start betrug die Temperatur bei 9°C. Der Asphalt hatte sich auf 17°C erwärmt. Eine halbe Stunde vor dem Rennstart wurden erneut Regentropfen im vierten Sektor gemeldet. Doch die Wolken zogen weiter und die Fahrer konnten bei trockenen Bedingungen ins zweite Hauptrennen starten.

Bei der Reifenwahl waren sich die Fahrer nicht einig. Die erste Startreihe setzte auf die SCX-Mischung. Jonathan Rea (Yamaha) und die beiden Werks-BMWs von Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu wählten den härteren SC0-Reifen.

Den Sprint zur ersten Kurve entschied Alvaro Bautista für sich. Alex Lowes war der Verlierer des Starts und fiel bis auf P8 zurück. Deutlich besser kamen Andrea Locatelli und Jonathan Rea auf den beiden Werks-Yamahas zurecht, die sich in der ersten Runde auf die Positionen zwei und drei schoben.

Alvaro Bautista kam als Führender aus der ersten Runde, doch Andrea Locatelli hielt den Anschluss. Dahinter gab es einige Positionswechsel. Nicolo Bulega übernahm die dritte Position vor Remy Gardner. Jonathan Rea wurde bis auf P6 durchgereicht und fuhr hinter Toprak Razgatlioglu, der vier Positionen gutmachen konnte.

Scott Redding schied zeitig durch einen Sturz aus Foto: Motorsport Images

Scott Redding (Bonovo-BMW) war das erste Sturzopfer des zweiten Rennens. Am Ende der zweiten Runde kam Redding in der finalen Schikane zu Sturz. Deutlich besser lief das Rennen für BMW-Markenkollege Toprak Razgatlioglu, der sich in der dritten Runde auf die dritte Position schob. Die Reihenfolge nach Runde drei: Alvaro Bautista vor Remy Gardner und Toprak Razgatlioglu.

Toprak Razgatlioglu stürmt an die Spitze

Toprak Razgatlioglu war der schnellste Fahrer auf der Strecke, tat sich aber schwer, an Remy Gardner vorbeizuziehen. Alvaro Bautista konnte sich nicht absetzen. Die Top 3 lagen innerhalb einer halben Sekunde.

In der sechsten Runde gelang es Toprak Razgatlioglu, Remy Gardner zu überholen. Eine Runde später setzte sich Razgatlioglu in Führung. Mit einem Manöver in der Schikane zog der Türke an Bautista vorbei.

Es wurden erneut Regentropfen gemeldet. Razgatlioglu ließ sich nicht beirren und fuhr weiterhin starke Rundenzeiten. Bautista hielt den Anschluss, genau wie die beiden Yamahas von Gardner und Locatelli.

In Runde acht verlor Razgatlioglu die Führung an Bautista. Die Top 7 rückten enger zusammen. Somit fuhren auch Andrea Iannone (GoEleven-Ducati), Michael van der Mark und Nicolo Bulega in der Spitzengruppe.

Kollision der ehemaligen Kawasaki-Teamkollegen und Regen

Jonathan Rea und Alex Lowes gerieten in Runde zehn aneinander. Lowes war aus dem Rennen, Ex-Teamkollege Rea stieg erneut auf sein Motorrad und setzte das Rennen auf der letzten Position fort.

An der Spitze konnten sich Bautista, Razgatlioglu und Gardner leicht von den Verfolgern frei fahren. Dahinter duellierten sich Iannone, Locatelli, Van der Mark und Bulega um Platz vier. Der Regen nahm zu, die Rundenzeiten wurden deutlich langsamer.

Die schwierigen Bedingungen hatten zur Folge, dass die Top 7 erneut zusammenrückten. Remy Gardner riskierte viel und übernahm zehn Runden vor Rennende die Führung. Die Rundenzeiten waren vier Sekunden langsamer als zu Beginn des Rennens.

Enge Abstände bis zur Zieldurchfahrt

In Runde 14 schob sich Andrea Locatelli an die Spitze und auch Alvaro Bautista zog an Remy Gardner vorbei. Dahinter duellierten sich Toprak Razgatlioglu und Andrea Iannone. Zu Beginn der 16. Runde machte Locatelli einen Fehler in der ersten Kurve und verlor viele Positionen. Bautista übernahm kampflos die Führung vor Razgatlioglu.

Am Ende der 16. Runde bremste sich Razgatlioglu in der Schikane in Führung. Der Regen hatte nachgelassen. Die Rundenzeiten wurden wieder schneller. Bautista hielt den Anschluss an Razgatlioglu und auch Gardner hatte noch gute Chancen auf den Sieg.

Gardner attackierte Bautista, der allerdings konterte. Dadurch entstand eine kleine Lücke zum Führenden. Bautista erkannte den Ausreißversuch von Razgatlioglu und zog erneut das Tempo an. Es lief auf einen spannenden Showdown hinaus.

In der letzten Runde setzte erneut Regen ein. Razgatlioglu begann die letzte Runde mit lediglich 0,2 Sekunden Vorsprung auf Bautista. Auf den finalen vier Kilometern gab es aber keine Positionsänderungen. Razgatlioglu meldete sich mit dem Sieg im zweiten Hauptrennen zurück.

Bautista musste sich geschlagen geben, baute seine WM-Führung aber weiter aus. Gardner stellte sein erstes WSBK-Podium sicher. Platz vier ging an Andrea Iannone, der sich gegen Landsmann Andrea Locatelli durchsetzte.

Michael van der Mark erhält 3-Sekunden-Strafe

Michael van der Mark fuhr vor seinen heimischen Fans auf P6 ins Ziel, erhielt aber eine 3-Sekunden-Strafe, weil er die Schikane abgekürzt hatte. Van der Mark wurde als Neunter gewertet.

Enttäuschend verlief das Rennen für Nicolo Bulega, der hinter Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) und Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) als Neunter ins Ziel kam und dank der Strafe gegen Van der Mark auf P8 vorrückte. Honda-Pilot Xavi Vierge komplettierte die Top 10. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) kassierte als 14. zwei WM-Punkte.

Die WSBK-Saison 2024 wird Mitte Juni in Misano (Italien) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.