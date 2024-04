WSBK Assen (Sprint): Ducati-Doppelsieg, Toprak Razgatlioglu wird durchgereicht!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Assen das Superpole-Renen gewonnen. Der Weltmeister zeigte nach einem schwierigen Start eine beeindruckende Aufholjagd und setzte sich klar gegen Teamkollege Nicolo Bulega durch. Komplettiert wurde das Podium von Kawasaki-Pilot Alex Lowes.

Jonathan Rea (Yamaha) ging von der Pole ins Sprintrennen. Komplettiert wurde die erste Startreihe von Nicolo Bulega (Ducati) und Toprak Razgatlioglu (BMW). Alvaro Bautista (Ducati) musste von P7 aus Reihe drei ins Superpole-Rennen starten.

Beim Start lag die Temperatur bei winterlichen 7°C. Der Asphalt hatte sich am Sonntagvormittag auf 13°C erwärmt. Im Gegensatz zum Samstags-Rennen war der Kurs komplett trocken. Alle Fahrer verwendeten den SCQ-Hinterreifen.

Nicolo Bulega setzt sich nach dem Start ab

Nicolo Bulega stürmte beim Start an die Spitze. Toprak Razgatlioglu setzte sich auf die zweite Position. Polesetter Jonathan Rea rutschte bis auf die dritte Position zurück, überholte Razgatlioglu aber nach wenigen Kurven. Der große Verlierer der ersten Runde war Weltmeister Alvaro Bautista, der nach einem Fehler bis auf P8 zurückfiel.

An der Spitze setzte sich Nicolo Bulega zu Rennbeginn leicht ab. Jonathan Rea konnte das Tempo nicht mitgehen. Toprak Razgatlioglu ging in Runde zwei vorbei, leistete sich aber danach einen Fehler und verlor zwei Positionen. Neben Jonathan Rea zog auch Alex Lowes vorbei. Nicolo Bulega nutzte das Chaos in der Verfolgergruppe, um sich weiter abzusetzen.

Toprak Razgatlioglu wird nach wenigen Runden durchgereicht

Nach drei Runden lag Bulega mit 1,6 Sekunden vorn. Razgatlioglu hatte sich an Lowes vorbeigeschoben und versuchte, auch Rea zu überholen. Doch dieser Plan ging nicht auf. Razgatlioglu wurde erneut von Lowes attackiert, der sich auf P3 schob. Wenig später ging auch Remy Gardner (GRT-Yamaha) vorbei und Razgatlioglu war nur noch Fünfter.

Die Rundenzeiten von Razgatlioglu brachen ein. Offensichtlich gab es ein Problem an der BMW M1000RR des Türken. Von hinten rückte Bautista näher, der zur Halbzeit überholte. Für Razgatlioglu kam es noch schlimmer. Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) übte Druck aus. Razgatlioglu war der langsamste Fahrer in den Top 10 und verlor weitere Positionen.

Alvaro Bautista stürmt durchs Feld und holt sich den Sieg

An der Spitze kontrollierte Bulega das Tempo. Dahinter ging es in der siebten Runde wild zu, denn Bautista zog innerhalb von wenigen Kurven an Alex Lowes und Jonathan Rea vorbei. Somit lagen die beiden Werks-Ducatis vorn. Bulega hatte aber bereits über drei Sekunden Vorsprung.

Bautista zog das Tempo an und kam in großen Schritten näher an Bulega heran. Zwei Runden vor Rennende betrug Bulegas Vorsprung nur noch 1,2 Sekunden. Bulega fuhr mittlere 1:34er-Zeiten, während der Rest der Top 10 nur noch 1:36er-Zeiten notierte.

Nicolo Bulega verlor die Führung in der Meisterschaft Foto: Circuitpics.de

In der vorletzten Runde setzte sich der Weltmeister an die Spitze und fuhr seinem zweiten Saisonsieg entgegen. Damit schob sich Bautista in der Meisterschaft an die Spitze. Bulega kämpfte mit stumpfen Waffen und verlor schnell den Anschluss an seinen Teamkollegen. Mit P2 stellte der Rookie wichtige Punkte für die WM sicher.

Alex Lowes erkämpft ein Podium für Kawasaki

Hinter den beiden Werks-Ducatis wurde hart um den finalen Platz auf dem Podium gekämpft. Remy Gardner duellierte sich mit Alex Lowes und Jonathan Rea. Mit einem Manöver in der finalen Schikane stellte Lowes Platz drei sicher. Gardner muss weiter auf sein erstes Top-3-Ergebnis in der Superbike-WM warten.

Jonathan Rea fuhr erstmals in der laufenden Saison in die Top 5. Als Fünfter war er aber nur zweitbester Yamaha-Pilot. Teamkollege Andrea Locatelli wurde auf P6 gewertet. Sam Lowes beendete den Sprint auf der siebten Position.

Enttäuschendes Resultat für Toprak Razgatlioglu

Lokalmatador Michael van der Mark (BMW) setzte sich in der Schlussphase gegen Teamkollege Toprak Razgatlioglu durch. Mit P9 kassierte Razgatlioglu nur einen mageren Punkt und muss aus der dritten Reihe ins zweite Hauptrennen starten.

Gab es an der BMW von Toprak Razgatlioglu ein technisches Problem? Foto: Circuitpics.de

Ein großer Rückschlag für den Ex-Weltmeister, der am Sonntag seinen ersten Assen-Sieg einfahren wollte. Nach dem Rennen wurde die Tankverkleidung entfernt. Die BMW-Mechaniker suchten nach der Ursache für die Probleme.

Scott Redding (Bonovo-BMW) ging im Sprint leer aus. Der ehemalige Vize-Weltmeister beendete de Sprint auf der zehnten Position vor Teamkollege Garrett Gerloff. Ebenfalls ohne Punkte blieben Dominique Aegerter (GRT-Yamaha), der 14. wurde, sowie Philipp Öttl (GMT94-Yamaha), der auf P19 gewertet wurde. Nicholas Spinelli (Barni-Ducati), der Sensationssieger vom ersten Rennen, kam auf der 18. Position ins Ziel.

Das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Assen wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.