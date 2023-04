WSBK Assen Superpole: Jonathan Rea auf der Pole, Gridstrafe für Alvaro Bautista!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista fuhr bei der Superbike-WM in Assen (Niederlande) die die schnellste Runde in der Superpole. Nach der Session sprach die Rennleitung eine Strafe gegen Bautista aus. Jonathan Rea (Kawasaki) erbte die Pole. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki) komplettieren die erste Reihe

Vor der Superpole war Alvaro Bautistas FT2-Bestzeit (1:34.316 Minuten) die bisher schnellste Runde des dritten Rennwochenendes. In der Nacht vom Freitag zu Samstag regnete es in Assen. Die Bedingungen im FT3 waren nicht ideal, die Rundenzeiten deutlich langsamer als am Freitagnachmittag.

Im Laufe des Samstagvormittags trocknete der Kurs ab. Die 25 WSBK-Piloten fanden gute Bedingungen vor, um in der Superpole auf Zeitenjagd zu gehen. Beim Start der Qualifying-Session um 11:10 Uhr lag die Lufttemperatur bei 16°C und die Asphalttemperatur bei 19°C.

Jonathan Rea und Alvaro Bautista duellieren sich um die Pole

Bereits beim ersten Versuch in der Superpole wurden 1:33er-Zeiten gefahren. Nach dem ersten Schlagabtausch führten die beiden Werks-Kawasakis die Wertung an. Alex Lowes war mit einer 1:33.741er-Runde der Spitzenreiter. Kawasaki-Teamkollege Jonathan Rea lag mit 0,146 Sekunden Rückstand auf Platz zwei. Alvaro Bautista hatte als Dritter einen Rückstand von 0,211 Sekunden.

Jonathan Rea startete als erster der Spitzenfahrer den zweiten Versuch und befand sich auf Kurs zur provisorischen Pole. Rea umrundete den TT-Circuit in 1:33.668 Minuten und übernahm die Spitzenposition.

Kawasaki-Pilot Jonathan Rea lag zwischenzeitlich vorn Foto: Kawasaki

Alvaro Bautista fuhr 0,126 Sekunden schneller und befand sich mit einer 1:33.542er-Runde auf Kurs zur Pole. Kurz danach schob sich Toprak Razgatlioglu zwischen Alvaro Bautista und Jonathan Rea auf die zweite Position. Doch noch war das letzte Wort nicht gesprochen.

Jonathan Rea startete einen dritten Versuch und fand noch etwas Zeit. Der Brite kam bis auf 0,027 Sekunden an Alvaro Bautistas Zeit heran und schob sich erneut auf die zweite Position. Bautista holte sich die Pole und steht im ersten Rennen am Samstagnachmittag zusammen mit Rea und Razgatlioglu in Reihe eins. Zumindest sah es direkt nach der Superpole danach aus.

Eine Stunde vor dem Rennstart von Lauf 1 bestrafte die Rennleitung zwei Fahrer. Alvaro Bautista und Ducati-Markenkollege Axel Bassani rücken jeweils um drei Position nach hinten, weil sie langsam auf der Ideallinie fuhren. Somit steht Bautista nur auf Startplatz vier und Alex Lowes rückt in Reihe eins vor. Bassani rutscht auf Startplatz elf zurück.

Scott Redding mit Abstand bester BMW-Pilot

Alex Lowes konnte sich beim zweiten Versuch nicht steigern und wurde bis auf P4 durchgereicht. Der Brite profitierte von Bautistas Strafe und rückt in die erste Reihe vor. Bautista steht nur auf Startplatz vier und bildet zusammen mit Scott Redding (BMW) und Andrea Locatelli (Yamaha) die zweite Startreihe.

Scott Redding kam bis auf 0,212 Sekunden an die Polezeit heran Foto: Motorsport Images

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete die Superpole auf der siebten Position und bildet zusammen Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Iker Lecuona (Honda) die dritte Startreihe.

Remy Gardner (GRT-Yamaha) führt die vierte Reihe an, die von Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) und Xavi Vierge (Honda) komplettiert wird. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) kam in der Superpole nicht über P14 hinaus und bildet mit Loris Baz (Bonovo-BMW) und Michael van der Mark (BMW) die fünfte Startreihe.

Die zweite Werks-Ducati steht nur auf Startplatz 16

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi beendete die Superpole nur auf P16. Am Freitag verpasste der Italiener beinahe das komplette FT2, weil es ein technisches Problem an der Ducati Panigale V4R gab (Rinaldi verbrühte sich die Gashand).

Rinaldi führt die sechste Reihe an, in der auch Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) und Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) stehen. Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) kam nicht über P20 hinaus.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Assen wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Ducati.