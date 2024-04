WSBK Assen (Superpole): Jonathan Rea erstmals als Yamaha-Pilot auf Pole!

Yamaha-Pilot Jonathan Rea hat sich bei der Superbike-WM in Assen die Poleposition gesichert. Der Brite fuhr in der Superpole auf nasser Strecke die schnellste Runde und verwies WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) und Ex-Champion Toprak Razgatlioglu (BMW) auf die Positionen zwei und drei.

Bereits in den drei Freien Trainings fanden die Piloten keine guten Bedingungen vor. Am Freitag wurde auf abtrocknender Strecke gefahren. Das finale Training am Samstagmorgen fand bei lediglich 5°C auf nasser Strecke statt. Zu Beginn der Superpole war der Kurs komplett nass.

Auf Grund des Sturzes im FT3 musste Honda-Werkspilot Iker Lecuona auf das weitere Renngeschehen am Samstag verzichten. Bei einer Untersuchung wurde eine Verletzung im rechten Knie diagnostiziert. Eine weitere Untersuchung am Sonntag soll klären, ob Lecuona in Assen noch einmal auf seine Honda Fireblade steigen kann.

Jonathan Rea gibt in der Superpole von Beginn an das Tempo vor

Pünktlich um 11:00 Uhr bogen die übrigen 22 Piloten mit Regenreifen auf die Strecke. Yamaha-Pilot Jonathan Rea führte die Wertung zu Beginn an. Auf Grund der Wetterbedingungen verzichteten die meisten Fahrer auf einen Reifenwechsel und fuhren die komplette Session durch. Die Zeiten wurden von Runde zu Runde schneller.

Jonathan Rea, Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu wechselten sich im Laufe der Superpole an der Spitze ab. Lokalmatador Michael van der Mark (BMW) kam beim finalen Versuch in Kurve 5 zu Sturz und verpasste damit die Chance auf einen guten Startplatz. Er rutschte daraufhin aus den Top 10.

Beim finalen Versuch behauptete sich Jonathan Rea an der Spitze und holte damit seine erste Pole als Yamaha-Pilot. Die Uhr blieb bei 1:42.650 Minuten stehen. WM-Leader Nicolo Bulega war 0,094 Sekunden langsamer und stellte Startplatz zwei sicher. Toprak Razgatlioglu beendete die Superpole auf Platz drei.

Weltmeister Alvaro Bautista nur in der dritten Startreihe

Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) führt die zweite Startreihe an. Der WSBK-Rookie verwies Zwillingsbruder Alex Lowes (Kawasaki) auf die fünfte Position. Remy Gardner (GRT-Yamaha) komplettiert die zweite Startreihe als Sechster.

Alvaro Bautista lag lange Zeit außerhalb der Top 10 Foto: Circuitpics.de

Philipp Öttl und Dominique Aegerter mit großem Rückstand

Reihe vier besteht aus Andrea Locatelli (Yamaha), Nicholas Spinelli (Barni-Ducati) und Xavi Vierge (Honda). Michael van der Mark rutschte bis auf die 13. Position zurück und führt die fünfte Reihe an, die von Tarran Mackenzie (MIE-Honda) und Scott Redding (Bonovo-BMW) komplettiert wird.

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) konnte die Bedingungen nicht zu seinem Vorteil nutzen und landete nur auf P18. Und auch Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) erlebte keine gute Superpole. Der Schweizer steht nur auf Startplatz 19.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Assen wird um 14:00 Uhr gestartet ( zur TV-Vorschau ).

