WSBK-Balance 2023 erneut angepasst: Yamaha erhält ab Most mehr Drehzahl Das Drehzahllimit in der Superbike-WM wird modifiziert: Yamaha nutzt vor dem WSBK-Event in Most fünf Concession-Punkte, um 250 U/min mehr zu erhalten

Autor: Sebastian Fränzschky Die Verantwortlichen der Superbike-WM haben am Donnerstag vor dem Rennwochenende im tschechischen Most bekanntgegeben, dass die maximalen Drehzahlen erneut angepasst werden. Zuletzt musste Ducati weitere 250 U/min opfern und Kawasaki erhielt 250 U/min mehr (zur Story). Dieses Mal wird die maximale Drehzahl der Yamaha R1 angepasst. "Gemäß Artikel 2.4.3.3 des Reglements hat sich Yamaha für fünf Concession-Punkte entschieden, um ab dieser Runde von einer Erhöhung der Drehzahlgrenze um 250 Umdrehungen pro Minute zu profitieren", teilen die WSBK-Verantwortlichen mit. Durch die zusätzlichen 250 U/min steigt die maximale Drehzahl der Yamaha R1 von 14.950 U/min auf 15.200 U/min. Offen ist, ob Yamaha diesen Bonus nutzen kann. Zuletzt verzichtete Kawasaki auf die Verwendung der zusätzlichen Umdrehungen, weil die Hardware des Motors dafür nicht ausgelegt ist (Rea stufte Kawasakis Verhalten als merkwürdig ein). Wir haben in Most exklusiv bei Yamaha-Pilot Dominique Aegerter nachgehakt und gefragt, ob die zusätzlichen 250 U/min verwendet werden. "Wir können es nicht wirklich nutzen, weil der Motor für die bisherige Drehzahl ausgelegt ist", erklärt Aegerter. "Wir haben keine Erfahrungen mit einer höheren Drehzahl. Das Team arbeitet jetzt daran und schaut, was möglich ist. Doch bei Kawasaki war es ähnlich. Sie hatten ebenfalls mehr Drehzahl erhalten, müssen aber erst einmal testen, ob der Motor das so mitmacht. Es ist nicht ideal, das an einem Rennwochenende zu testen", bemerkt Aegerter bei 'Motorsport-Total.com'. Dominique Aegerter bezweifelt, dass er den Bonus nutzen kann Foto: Motorsport Images "Aber mehr Drehzahl ist grundsätzlich positiv. Man kann in einigen Kurven den Drehzahlbegrenzer nach hinten verschieben", nennt der Schweizer den theoretischen Vorteil. Mehr Leistung und eine bessere Beschleunigung würde Aegerter begrüßen, denn im Zweikampf hat der WSBK-Rookie oft große Mühe. "Nicht nur Ducati sondern auch Honda und BMW haben eine sehr gute Beschleunigung. Man hat keine Chance, da mitzuhalten", berichtet Aegerter im Fahrerlager von Most. Die maximalen Drehzahlen der WSBK-Bikes (Stand Imola 2023): Ducati Panigale V4R: 15.600 U/min Honda CBR1000RR-R Fireblade: 15.600 U/min BMW M1000RR: 15.500 U/min Yamaha R1: 15.200 U/min Kawasaki ZX-10RR: 15.100 U/min Mit Bildmaterial von Yamaha.