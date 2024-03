WSBK Barcelona FT1: BMW-Werksduo vorn, Alvaro Bautista nur auf P11!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich beim Auftakt der Superbike-WM in Barcelona (Spanien) die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Der Ex-Weltmeister behauptete sich mit einer 1:41.199er-Runde lange Zeit an der Spitze und wurde in der Schlussphase nicht verdrängt. Ebenfalls schnell unterwegs war BMW-Teamkollege Michael van der Mark. Die favorisierten Ducatis landeten außerhalb der Top 3.

Bereits beim Trainingsauftakt um 11:20 Uhr erreichte die Asphalttemperatur 23°C. In der vergangenen Woche konnten die WSBK-Piloten bei einem Test bereits Erfahrungen sammeln und gingen somit gut vorbereitet in das FT1.

Von Beginn an wurden gute Rundenzeiten gefahren. Auftakt-Sieger Nicolo Bulega (Ducati) schob sich beim ersten Stint mit einer 1:41.407er-Runde an die Spitze. Nach zehn Minuten übernahm Toprak Razgatlioglu mit einer 1:41.199er-Runde die Spitzenposition und behauptete sich bis zum Ende der Session an der Spitze.

Zur Halbzeit der Session führte Toprak Razgatlioglu die Wertung vor Nicolo Bulega (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha), Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Remy Gardner (GRT-Yamaha) an. Die Fahrer konzentrierten sich auf längere Stints und arbeiteten am Reifen-Management, das in Barcelona über Sieg oder Niederlage entscheidet.

Überraschung im FT1: Zwei BMW und eine Yamaha in den Top 3

In der Schlussphase machte Michael van der Mark einen großen Sprung und schob sich auf die zweite Position. Somit lagen die beiden Werks-BMW an der Spitze. Eine Minute vor dem Ende des FT1 übernahm Jonathan Rea mit seiner Yamaha R1 die dritte Position. An den Top 3 änderte sich nichts mehr.

Nicolo Bulega war als Vierter bester Ducati-Pilot und lag 0,208 Sekunden zurück. Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli komplettierte die Top 5. Auf der sechsten Position folgte Andrea Iannone. Remy Gardner, Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) und Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) komplettierten die Top 10.

Der Weltmeister und der WM-Leader außerhalb der Top 10

Erneut hinter den Erwartungen zurück blieb Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati). Der Spanier zeigte ein unauffälliges FT1 und reihte sich auf P11 ein. Direkt dahinter folgte Dominique Aegerter (GRT-Yamaha). Die beiden Werks-Kawasakis kamen nicht über die Positionen 13 und 14 hinaus. Axel Bassani war schneller als WM-Leader Alex Lowes.

Vorjahressieger Alvaro Bautista landete nur im Mittelfeld Foto: Ducati

Die beste Honda reihte sich auf P15 ein: Xavi Vierge setzte sich gegen seine Markenkollegen durch. Klar ist, dass Honda auch in Barcelona das Schlusslicht der fünf Hersteller ist. In der Vergangenheit war der Kurs eine der besseren Strecken der Fireblade, doch in diesem Jahr liegt HRC offensichtlich weit zurück.

Philipp Öttl und Scott Redding verpassen die Top 15

Ebenfalls enttäuschend verlief das FT1 für Philipp Öttl (GMT94-Yamaha), der sich nur auf P17 einreihte. Der Deutsche war mit 1,198 Sekunden nicht weit weg, doch in der hart umkämpften WSBK 2024 landet man mit einem derartigen Rückstand außerhalb der Top 15 (zum exklusiven Interview mit Philipp Öttl vor dem Barcelona-Auftakt).

Und auch Scott Redding (Bonovo-BMW) erlebte keinen guten Start ins Wochenende. Der ehemalige Vizechampion fand sich nach der 45-minütigen Session nur auf P18 wieder.

Auf Grund der großen Bedeutung des Reifen-Managements sind die Rundenzeiten mit Vorsicht zu genießen. In den zurückliegenden Jahren wurden die Rennen in den finalen Runden entschieden. Gutes Reifen-Management war oft der Schlüssel zum Erfolg.

Das zweite Freie Training der Superbike-WM in Barcelona wird um 15:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.