WSBK Barcelona FT1: Rinaldi knapp vor Rea, Aegerter in den Top 7!

Ducati-Werkspilot Michael Rinaldi hat sich bei der Superbike-WM in Barcelona die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Rinaldi fuhr beim Trainingsauftakt minimal schneller als Kawasaki-Pilot Jonathan Rea. Ducati, Kawasaki, Yamaha und Honda lagen eng beieinander. BMW erlebte einen durchwachsenen Start ins vierte WSBK-Wochenende.

Im Fahrerfeld der Superbike-WM gab es vor dem vierten Wochenende der Saison eine Änderung. BMW nominierte den spanischen Superbike-Meister Ivo Lopes als Ersatz für Michael van der Mark, der nach seinem Highsider in Assen für mehrere Wochen ausfällt. Für Lopes begann die Session nicht nach Plan, weil es an der BMW M1000RR ein Problem mit dem Motor gab. Der BMW-Ersatzpilot sollte die komplette Session verpassen.

Am Donnerstagabend verkündeten die Verantwortlichen der Serie, dass die maximalen Drehzahlen der Ducati Panigale V4R und der Kawasaki ZX-10RR angepasst werden. Ducati musste auf Grund der Siege von Alvaro Bautista 250 U/min opfern, Kawasaki tauschte fünf Concession-Punkte für 250 zusätzliche U/min ein (mehr Informationen und eine Übersicht der Drehzahlen aller WSBK-Bikes).

Ducati beim Trainingsauftakt von Beginn an vorn

Weltmeister Alvaro Bautista ging als haushoher Favorit ins Barcelona-Wochenende. Sowohl im Vorjahr als auch beim Test fuhr Bautista in einer eigenen Welt. Doch zu Beginn des FT1 war es Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi, der das Tempo vorgab. Der Italiener lag nach einer Viertelstunde mit einer 1:41.633er-Runde vorn.

Diese Zeit sollte im Laufe des FT1 nicht mehr unterboten werden. Die Fahrer konzentrierten sich auf Longruns, um sich für die Rennen vorzubereiten. Schlussendlich sollten es vier verschiedene Hersteller in die Top 5 schaffen.

Ducati, Kawasaki und Yamaha innerhalb von 0,086 Sekunden

Die Bestzeit ging an Ducati-Pilot Michael Rinaldi. Rekord-Champion Jonathan Rea kam bis auf 0,019 Sekunden an die Bestzeit heran und reihte sich mit seiner Kawasaki auf der zweiten Position ein. Beim Topspeed lag Rea auf Augenhöhe zu den Ducatis. Die Kawasaki wurde mit 323 km/h gemessen.

Barcelona-Favorit Alvaro Bautista zeigte ein unauffälliges FT1 Foto: Ducati

Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu schob sich bei seiner Schlussoffensive auf die dritte Position. Titelverteidiger Alvaro Bautista verzichtete auf eine Zeitenjagd und reihte sich mit 0,146 Sekunden Rückstand auf Position vier ein. Bautista konzentrierte sich auf die Rennvorbereitung und drehte viele Runden.

Vielversprechender Auftakt für Honda: 330 km/h Topspeed!

Honda schaffte mit Iker Lecuona den Sprung in die Top 5. Lecuona, der am vergangenen Wochenende noch in der MotoGP als Ersatz für Marc Marquez an den Start ging, kam im FT1 bis auf 0,435 Sekunden an die Bestzeit heran.

Honda-Teamkollege Xavi Vierge beendete das FT1 auf der achten Position. Der spanische Honda-Pilot erreichte mit seiner Fireblade 330 km/h und führte damit die Topspeed-Wertung an. Vierge kam in Kurve 1 zu Sturz, konnte aber weiterfahren.

Dominique Aegerter in den Top 7, Philipp Öttl mit Rückstand

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) beendete das FT1 auf der siebten Position. Der Schweizer hatte weniger als eine halbe Sekunde Rückstand auf die Bestzeit und war erneut schneller als GRT-Teamkollege Remy Gardner, der auf P11 gelistet wurde.

Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) wurde am Ende des FT1 auf der 15. Position geführt. Der deutsche WSBK-Pilot hatte 1,725 Sekunden Rückstand auf Ducati-Markenkollege Rinaldi.

Für BMW verlief der Start ins Barcelona-Wochenende holprig. Werkspilot Scott Redding war als Zehnter bester der fünf BMW-Piloten. Redding hatte 0,834 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Die beiden Bonovo-BMW-Piloten Garrett Gerloff und Loris Baz landeten auf den Positionen 14 und 17. Baz kam zeitig in Kurve 10 zu Sturz. Ersatzpilot Ivo Lopes verpasste das FT1 komplett auf Grund eines technischen Problems.

Das FT2 der Superbike-WM in Barcelona wird um 15:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.