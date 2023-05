WSBK Barcelona FT2: Ducati-Duo vorn, BMW und Aegerter in den Top 5! Alvaro Bautista schiebt sich an die Spitze - Garrett Gerloff bringt BMW in die Top 4 - WSBK-Rookie Dominique Aegerter bester Yamaha-Pilot

Autor: Sebastian Fränzschky Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Barcelona die Bestzeit im zweiten Freien Training gesichert. Der Superbike-Weltmeister umrundete den Kurs in 1:41.486 Minuten und verwies Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi auf die zweite Position. Nur etwa die Hälfte der Fahrer konnte sich im FT2 verbessern. Bereits zu Beginn des FT2 führte das Ducati-Werksduo die Wertung an. Michael Rinaldi, der bereits im FT1 mit einer 1:41.633er-Runde an der Spitze lag, führte vor Teamkollege Alvaro Bautista. Es wurden niedrige 1:42er-Zeiten gefahren. Der Asphalt war deutlich wärmer als am Vormittag. Zu Beginn des FT2 wurden 49°C gemessen. Dominique Aegerter erlebte ebenfalls einen guten Start in die zweite Session. Der Schweizer behauptete sich lange Zeit auf der dritten Position und war erster Verfolger der beiden Werks-Panigale an der Spitze. Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli kam 19 Minuten vor dem Ende des FT2 in Kurve 5 zu Sturz. Locatelli stürzte über das Vorderrad. Der Italiener konnte seine Yamaha R1 wieder aufrichten und an die Box zurückbringen. Klare Bestzeit: Ducati wird der Favoritenrolle gerecht Fünf Minuten vor dem Ende des FT2 übernahm Alvaro Bautista die Spitze im FT2. Der Spanier umrundete den Kurs in 1:41.486 Minuten und fuhr die bis dahin schnellste Runde des Tages. Teamkollege Michael Rinaldi konnte sich ebenfalls verbessern, gefährdete Bautistas Zeit aber nicht. Michael Rinaldi hatte im FT2 einen Rückstand von 0,350 Sekunden Foto: Ducati BMW-Pilot Garrett Gerloff schob sich auf die dritte Position des FT2, lag aber bereits 0,749 Sekunden zurück. Jonathan Rea wurde bis eine Minute vor dem Ende des FT2 außerhalb der Top 12 geführt, verbesserte sich beim finalen Versuch aber deutlich und schob sich in die Top 3 und verwies Gerloff auf P4. Starke Leistung: Rookie Dominique Aegerter war bester Yamaha-Pilot Foto: Yamaha Dominique Aegerter beendete das FT2 auf der fünften Position und war damit bester Yamaha-Pilot. Markenkollege Toprak Razgatlioglu lag im FT2 mehr als eine Sekunde zurück und fand sich nur auf P6 wieder. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), Scott Redding (BMW), Andrea Locatelli (Yamaha) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati) komplettierten die Top 10. Honda-Duo enttäuscht, Philipp Öttl nur auf P16 Die beiden Werks-Hondas konnten das FT1-Ergebnis nicht bestätigen. Obwohl Barcelona eine der besten Strecken für die Honda CBR1000RR-R Fireblade ist, schaffte es keiner der Honda-Piloten in die Top 10. Iker Lecuona war als Elfter bester Honda-Pilot, lag aber mehr als 1,3 Sekunden zurück. Teamkollege Xavi Vierge folgte auf P12. Ebenfalls enttäuschend verlief das FT2 für Philipp Öttl (GoEleven-Ducati). Der Deutsche beendete das FT2 nur auf P16 und hatte etwa zwei Sekunden Rückstand auf Markenkollege Alvaro Bautista. Am Samstag folgen das FT3 um 9:00 Uhr, die Superpole um 11:10 Uhr und Lauf eins um 14:00 Uhr (zur TV-Übersicht). Mit Bildmaterial von Motorsport Images.