WSBK Barcelona (Lauf 1): Razgatlioglu bezwingt Bulega, Rea erneut im Pech!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Barcelona (Spanien) das erste Rennen gewonnen. Der Türke entschied das Rennen in der letzten Runde für sich. Ducati-Pilot Nicolo Bulega führte das Rennen rundenlang an, doch die Rundenzeiten des Italieners brachen in den letzten Runden stark ein. Alvaro Bautista (Ducati) komplettierte das Podium im Samstags-Rennen.

Bereits in der Superpole am Samstagvormittag hatte sich Toprak Razgatlioglu durchgesetzt und stand mit seiner BMW auf der Pole. Die Ducati-Piloten Nicolo Bulega und Andrea Iannone komplettierten die erste Startreihe. Weltmeister Alvaro Bautista musste mit seiner Ducati von P14 ins Rennen gehen. Der Titelverteidiger erhielt eine Gridstrafe (+3 Positionen), weil er in der Superpole langsam auf der Ideallinie fuhr.

Beim Start behauptete sich Polesetter Toprak Razgatlioglu an der Spitze. Andrea Iannone übernahm die zweite Position, verlor diese aber noch in der ersten Runde an Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati). Nicolo Bulega verlor einige Positionen.

Vorzeitiges Aus in Runde eins: Jonathan Rea erneut im Pech

Alvaro Bautista beendete die erste Runde auf der zwölften Position. Yamaha-Neuzugang Jonathan Rea erlebte erneut einen Fehlstart und fiel bis ans Ende des Feldes zurück. Der Rekord-Weltmeister steuerte nach der ersten Runde die Box an.

Sam Lowes übte an der Spitze Druck auf Toprak Razgatlioglu aus. Andrea Iannone beobachtete das Duell, lag aber nicht in Schlagdistanz. In Runde drei übernahm Sam Lowes die Führung und setzte sich leicht ab.

Sam Lowes zieht das Tempo an und setzt sich klar ab

Vorjahressieger Alvaro Bautista hatte große Mühe, Positionen gutzumachen. Der Ducati-Pilot beendete die dritte Runde nur auf der elften Postion. An der Spitze zog Ducati-Markenkollege Sam Lowes das Tempo an und setzte sich klar vom Rest des Feldes ab.

Hinter der Marc-VDS-Ducati von Sam Lowes formierte sich eine drei Fahrer starke Verfolgergruppe, in der Toprak Razgatlioglu, Andrea Iannone und Nicolo Bulega fuhren. Dahinter lag Andrea Locatelli auf der fünften Position.

Nicolo Bulega erkannte in der fünften Runde, dass Sam Lowes davonfährt und machte ernst. Der Supersport-Champion zog an Andrea Iannone und Toprak Razgatlioglu vorbei und führte die Verfolgergruppe an.

Drama in Runde fünf: Sam Lowes stürzt in Führung liegend

In Runde fünf machte Sam Lowes einen folgenschweren Fehler. Der Führende landete in Kurve 10 im Kies und war damit aus dem Rennen. Nicolo Bulega erbte die Führung. Zu Beginn der siebten Runde bremste sich Andrea Iannone an Toprak Razgatlioglu vorbei und schob sich damit auf die zweite Position.

An der Spitze konnte sich Nicolo Bulega klar von seinen Verfolgern absetzen. Andrea Iannone und Toprak Razgatlioglu konnten das Tempo des WSBK-Rookies nicht mitgehen und lagen zur Halbzeit über drei Sekunden zurück.

Michael van der Mark stellte den Anschluss an die Verfolgergruppe her. Der Niederländer fuhr hinter BMW-Teamkollege Toprak Razgatlioglu und rechnete sich Chancen auf ein Podium aus.

In der Gruppe dahinter wurde hart gekämpft. Andrea Locatelli, Alex Lowes, Danilo Petrucci und Alvaro Bautista fuhren auf den Positionen fünf bis acht. Die GRT-Yamaha-Piloten Remy Gardner und Dominique Aegerter duellierten sich um Position neun.

Nicolo Bulega verwaltet einen großen Vorsprung

Die beiden Gruppen hinter Spitzenreiter Nicolo Bulega verschmolzen in der zweiten Rennhälfte zu einer großen Gruppe. Toprak Razgatlioglu übernahm die Führung in der sieben Fahrer großen Gruppe. Alvaro Bautista und Danilo Petrucci fanden besser ins Rennen und machten Positionen gut.

Nicolo Bulega lag zwischenzeitlich knapp fünf Sekunden vorn Foto: Ducati

Zu Beginn von Runde 14 bremste sich Alvaro Bautista an Danilo Petrucci vorbei und übernahm die fünfte Position. Ein Podium war für den Weltmeister noch möglich. An der Spitze kontrollierte Teamkollege Nicolo Bulega das Rennen. Der Italiener lag fünf Runden vor Rennende mit 4,5 Sekunden Vorsprung vorn.

Die Reifen lassen nach: Der Vorsprung schmilzt

Michael van der Mark verlor binnen kürzester Zeit zwei Positionen an Alvaro Bautista und Danilo Petrucci. Damit lagen vier Ducatis in den Top 5. Die Rundenzeiten von Michael van der Mark brachen deutlich ein. Der Niederländer verlor weitere Positionen. Deutlich konstanter war BMW-Teamkollege Toprak Razgatlioglu, der mit dem harten Vorderreifen fuhr.

Nicolo Bulegas Vorsprung wurde kleiner. Toprak Razgatlioglu kam in großen Schritten näher. Bulega fuhr nur noch hohe 1:43er-Zeiten, Razgatlioglu war zusammen mit Bautista der schnellste Fahrer und notierte niedrige und mittlere 1:43er-Zeiten. Bautista duellierte sich mit Iannone um die dritte Position.

Spannender Showdown in der letzten Runde

Zwei Runden vor Rennende betrug Bulegas Vorsprung nur noch zwei Sekunden. Razgatlioglu kam in großen Schritten näher. Bautista hatte das Duell mit Iannone für sich entschieden und fuhr auf der dritten Position.

Zu Beginn der letzten Runde schrumpfte Bulegas Vorsprung auf 0,7 Sekunden. Razgatlioglu war bereits in Kurve 4 dran und legte sich den Italiener zurecht. Er übernahm die Führung und fuhr seinem ersten Sieg mit der BMW M1000RR entgegen.

Nicolo Bulega musste sich geschlagen geben und kam mit 0,9 Sekunden Rückstand ins Ziel. Teamkollege Alvaro Bautista hatte als Dritter 5,3 Sekunden Rückstand. Andrea Iannone wurde Vierter und damit bester Independent-Pilot. Andrea Locatelli komplettierte mit seiner Yamaha die Top 5.

Alex Lowes verliert die WM-Führung an Nicolo Bulega

Alex Lowes beendete das Rennen auf der sechsten Position. Danilo Petrucci fiel im finalen Teil des Rennens zurück und wurde Siebter. Dominique Aegerter kam auf der achten Position zurück. Michael van der Mark rutschte bis auf die neunte Position zurück. Axel Bassani komplettierte die Top 10.

Auf den finalen Punkterängen kamen Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati), Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Iker Lecuona (Honda), Xavi Vierge (Honda) und Remy Gardner (GRT-Yamaha) ins Ziel. Scott Redding (Bonovo-BMW) ging als 17. leer aus. Und auch Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) verpasste die Punkteränge. Der Deutsche kam auf P19 ins Ziel.

Am Sonntag folgen das Sprintrennen (11:00 Uhr) und das zweite Hauptrennen (14:00 Uhr) (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.