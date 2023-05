WSBK Barcelona (Lauf 2): Bautista erneut dominant, Razgatlioglu bezwingt Rinaldi

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM auch das finale Rennen gewonnen. Im zweiten Hauptrennen feierte Bautista seinen elften Saisonsieg im zwölften Rennen.

Damit baute der Titelverteidiger seinen Vorsprung in der Meisterschaft weiter aus. Komplettiert wurde das Podium von Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu und Ducati-Pilot Michael Rinaldi.

Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli (Yamaha) bildeten beim Sonntags-Rennen die erste Startreihe. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) stand auf Startplatz sechs, Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) ging von der 15. Position ins Rennen. Unmittelbar vor dem Start nieselte es in allen Sektoren. Das Feld setzte dennoch geschlossen auf Trockenreifen.

Toprak Razgatlioglu übernimmt zwischenzeitlich die Führung

Den Sprint zur ersten Kurve entschied erneut Bautista für sich, obwohl Razgatlioglu auf den ersten Metern deutlich besser wegkam. Die Ducati mit der Startnummer 1 führte das 22 Fahrer starke Feld durch die ersten Kurven.

Razgatlioglu ging in der ersten Runde aggressiv zur Sache und schob sich in Kurve 5 an die Spitze. Bautista und Ducati-Teamkollege Rinaldi zogen auf der Geraden aber mühelos an der Yamaha vorbei und führten das Feld in die zweite Runde.

Für Ex-Weltmeister Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) und Hafizh Syahrin (MIE-Honda) war das Rennen bereits kurz nach dem Start vorbei. Syahrin musste im Kiesbett behandelt werden, doch das Rennen wurde fortgesetzt.

Michael Rinaldi nutzt den Topspeed-Vorteil seiner Ducati

Kawasaki-Pilot Alex Lowes setzte sich mit entschlossenen Manövern gegen Toprak Razgatlioglu und Michael Rinaldi durch und übernahm zwischenzeitlich die zweite Position. Alvaro Bautista nutzte die Zweikämpfe seiner Gegner, um sich an der Spitze abzusetzen.

Michael Rinaldi fuhr lange Zeit einsam auf Platz zwei Foto: Ducati

Michael Rinaldi übernahm zu Beginn der fünften Runde die zweite Position. Auf der Geraden zog der Italiener mit seiner Ducati mühelos an der Kawasaki von Alex Lowes vorbei und setzte sich sofort leicht ab.

Nach fünf Runden führte Alvaro Bautista bereits mit 1,4 Sekunden Vorsprung. Dahinter fuhr Michael Rinaldi auf der zweiten Position. Alex Lowes führte die Verfolgergruppe an, in der auch Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli und Jonathan Rea fuhren. Zu Beginn der siebten Runde bremste sich Razgatlioglu an Lowes vorbei und übernahm die dritte Position.

Alvaro Bautista und Michael Rinaldi drehen einsam ihre Runden

Zur Rennhalbzeit führte Bautista mit 2,7 Sekunden auf Ducati-Teamkollege Rinaldi, der einsam auf der zweiten Position fuhr. Die Verfolgergruppe lag bereits 5,7 Sekunden zurück. Razgatlioglu konnte sich nicht von Lowes und den anderen Fahrern absetzen.

Die Verfolgergruppe wuchs zwischenzeitlich auf neun Fahrer an. Auch die beiden Werks-Hondas von Xavi Vierge und Iker Lecuona, Dominique Aegerter, Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) und Danilo Petrucci (Barni-Ducati) mischten beim Kampf um Platz drei mit.

Zu Beginn des finalen Renndrittels zog sich die Gruppe wieder etwas auseinander. Razgatlioglu und Lowes setzten sich deutlich ab. Rea zog in Runde 14 an Locatelli vorbei und übernahm die fünfte Position. Dahinter legte sich Aegerter die beiden Werks-Hondas von Lecuona und Vierge zurecht.

Toprak Razgatlioglu verhindert Ducati-Doppelsieg

An der Spitze waren die Positionen bezogen. Zumindest sah es danach aus. Bautista feierte seinen elften Sieg im zwölften Rennen und rundete ein perfektes Wochenende mit einem weiteren Sieg ab.

Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu erkämpfte sich Platz zwei Foto: Yamaha

Teamkollege Rinaldi befand sich auf Kurs zu Platz zwei, wurde in der Schlussphase aber deutlich langsamer. In der letzten Runde wurde Rinaldi von Razgatlioglu überrascht, der in der letzten Kurve Platz zwei übernahm.

Die beiden Werks-Kawasakis duellierten sich in den finalen Runden um Platz vier. Lowes setzte sich gegen Rea durch und wurde Vierter. Dahinter gab es ein Duell zwischen Locatelli und Vierge um Platz sechs. In der letzten Runde zog Vierge vorbei und bescherte Honda ein Top-6-Ergebnis.

Dominique Aegerter in den Top 8, Philipp Öttl auf P14

Aegerter beendete das Rennen auf Platz acht. Lecuona und Gerloff komplettierten die Top 10. Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) kam nicht über P11 hinaus. Die finalen Punkte gingen an Danilo Petrucci, Remy Gardner (GRT-Yamaha), Philipp Öttl und Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha).

BMW-Werkspilot Scott Redding gab das Rennen fünf Runden vor Schluss auf. Der Brite befand sich auf Kurs zu Platz 15. Von den vier BMW-Piloten schaffte es lediglich Gerloff in die Punkte.

Die WSBK-Saison 2023 wird in vier Wochen in Misano (Italien) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Ducati.