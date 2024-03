WSBK Barcelona (Lauf 2): Weltmeister Alvaro Bautista feiert ersten Saisonsieg!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Barcelona (Spanien) das zweite Hauptrennen gewonnen. Der Titelverteidiger holte am Sonntag seinen ersten Saisonsieg in der WSBK 2024. Komplettiert wurde das Podium von Teamkollege Nicolo Bulega und BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu.

Sprint-Sieger Toprak Razgatlioglu ging von der Pole ins finale Rennen des Barcelona-Wochenendes. Komplettiert wurde die erste Startreihe von Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Alvaro Bautista. Die Startposition von Bautista war im zweiten Rennen deutlich besser als im Samstags-Rennen und im Sprint.

Toprak Razgatlioglu verwendete wie im ersten Rennen den SC2-Vorderreifen. Der Rest der Spitzenfahrer setzte auf die weichere SC1-Vorderreifen-Mischung. Bei den Hinterreifen waren sich die Piloten einig: Alle verwendeten die SCX-Mischung.

Alvaro Bautista setzt sich beim Start an die Spitze

Beim Start übernahm Alvaro Bautista die Führung. Polesetter Toprak Razgatlioglu bog nur als Vierter in die erste Kurve. Drei Ducatis führten das Rennen an: Alvaro Bautista behauptete sich vor Andrea Iannone und Nicolo Bulega.

In Kurve 4 gerieten Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati), Axel Bassani (Kawasaki) und Andrea Locatelli (Yamaha) aneinander. Bereits im vergangenen Jahr kollidierten Rinaldi und Bassani. Die beiden Italiener waren aus dem Rennen. Locatelli konnte das Rennen fortsetzen.

Zu Beginn der zweiten Runde verlor Nicolo Bulega etwas Boden und rutschte auf die vierte Position. Alvaro Bautista führte das Feld an, Toprak Razgatlioglu schob sich auf die zweite Postion vor Andrea Iannone.

In Kurve 1 kam es zu einer Kollision von Iker Lecuona (Honda) und Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha). Im ersten Sektor wurden gelbe Flaggen geschwenkt. Nur noch 19 der 23 Fahrer waren nach drei Runden im Rennen.

Nicolo Bulega startet einen Ausreißversuch

In der vierten Runde zog Nicolo Bulega das Tempo an. Nachdem er an Toprak Razgatlioglu vorbeigegangen war, attackierte er in Kurve 10 seinen Teamkollegen und lag kurz vorn. Doch Alvaro Bautista konterte und schob sich erneut an die Spitze.

Eine Runde später behauptete sich Bulega vor Bautista und setzte sich leicht ab. Binnen weniger Kurven hatte sich Bulega ein Polster von mehreren Zehntelsekunden verschafft. Razgatlioglu setzte Bautista ebenfalls unter Druck.

Nicolo Bulega versuchte in der ersten Rennhälfte, sich abzusetzen Foto: Ducati

Rekord-Champion Jonathan Rea (Yamaha) fand deutlich besser ins Rennen als am Vormittag im Sprint. Rea fuhr auf der siebten Position und führte die neun Fahrer starke Verfolgergruppe an. Auf der Zielgeraden hatte Rea aber große Mühe und verlor immer wieder Positionen.

Nicolo Bulega hatte sich nach einem Drittel der Renndistanz mit einer 1:41er-Runde leicht abgesetzt. Alvaro Bautista fuhr konstante Rundenzeiten. Toprak Razgatlioglu und Andrea Iannone hielten den Anschluss an den Weltmeister. Die Fahrer versuchten, ihre Reifen so gut wie möglich zu schonen, um einen Einbruch in der Schlussphase zu verhindern.

Die beiden Werks-Ducatis ziehen davon, Andrea Iannone stürzt

Kurz vor der Halbzeit des Rennens stellte Bautista den Anschluss an Bulega her. In Runde zehn übernahm Bautista erneut die Führung. Mit einem Manöver in Kurve 1 zog der Champion am Rookie vorbei. Razgatlioglu hatte Mühe, den beiden Werks-Ducatis zu folgen und lag nicht mehr in Schlagdistanz. Und auch Iannone musste abreißen lassen.

Bautista legte ein hohes Tempo vor und Bulega versuchte, seinem Teamkollegen zu folgen. Razgatlioglu hielt sich zurück und verlor von Runde zu Runde einige Zehntelsekunden. Iannone schied in Runde 13 durch einen Sturz in Kurve 10 aus. Dadurch hatte Razgatlioglu den dritten Platz sicher.

Bulega hielt den Anschluss an Bautista. Die Rundenzeiten waren deutlich schneller als im ersten Rennen am Samstag. Die große Frage war, ob die Reifen das hohe Tempo überleben oder ob es in der Schlussphase einen großen Einbruch gibt.

Alvaro Bautista kontrolliert das Rennen und holt sich den Sieg

Fünf Runden vor Rennende lagen die beiden Werks-Ducatis in Schlagdistanz. Razgatlioglu hatte vier Sekunden Rückstand. Dahinter fuhr BMW-Teamkollege Michael van der Mark einsam auf der vierten Position. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) duellierte sich mit Remy Gardner (GRT-Yamaha) um Platz fünf.

Am Ende der 17. Runde hatte Bulega in der vorletzten Kurve einen leichten Rutscher, durch den er den direkten Anschluss an Bautista verlor. Es öffnete sich eine Lücke von 0,8 Sekunden zwischen den beiden Werks-Ducatis. Razgatlioglu hatte bereits 5,5 Sekunden Rückstand.

Bautista setzte sich zwei Runden vor Rennende deutlich ab. Bulega gab sich geschlagen. Die Positionen waren bezogen. Bautista feierte seinen ersten Laufsieg in der WSBK-Saison 2024. Bulega verteidigte die Führung in der Meisterschaft. Razgatlioglu rundete ein sehr erfolgreiches Wochenende mit einem Podium ab.

Jonathan Rea sammelt seine ersten Punkte als Yamaha-Pilot

Platz vier ging an Michael van der Mark. Danilo Petrucci war als Fünfter bester Independent-Pilot. Remy Gardner stellte ein Top-6-Finish sicher und war damit der bestplatzierte Yamaha-Pilot. Alex Lowes war als Siebter bester Kawasaki-Pilot. Jonathan Rea sammelte als Achter seine ersten Punkte der Saison.

Jonathan Rea kam auf P8 ins Ziel Foto: Yamaha

Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) rundete ein durchwachsenes Wochenende mit einem neunten Platz ab. Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) komplettierte die Top 10 und ließ Teamkollege Scott Redding hinter sich.

Scott Redding erneut nicht in den Top 10

Rookie Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) beendete das Rennen auf der zwölften Position. Andrea Locatelli (Yamaha) kämpfte sich nach dem Ausritt ins Kiesbett in die Punktränge und kam auf P13 ins Ziel. Die finalen Punkte gingen an Xavi Vierge (Honda) und Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki).

Scott Redding kam hinter seinen Markenkollegen ins Ziel Foto: BMW Motorrad

Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) ging in Barcelona komplett leer aus. Der Deutsche beendete das Sonntags-Rennen mit 36,5 Sekunden Rückstand auf P16. Auf den Geraden war Öttls Yamaha R1 das konstant langsamste Motorrad.

Die WSBK-Saison 2024 wird in vier Wochen in Assen (Niederlande) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Ducati.