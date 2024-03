WSBK Barcelona (Sprint): Razgatlioglu überrascht Bautista wie Rossi 2009

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat bei der Superbike-WM in Barcelona (Spanien) das Superpole-Rennen gewonnen. Der Türke lieferte sich einen spannenden Showdown mit Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) und weckte in der letzten Kurve Erinnerungen an das MotoGP-Duell von Valentino Rossi und Jorge Lorenzo vor 15 Jahren.

Toprak Razgatlioglu ging von der Pole ins Superpole-Rennen. Die beiden Ducati-Piloten Nicolo Bulega und Andrea Iannone komplettierten die erste Startreihe. Weltmeister Alvaro Bautista startete von der elften Startposition ins Sprintrennen.

Im Vergleich zum Samstag fanden die Piloten deutlich kühlere Bedingungen vor. Am Morgen regnete es, das Warm-up fand auf nasser Strecke statt. Die Asphalttemperatur lag bei 21 Grad, die Lufttemperatur bei lediglich 14 Grad. Bis auf Iker Lecuona (Honda) wählten alle Fahrer den SCQ-Hinterreifen.

Toprak Razgatlioglu wird beim Start überrumpelt

Beim Start übernahm Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) die Führung. Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) reihte sich auf der zweiten Position ein. Toprak Razgatlioglu verlor in der ersten Runde viele Positionen und fiel bis auf P5 zurück. Noch in der ersten Runde zog Sam Lowes an Andrea Iannone vorbei und kam als Führender aus der ersten Runde.

Alex Lowes (Kawasaki) fand ebenfalls gut ins Rennen. Der Australien-Sieger kam als Vierter aus der ersten Runde und attackierte Nicolo Bulega zu Beginn von Runde zwei. Wenig später zog Alex Lowes an Andrea Iannone vorbei. Die Lowes-Zwillinge führten das Rennen am Ende der zweiten Runde an. Auf der Zielgeraden nutzte Andrea Iannone den Topspeed-Vorteil seiner Ducati und zog erneut an Alex Lowes vorbei.

Vorjahressieger Alvaro Bautista machte in der Startphase einige Positionen gut und fuhr als Siebter in der Spitzengruppe. Weniger gut kam Jonathan Rea von P13 ins Rennen. Der Rekord-Champion verlor einige Positionen.

Großes Chaos: Viele Positionswechsel an der Spitze

Zu Beginn von Runde vier setzte sich Andrea Iannone an die Spitze. Der GoEleven-Pilot bremste sich an Sam Lowes vorbei. In den folgenden Kurven verlor Sam Lowes drei weitere Positionen. Zuerst zog Alex Lowes vorbei, wenig später auch Nicolo Bulega und Toprak Razgatlioglu.

Nicolo Bulega schob sich auf der Zielgeraden auf die zweite Position. Alex Lowes war mit seiner Kawasaki deutlich langsamer. Im kurvigen Teil kam Alex Lowes aber sehr gut zurecht. In Kurve 5 schob sich der Brite in Führung. Die Positionen wechselten in den darauf folgenden Kurven mehrfach.

Toprak Razgatlioglu war der große Nutznießer vom Chaos in der Spitzengruppe. Der Samstags-Sieger setzte sich in der fünften Runde an die Spitze. Doch Andrea Iannone bewies in Kurve 1 erneut, wie stark er auf der Bremse ist. Der WSBK-Rookie bremste sich an Razgatlioglu vorbei und übernahm erneut die Führung. Alex Lowes fiel bis auf die vierte Position zurück.

Alvaro Bautista kämpft sich von P11 bis an die Spitze vor

Alvaro Bautista stellte den Anschluss an die Spitze her und verdrängte Alex Lowes von der vierten Position. Toprak Razgatlioglu kämpfte gegen drei Ducati-Piloten und musste erneut viel riskieren. Andrea Iannone machte in Kurve 10 einen kleinen Fehler, behauptete sich aber vor den beiden Werks-Ducatis. Auf der Zielgeraden übernahm Alvaro Bautista die zweite Position.

Alvaro Bautista bog als Führender in die letzte Kurve Foto: Motorsport Images

Spannender Showdown in der letzten Runde

Am Ende der Zielgeraden bremste sich Alvaro Bautista in Führung und führte das Feld in die letzte Runde. Toprak Razgatlioglu war in Kurve 10 zu weit weg und bereitete ein Manöver in der letzten Kurve vor. Der Türke überraschte Bautista und weckte mit seinem Manöver Erinnerungen an das einstige MotoGP-Duell zwischen Valentino Rossi und Jorge Lorenzo.

Razgatlioglu holte sich den Sieg. "Ich erinnerte mich an das, was Valentino Rossi vor vielen Jahren in der letzten Kurve machte. Ich dachte mir, warum nicht?", bemerkt Razgatlioglu. "Ich war nah dran und wählte bewusst den zweiten Gang aus. Mein Plan ging voll auf. Ich beschleunigte gut und gewann erneut."

Bautista verlor Schwung und verlor die zweite Position an Iannone, der das Chaos zu seinem Vorteil nutzte. "Ich rechnete mit Topraks Manöver", berichtet Bautista. "Deshalb machte ich die Tür zu, doch er probierte es dennoch. Danach lief es darauf hinaus: Entweder ich mache Platz oder wir stürzen. Ich bin aber dennoch happy."

Jonathan Rea kommt außerhalb der Punkteränge ins Ziel

Nicolo Bulega musste sich im Sprint mit P4 zufriedengeben. Auf den Sieg fehlten lediglich 0,411 Sekunden. Alex Lowes wurde Fünfter. Michael van der Mark (BMW) kam auf der sechsten Position ins Ziel. Die finalen Punkte gingen an Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) und Remy Gardner (GRT-Yamaha).

Nur P13 im Sprint: Jonathan Rea holte keine Punkte Foto: Yamaha

Das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Barcelona wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.