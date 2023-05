WSBK Barcelona Superpole: Bautista auf Pole, Aegerter auf Startplatz zwei!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat sich bei der Superbike-WM in Barcelona (Spanien) die Bestzeit in der Superpole-Session gesichert. Bautista stellte einen neuen Rundenrekord auf und nahm dem Rest des Feldes etwa eine halbe Sekunde ab. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) schaffte den Sprung in die erste Startreihe und war als Zweiter bester Yamaha-Pilot.

Vor der Superpole war Alvaro Bautistas FT3-Bestzeit (1:40.573 Minuten) die bisher schnellste Rundenzeit des Wochenendes. Am Samstagmorgen führte Bautista im finalen Freien Training die Wertung mit etwa einer Sekunde Vorsprung an.

Zu Beginn der 15-minütigen Superpole-Session betrug die Asphalttemperatur 38°C. Nach dem ersten Schlagabtausch führte Alvaro Bautista die Wertung souverän mit einer 1:40.264er-Zeit an. Damit hatte er den bestehenden Rundenrekord von Tom Sykes (2021, 1:40.408 Minuten) bereits unterboten.

Dominique Aegerter war mit 0,546 Sekunden Rückstand Zweiter. Auf Platz drei folgte Honda-Pilot Iker Lecuona. Jonathan Rea (Kawasaki) wurde auf Position vier geführt vor Teamkollege Alex Lowes. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) war Sechster vor Michael Rinaldi (Ducati). Keiner der BMW-Piloten lag in den Top 10. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) wurde auf P15 gelistet.

Sturz von Alex Lowes ruiniert einigen Fahrern den zweiten Versuch

Ein Sturz von Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes sorgte für eine Unterbrechung der Superpole. Lowes war in der Zielkurve gestürzt. Das Motorrad überschlug sich mehrfach, lag im Kiesbett und musste geborgen werden. Zudem schauten sich die Verantwortlichen den äußeren Randstein der Zielkurve an kontrollierten die Unfallstelle auf Flüssigkeiten.

Einige Fahrer hatten bereits ihren zweiten Versuch mit dem SCQ-Reifen gestartet. Alvaro Bautista befand sich bereits auf Kurs, seine eigene Bestzeit zu verbessern, musste den Versuch aber abbrechen. Der Spanier ärgerte sich bei der Rückkehr an die Aruba-Ducati-Box.

Alvaro Bautistas Verfolger liegen eng beisammen

Beim Neustart der Session waren noch 2:21 Minuten übrig. Michael Rinaldi schob sich beim zweiten Versuch auf die zweite Position, war aber mehr als eine halbe Sekunde langsamer als Teamkollege Alvaro Bautista.

Dominique Aegerter steht mit zwei WSBK-Champions in der ersten Reihe Foto: Yamaha

Dominique Aegerter konnte sich ebenfalls steigern und verdrängte Michael Rinaldi von P2. Der Schweizer kam bis auf 0,473 Sekunden an die Bestzeit heran und steht mit seiner Yamaha R1 in Reihe eins. Jonathan Rea war ebenfalls schneller als Michael Rinaldi und schob sich auf Startplatz drei. Somit schafften drei Hersteller den Sprung in die erste Reihe.

Michael Rinaldi verpasste die erste Startreihe um 0,010 Sekunden und führt die zweite Startreihe an. Honda-Werkspilot Iker Lecuona und Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes komplettieren die zweite Reihe.

Toprak Razgatlioglu nur in der dritten Startreihe

Ex-Champion Toprak Razgatlioglu kam in der Superpole nicht über P8 hinaus und steht nur in Reihe drei. Remy Gardner war als Siebter zweitbester Yamaha-Pilot. Garrett Gerloff vervollständigt mit seiner BMW M1000RR die dritte Reihe. Als Neunter war Gerloff bester BMW-Pilot.

Toprak Razgatlioglu war nur drittbester Yamaha-Pilot Foto: Yamaha

Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli steht nur auf Startplatz zehn. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) und Xavi Vierge (Honda) komplettieren die vierte Reihe. Ex-Vizeweltmeister Scott Redding (BMW) kam in der Superpole nicht über P13 hinaus.

Philipp Öttl steht mit seiner Ducati nur auf Startplatz 15 Foto: Team Go Eleven

Ebenfalls enttäuschend verlief die Superpole für Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), der 14. wurde. Philipp Öttl beendete das Qualifying auf P15 und komplettiert die fünfte Startreihe. Auf die Pole fehlten Öttl 1,7 Sekunden.

Update: Scott Redding erhielt eine Gridstrafe und wird von P13 auf P16 versetzt. Dadurch rücken Axel Bassani, Philipp Öttl und Loris Baz eine Position nach vorn.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Barcelona wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.