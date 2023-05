WSBK Barcelona Superpole-Rennen: Bautista gewinnt, Rea stürzt!

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista hat bei der Superbike-WM in Barcelona das Superpole-Rennen gewonnen. Der Spanier fuhr einem weiteren dominanten Sieg entgegen. Da in den finalen Runden in allen Sektoren Regentropfen fielen, ging es hinter Bautista chaotisch zu. Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea wurde Opfer der Bedingungen. Beim Kampf um Platz zwei stürzte der Brite eine Runde vor Rennende.

Bereits unmittelbar vor dem Rennstart setzte leichter Regen ein. Der Belag war beim Start leicht feucht, aber nicht nass genug für Regenreifen. Alle Fahrer gingen mit Trockenreifen ins Rennen. Das Fahrerfeld schrumpfte auf 22 Fahrer, denn Oliver König (Orelac-Kawasaki) und Eric Granado (MIE-Honda) waren nach ihren Stürzen im Samstags-Rennen verletzt. Wildcard-Starter Gabriele Ruiu (Bmax-BMW) zog sich ebenfalls zurück.

Alvaro Bautista startete von der Pole in den Sprint über zehn Runden. Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) komplettierten die erste Startreihe. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) stand auf Startplatz 15.

Toprak Razgatlioglu entscheidet sich für den neuen SC0-Vorderreifen

Alle Fahrer wählten den SCX-Hinterreifen aus. Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Iker Lecuona (Honda), Axel Bassani (Motocorsa-Ducati), Philipp Öttl, Tom Sykes (Puccetti-Kawasaki) und Hafizh Syahrin (MIE-Honda) wählten den neuen SC0-Vorderreifen.

Alvaro Bautista kam beim Start gut weg und bog als Führender vor Ducati-Teamkollege Michael Rinaldi in die erste Kurve. Jonathan Rea fuhr vor Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes auf Position drei. Toprak Razgatlioglu war vor Yamaha-Markenkollege Dominique Aegerter Fünfter.

Toprak Razgatlioglu zwischenzeitlich schneller als Alvaro Bautista

An der Spitze konnte sich Bautista leicht absetzen. Dahinter ging es eng zu. Razgatlioglu kämpfte sich durch das Feld und fuhr auf Position drei, nachdem er die beiden Werks-Kawasakis von Alex Lowes und Jonathan Rea überholt hatte. Ducati-Pilot Michael Rinaldi war der nächste Fahrer, der von Razgatlioglu attackiert wurde.

In Runde vier zog Razgatlioglu an Rinaldi vorbei und übernahm die zweite Position. Razgatlioglu war der schnellste Fahrer im Feld und fuhr sogar schneller als Bautista an der Spitze.

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte zog Alvaro Bautista das Tempo an und setzte sich von Runde zu Runde ab. Toprak Razgatlioglu führte die Verfolgergruppe an, in der auch Michael Rinaldi und Jonathan Rea fuhren. Zu Dominique Aegerter auf Platz fünf klaffte eine kleine Lücke.

Regen sorgt für chaotische Szenen in der Verfolgergruppe

Im zweiten und im dritten Sektor wurden Regentropfen gemeldet. Doch die Rundenzeiten blieben vorerst konstant schnell. Michael Rinaldi schob sich drei Runden vor Rennende an Toprak Razgatlioglu vorbei. Doch Razgatlioglu konterte wenige Kurven später. Die Positionen wechselten mehrfach. Dadurch befand sich auch Jonathan Rea in direkter Schlagdistanz zu einem Platz in den Top 3.

Alvaro Bautista bekam von den Duellen hinter ihm nichts mit. Der Titelverteidiger fuhr seinem zehnten Saisonsieg entgegen. In den finalen Runden wurden die Zeiten deutlich langsamer, weil der Regen zunahm.

Jonathan Rea stürzt beim Kampf um Platz zwei

Jonathan Rea wurde Opfer der schwierigen Bedingungen. Bei Anbremsen von Kurve 1 kam Rea auf die weiße Linie, rutschte über das Vorderrad ins Kiesbett und war damit aus dem Rennen. Toprak Razgatlioglu brachte Platz zwei ins Ziel. Yamaha-Teamkollege Andrea Locatelli nutzte das Chaos und wurde Dritter.

Honda-Werkspilot Iker Lecuona kämpfte sich auf Platz vier vor. Alex Lowes wurde als Fünfter gewertet. Dominique Aegerter kam als Sechster ins Ziel. Garrett Gerloff war als Siebter bester BMW-Pilot. Michael Rinaldi verlor durch den Regen viele Positionen und wurde Achter. Xavi Vierge (Honda) kassierte als Neunter den letzten Punkt.

Axel Bassani (Motocorsa-Ducati) ging als Zehnter leer aus. Ebenfalls außerhalb der Punkte kamen Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Scott Redding (BMW) und Philipp Öttl ins Ziel.

Das finale Rennen der Superbike-WM in Barcelona wird um 14:00 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.