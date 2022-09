WSBK Barcelona: Warum Philipp Öttl im ersten Rennen in Runde eins ausrollte

Audio-Player laden

Ducati-Pilot Philipp Öttl ging beim ersten Rennen der Superbike-WM in Barcelona (zum Rennbericht) leer aus. Noch in Runde eins rollte der Deutsche aus. Der Tag hatte mit Platz zwölf in der Superpole vielversprechend begonnen. Doch ein unüblicher Defekt beendete das Rennen nach wenigen Metern.

Die Kette an der Ducati Panigale V4R war gerissen. "Nach einem guten Qualifying mit Startplatz zwölf schafften wir nur eine halbe Runde. Es gab ein Problem mit der Kette und ich musste anhalten. Morgen haben wir zwei weitere Rennen. Wir sind hier stark", kommentiert Öttl.

Das Team bedauert den Ausfall und macht äußere Einflüsse verantwortlich. "Vermutlich haben sich Trümmerteile oder etwas ähnliches verhakt und zum Defekt der Kette geführt. Philipp musste aufgeben", heißt es in einer Mitteilung des GoEleven-Teams.

