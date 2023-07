WSBK-Bruderduell: Alex Lowes traut Bruder Sam in der Superbike-WM viel zu

Nach zehn Jahren im Fahrerlager der MotoGP strebt Sam Lowes für die kommende Saison eine Veränderung an. Es ist kein Geheimnis, dass der Brite in die Superbike-WM wechseln möchte. Laut aktuellem Stand deutet vieles darauf hin, dass das Marc-VDS-Team eine Struktur in der WSBK aufbaut und Sam Lowes mit Material von Ducati ausstattet. Bruder Alex Lowes freut sich bereits auf das Bruderduell.

"Wenn er hierhin kommt, ein hohes Selbstvertrauen und ein gutes Motorrad hat, dann kann er an einem guten Tag an der Spitze fahren", erklärt Alex Lowes. "Es hängt aber vom Motorrad ab und welches Gefühl er aufbauen kann."

Alex Lowes fährt seit 2020 für das Kawasaki-Werksteam und wird auch im kommenden Jahr für die "Grünen" antreten. Wie hoch das Niveau im vorderen Feld der Superbike-WM ist, erfährt Alex Lowes von Woche zu Woche, denn die Kawasaki ist nicht mehr das beste Bike im Feld.

"Es gibt jetzt viele gute Fahrer in der Superbike-WM, die auf richtig guten Motorrädern sitzen", stellt Alex Lowes fest und nimmt Ex-Vizeweltmeister Scott Redding als mahnendes Beispiel, wie schwierig es mittlerweile in der WSBK ist, konstant an der Spitze mitzumischen.

Sam Lowes gewann bereits zehn Grands Prix und wurde WM-Dritter Foto: Motorsport Images

"Scott Redding ist ein guter Fahrer, doch man braucht ein gutes Paket, ein gutes Team, ein gutes Motorrad und viel Selbstvertrauen, um konstant an der Spitze zu fahren", erklärt Alex Lowes und grübelt, was sein Bruder in der WSBK erreichen könnte: "Ich hoffe nicht, dass er sich zu schnell zu gut zurechtfindet. Aber ich habe keine Zweifel, dass er auch hier an der Spitze fahren kann."

Seit der Saison 2014 fährt Sam Lowes in der Motorrad-WM. Bisher gewann der Brite zehn Grands Prix. In der Saison 2017 fuhr Sam Lowes für Aprilia in der MotoGP, erlebte mit der damals unterlegenen RS-GP aber eine schwierige Saison und landete mit fünf mageren Punkten auf P25 der Meisterschaft.

Andererseits hat Sam Lowes in seiner Moto2-Karriere auch einige absolute Spitzenfahrer besiegt. Derartige Vergleiche sind aber meist schwierig. "Remy (Gardner) war unglaublich gut in der Saison, in der er Moto2-Weltmeister wurde. Die Yamaha hier ist ein Motorrad, das sich ziemlich einfach fahren lässt. Manchmal ist er schnell, doch manchmal nicht. Und er hat Sam in der Moto2 besiegt", grübelt Alex Lowes.

"Doch mein Bruder hat es andererseits auch geschafft, an seinen guten Tagen die Fahrer zu besiegen, die jetzt in der MotoGP gewinnen. Er war nicht ganz so konstant. Doch er besiegte Bezzecchi, Marini und Zarco. An seinen guten Tagen konnte er diese Jungs hinter sich lassen", bemerkt Alex Lowes mit Blick auf die Karriere seines Bruders.

