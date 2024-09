WSBK Cremona (FT1): Sam Lowes auf P1, Alvaro Bautista fährt viele Runden!

Marc-VDS-Ducati-Pilot Sam Lowes hat sich bei der Superbike-WM in Cremona (Italien) die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Lowes umrundete den halbnassen Kurs in 1:36.007 Minuten und beendete das FT1 vor Bruder Alex Lowes (Kawasaki) auf der Spitzenposition.

Im Fahrerfeld gibt es an diesem Wochenende einige Änderungen. WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) verpasst nach seinem schweren Sturz in Magny-Cours auch die Rennen in Cremona und wird durch Markus Reiterberger ersetzt (zum jüngsten Update von BMW zu Razgatlioglus Genesung).

Bei Yamaha übernimmt Niccolo Canepa die Werks-Yamaha von Jonathan Rea. Zudem springt Marvin Fritz bei GRT-Yamaha als Ersatz für Dominique Aegerter ein. MIE-Honda hat erneut Ivo Lopes als Ersatz für Adam Norrodin nominiert. Mit BSB-Champion Tommy Bridewell (Honda UK) und Alessandro Delbianco (Motoxracing-Yamaha) treten an diesem Wochenende zwei Wildcard-Starter an.

Erste Runden nach dem Sturz: Alvaro Bautista testet seine Fitness

Durch einen Regenschauer in der Nacht war der Kurs zu Beginn des ersten Trainings komplett nass. Entsprechend verhalten gingen die Piloten die erste Trainingssitzung an.

Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) verzichtete sogar darauf, seine Lederkombi anzuziehen. Der Italiener schaute sich das FT1 in Straßenkleidung an. Er war einer der 14 Fahrer, die am Freitagvormittag keine gezeitete Runde fuhren.

Alvaro Bautista deutete mit seiner Vorstellung im FT1 an, dass er fit genug ist

Foto: Ducati

Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) erhielt beim Medical-Check am Donnerstag die Freigabe, wieder auf sein Superbike zu steigen. Der Spanier führte die Wertung zu Beginn des FT1 an. Nach dem FT1 wird Bautista erneut untersucht, doch mit seiner Vorstellung am Freitagvormittag deutete der Titelverteidiger an, dass er sich gut fühlt.

Wenig Fahrbetrieb: Trockene Linie und nasse Stellen

Zur Halbzeit des FT1 konnten lediglich sieben Fahrer eine gezeitete Runde vorweisen. Der Rest des Feldes wartete weiter ab. Mittlerweile war es nicht mehr nass genug für Regenreifen und nicht trocken genug für Slicks. Alvaro Bautista führte die Wertung weiterhin mit seiner 1:41.672er-Runde an.

In der Schlussphase ging Michael van der Mark (BMW) als erster Fahrer mit Trockenreifen auf die Strecke. Die Gegner beobachteten genau, wie der Niederländer zurechtkommt. Mittlerweile hatte sich Sam Lowes mit einer 1:38.800er-Runde souverän an die Spitze gesetzt.

Van der Mark kehrte noch während seiner fliegenden Runde in die Box zurück. Der Kurs war noch nicht trocken genug für Slicks. Van der Mark verzichtete auf unnötiges Risiko.

In den finalen Minuten nahm der Fahrbetrieb noch einmal zu. Weitere Fahrer testeten, ob der Kurs bereit ist für Slicks. Schlussendlich kamen die Slick-bereiften Fahrer näher an die Bestzeit heran. Sam Lowes konnte sich aber dennoch an der Spitze behaupten.

Nur elf Fahrer mit gezeiteten Runden

Mit einer 1:36.007er-Runde behauptete sich Sam Lowes vorn. Bruder Alex Lowes (Kawasaki) fuhr nur eine gezeitete Runde und wurde mit 1,758 Sekunden Rückstand als P2 geführt. Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) lag 2,934 Sekunden zurück und komplettierte die Top 3.

Andrea Locatelli (Yamaha) ging erstmals mit der 2025er-Version der R1 an den Start. Von der jetzt mit Winglets ausgerüsteten R1 verspricht sich Yamaha eine bessere Performance. Locatelli schob sich in der Schlussphase auf P4.

Alvaro Bautista wurde in der Schlussphase bis auf P5 durchgereicht und lag 3,618 Sekunden zurück. Der Spanier war mit 14 Runden einer der aktivsten Fahrer im FT1. Ducati-Teamkollege Nicolo Bulega ließ das FT1 komplett aus.

BMW-Ersatzpilot Markus Reiterberger lag im FT1 zwischenzeitlich auf P2, verzichtete in der Schlussphase aber auf unnötiges Risiko. Der Deutsche landete auf P6 und hatte einen Rückstand von 5,339 Sekunden.

Auf den Positionen dahinter folgten Niccolo Canepa (Yamaha), Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha), Marvin Fritz (Yamaha), Tommy Bridewell (Honda UK) und Ivo Lopes (MIE-Honda).

Das FT2 der Superbike-WM in Cremona wird um 15:00 Uhr gestartet.