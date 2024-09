WSBK Cremona (Lauf 1): Petrucci feiert ersten Sieg, Bautista von P13 auf P3!

Barni-Ducati-Pilot Danilo Petrucci hat bei der Superbike-WM in Cremona das erste Hauptrennen gewonnen. Der ehemalige MotoGP-Werkspilot stellte seinen ersten WSBK-Laufsieg sicher. Die Ducati-Werkspiloten Nicolo Bulega und Alvaro Bautista komplettierten am Samstag das Podium.

Technische Probleme an der Strecke sorgten für einen vorzeitigen Rennabbruch sechs Runden vor Schluss. Es gab keinen Neustart, da mehr als zwei Drittel der Renndistanz absolviert wurden.

In einer ereignisreichen Superpole (zum Bericht) stellte Nicolo Bulega Startplatz eins sicher. Obwohl der Italiener im Qualifying am Samstagvormittag zu Sturz kam, konnte er von der Pole ins Samstags-Rennen starten. Bulega teilte sich die erste Startreihe mit Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Alex Lowes (Kawasaki).

Markus Reiterberger musste vom letzten Startplatz ins Rennen gehen

Foto: BMW Motorrad

Da BMW an der M1000RR von Markus Reiterberger einen zusätzlichen Motor verwendet, musste der Deutsche vom Ende des Feldes starten und eine doppelte Long-Lap-Penalty absolvieren. Durch diese Maßnahme hat Toprak Razgatlioglu nach seiner Rückkehr einen Motor mehr zur Verfügung.

Ducati-Trio an der Spitze, Alvaro Bautista außerhalb der Top 12

Beim Start behauptete sich Bulega in Führung und führte das Feld durch die erste Runde. In Kurve 10 kam Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki) zu Sturz. Enttäuschend verlief die Startphase für Alvaro Bautista (Ducati), der aus der fünften Reihe keine nennenswerten Fortschritte machte. Der Titelverteidiger fuhr außerhalb der Top 12.

Am Ende der zweiten Runde schob sich Danilo Petrucci auf die dritte Position. Somit lagen drei Ducatis an der Spitze. Nicolo Bulega führte vor Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Andrea Locatelli (Yamaha) und Alex Lowes (Kawasaki).

Führungs-Kilometer und Sturz für Andrea Iannone

In Runde drei übernahm Iannone mit einem Manöver im inneren Teil der Strecke die Führung. Bulega verlor wenig später eine weitere Position und rutschte auf die dritte Position ab. Petrucci setzte sich auf die zweite Position und übte Druck auf Iannone aus. In der fünften Runde schob sich Petrucci an die Spitze.

Nach einem Drittel der Renndistanz bildete sich eine vier Fahrer starke Spitzengruppe mit Danilo Petrucci, Andrea Iannone, Nicolo Bulega und Alex Lowes, die innerhalb einer Sekunde fuhren. In Runde neun landete die Ducati mit der Nummer 29 im Kiesbett. Iannone rutschte in Kurve 7 ins Kiesbett und war aus dem Rennen.

Alvaro Bautista zeigt eine weitere Aufholjagd

Weltmeister Alvaro Bautista fand nach einigen Runden besser ins Rennen und kämpfte sich nach vorn. Er lieferte sich einen sehenswerten Schlagabtausch mit BMW-Pilot Michael van der Mark. Damit übernahm er die achte Position.

Alex Lowes war das nächste Sturzopfer von Kurve 7. Damit spitzte sich zur Halbzeit des Rennens ein Duell zwischen Petrucci und Bulega zu. Locatelli rückte auf die dritte Position vor. Dahinter fuhren die beiden Werks-Hondas von Iker Lecuona und Xavi Vierge. Alvaro Bautista übernahm die siebte Position.

Bautista kämpfte sich immer weiter in Richtung Top 3. Der Spanier zog an Axel Bassani (Kawasaki), Xavi Vierge und Andrea Locatelli vorbei und lag am Ende von Runde 15 auf der vierten Position. Es entwickelte sich ein Duell um P3 mit Landsmann Lecuona.

Nicolo Bulega lässt Danilo Petrucci ziehen

An der Spitze vergrößerte sich die Lücke zwischen Petrucci und Bulega. Petrucci befand sich auf Kurs zum Sieg, Bulega verzichtete auf unnötiges Risiko. In Runde 16 entschied Bautista das Duell gegen Lecuona und übernahm die dritte Position.

Nicolo Bulega liegt nur noch 35 Punkte hinter Toprak Razgatlioglu

Foto: Motorsport Images

Ein technisches Problem sorgte nach 18 Runden für einen vorzeitigen Abbruch. Petrucci wurde als Sieger gewertet und jubelte mit seinem Barni-Team über den Sieg beim Heimspiel. Im Parc Ferme sah man einige Freudentränen.

Bulega kassierte 20 Punkte und verringerte den Rückstand in der WM auf 35 Zähler. Bautista fuhr aus der fünften Reihe aufs Podium und machte 16 Punkte auf Razgatlioglu gut.

Beide Werks-Hondas in den Top 6!

Iker Lecuona scheiterte knapp am Podium. Axel Bassani stellte mit P5 sein bisher bestes Ergebnis als Kawasaki-Pilot sicher. Xavi Vierge wurde auf P6 gewertet. Michael van der Mark, Garrett Gerloff (Bonovo-BMW), Michael Rinaldi (Motocorsa-Ducati) und Remy Gardner (GRT-Yamaha) landeten auf den Positionen sieben bis zehn.

Markus Reiterberger gelang der Sprung in die Punkteränge, obwohl er vom letzten Startplatz ins Rennen ging und zwei Long-Lap-Penaltys absolvieren musste. Als 14. kam er direkt hinter Markenkollege Scott Redding ins Ziel. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) verpasste die Punkte als 16. nur knapp. Marvin Fritz (GRT-Yamaha) wurde auf P17 gewertet.