WSBK Cremona (Sprint): Petrucci-Sieg, BMW verliert viele Punkte auf Ducati!

Barni-Ducati-Pilot Danilo Petrucci hat bei der Superbike-WM in Cremona (Italien) das Sprintrennen gewonnen. Nach seinem emotionalen Sieg im Samstags-Rennen (zur Reaktion nach dem Debütsieg) setzte sich Petrucci auch im Superpole-Rennen gegen seine Gegner durch und holte seinen zweiten WSBK-Laufsieg.

Petrucci setzte sich nach dem Start in Führung und kontrollierte diese bis zur Zieldurchfahrt. Durch Petruccis Sieg kassierte Ducati zwölf Punkte für die Hersteller-WM und machte elf Zähler auf BMW gut, denn der beste BMW-Fahrer landete nur auf P9.

Nicolo Bulega (Ducati) ging von der Pole in den Sprint über zehn Runden. Seine Ducati-Markenkollegen Andrea Iannone und Danilo Petrucci komplettierten die erste Startreihe. BMW-Ersatzpilot Markus Reiterberger ging von P14 ins Superpole-Rennen und teilte sich die fünfte Startreihe mit Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) und BMW-Markenkollege Scott Redding.

Danilo Petrucci geht in Führung, Nicolo Bulega wird überrumpelt

Petrucci entschied den Start für sich und übernahm vor Iannone die Führung. Bulega kam schlecht weg und wurde in den ersten Kurven von einigen Gegnern überrumpelt. Der Polesetter fiel bis auf die fünfte Position zurück.

Yamaha-Ersatzpilot Marvin Fritz kam bereits in der ersten Runde zu Sturz. Der Deutsche ging in Kurve 11 zu Boden. Damit war der Sprint für den Deutschen vorzeitig beendet. Für das GRT-Yamaha-Team verlief der Sprint enttäuschend, denn auch Teamkollege Remy Gardner schied im Laufe des Rennens aus.

Spannender Kampf um die Podestplätze

Petrucci konnte sich an der Spitze absetzen. Iannone verlor den Anschluss und fuhr auf der zweiten Position. Dahinter duellierten sich Alex Lowes (Kawasaki), Nicolo Bulega und Andrea Locatelli (Yamaha) um die dritte Position. Und auch Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) hielt zu Beginn den Anschluss.

Weltmeister Alvaro Bautista hatte in den ersten Runden große Mühe, Positionen gutzumachen. Am Ende der vierten Runde hatte sich der Spanier die zehnte Position erkämpft. Wenig später schob sich Bautista in die Punkteränge.

Das Tempo der Fahrer mit den SCQ-Reifen baute in den finalen Runden stark ab. Petrucci hatte genug Vorsprung, um seine Führung zu behaupten. Dahinter duellierten sich Iannone, Alex Lowes und Bulega um die zweite Position.

Zwei Kunden-Ducatis und eine Werks-Kawasaki auf dem Podium

Der Sprintsieg von Petrucci wurde nicht gefährdet. Der Italiener kam mit knapp zwei Sekunden Vorsprung ins Ziel. Alex Lowes setzte sich in der Verfolgergruppe durch und wurde für seine Reifenwahl belohnt. Der Kawasaki-Pilot war einer der Fahrer mit der härteren SCX-Mischung, die deutlich konstanter war als der weiche SCQ-Reifen. Komplettiert wurde das Podium durch Andrea Iannone.

Nicolo Bulegas Tempo ließ in der Schlussphase stark nach. Der Ducati-Werkspilot beendete den Sprint auf P4 und stellte seine Ducati Panigale V4R in der Auslaufrunde ab. Er nutzte Markenkollege Iannone, um an die Box zurückzukehren.

Iker Lecuona bescherte Honda ein weiteres Top-5-Finish. Die Aufholjagd von Alvaro Bautista endete auf P6. In der letzten Runde überholte Bautista noch die Yamaha von Andrea Locatelli, der Siebter wurde. Die finalen Punkte gingen an Xavi Vierge (Honda) und Garrett Gerloff (Bonovo-BMW).

Somit kassierte BMW nur einen mageren Punkt für die Herstellerwertung, während Ducati dank Petrucci die volle Punktzahl einfuhr. BMW-Werkspilot Michael van der Mark zeigte einen enttäuschenden Sprint und wurde Zwölfter. Scott Redding landete auf P13, Markus Reiterberger kam auf P16 ins Ziel. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) beendete das Sprintrennen auf der 19. Position.

Um 14:00 Uhr folgt das zweite Hauptrennen der Superbike-WM in Cremona.