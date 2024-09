WSBK Cremona (Superpole): Bulega trotz Crash auf Pole, Reiterberger beeindruckt!

Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega hat sich bei der Superbike-WM in Cremona (Italien) die Bestzeit in der Superpole-Session gesichert. Der Italiener umrundete den Kurs in 1:27.953 Minuten und war damit der einzige Fahrer, der die Marke von 1:28 Minuten unterbieten konnte.

Ebenfalls sehr gut unterwegs war BMW-Ersatzpilot Markus Reiterberger, der in der Superpole zwischenzeitlich bester BMW-Pilot war. Auf Grund der vielen Stürze und gelben Flaggen wurde Reiterbergers schnellste Runde gestrichen. Dadurch rückte der Deutsche von P7 auf P14 zurück.

Im FT3 am Samstagmorgen führte Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) die Wertung an. Der Italiener umrundete den Cremona Circuit im finalen Training in 1:28.779 Minuten. Zu Beginn der Superpole fanden die 25 WSBK-Piloten nahezu ideale Bedingungen vor. Die Lufttemperatur lag bei 21°C und der Asphalt hatte sich auf 26°C erwärmt.

Markus Reiterberger behauptet sich souverän in den Top 10

Nach dem ersten Schlagabtausch in der Superpole führte Andrea Iannone die Wertung mit einer 1:28.263er-Runde an. Die Stürze von Yamaha-Ersatzpilot Niccolo Canepa, Wildcard-Starter Alessandro Delbianco (Motoxracing-Yamaha) und Iker Lecuona (Honda) sorgten für gelbe Flaggen und gestrichene Runden.

Markus Reiterberger war schnell unterwegs, hatte allerdings Pech mit den gelben Flaggen

Foto: BMW Motorrad

BMW-Ersatzpilot Markus Reiterberger behauptete sich bereits nach dem ersten Versuch in den Top 10 und war als Achter zweitbester BMW-Pilot. Doch Reiterberger konnte sich beim zweiten Versuch noch einmal steigern und lag auf P7. Nach der Superpole wurde die schnellste Runde des Deutschen gestrichen. Mit seiner zweitbesten Runde landete der 30-jährige Bayer auf P14.

Nicolo Bulega und Alex Lowes stürzen beim zweiten Versuch

Beim zweiten Versuch übernahm Nicolo Bulega mit einer 1:27.953er-Zeit die Spitze und kam eine Runde später zu Sturz. Ebenfalls im Kies landete Alex Lowes (Kawasaki). Die Stürze sorgten erneut für gelbe Flaggen. Die Bestzeit von Bulega wurde nicht gefährdet. Es gab reihenweise Rundenstreichungen.

Ducati wurde der Favoritenrolle gerecht. Mit Nicolo Bulega, Andrea Iannone und Danilo Petrucci behaupteten sich drei Ducati-Piloten in den Top 3. Petrucci wird auf Grund des Zwischenfalls am Freitag im FT2 allerdings um drei Position strafversetzt (was passiert war). Alex Lowes rückt von P4 in die erste Startreihe vor.

Andrea Locatelli war als Fünfter bester Yamaha-Pilot. Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati) landete auf P6. Zusammen mit Danilo Petrucci bilden Andrea Locatelli und Sam Lowes die zweite Startreihe.

Alvaro Bautista mehr als eine Sekunde langsamer als der Teamkollege

Die beiden Werks-Hondas von Xavi Vierge und Iker Lecuona schafften den Sprung in die dritte Reihe. Damit bestätigte HRC, dass die jüngsten Fortschritte der neuen Fireblade auch auf dem Kurs in Cremona. Bradley Ray (Motoxracing-Yamaha) komplettiert die dritte Reihe als Neunter.

Alvaro Bautista findet keine einfache Ausgangslage vor

Foto: Motorsport Images

Die vierte Startreihe besteht aus Tito Rabat (Puccetti-Kawasaki), Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) und Axel Bassani (Kawasaki). Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) konnte sich nur für P13 qualifizieren und teilt sich die fünfte Reihe mit Markus Reiterberger (BMW) und Scott Redding (Bonovo-BMW). Michael van der Mark (BMW) landete in der Superpole nur auf P17.

Marvin Fritz, der bei GRT-Yamaha für den verletzten Dominique Aegerter einspringt, landete auf P20. Landsmann Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) beendete die Superpole auf P21.

Das erste Rennen der Superbike-WM in Cremona wird um 14:00 Uhr gestartet.