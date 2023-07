WSBK Donington FT1: Jonathan Rea fährt Bestzeit, Philipp Öttl auf P3!

Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea hat sich bei der Superbike-WM in Donington die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Für eine positive Überraschung sorgte Philipp Öttl (GoEleven-Ducati), der in der Schlussphase der Session in die Top 3 stürmte. WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) landete nur auf P7.

Das FT1 begann pünktlich um 11:30 Uhr (MESZ). Der Himmel war bewölkt, es wehte ein kühler Wind. Zudem wurde unmittelbar nach dem Start des ersten Trainings in einigen Sektoren leichter Regen gemeldet. Dennoch nutzten die Fahrer die Trainingszeit zu Beginn intensiv.

Kawasaki-Werkspilot Alex Lowes gab zu Beginn der Session das Tempo vor und führte die Wertung mit einer 1:27.857er-Runde an. Am Donnerstag verkündete Kawasaki die Vertragsverlängerung mit Lowes. Der Brite wird auch 2024 für das Kawasaki-Werksteam fahren (mehr Informationen).

Regenschauer reduziert den Fahrbetrieb im FT1

Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu schob sich wenig später mit einer 1:27.708er-Runde an die Spitze. Weniger rund verlief der Start in den Freitag für Jonathan Rea. An der Kawasaki mit der Startnummer 65 gab es ein technisches Problem, das wichtige Trainingszeit kostete.

Zur Halbzeit der Session nahm der Regen zu. Die Fahrer kehrten an die Box zurück. Die Bedingungen verbesserten sich nach wenigen Minuten wieder. Nach einer kurzen Pause setzten die Piloten die Session fort. Alvaro Bautista fuhr als erster Fahrer wieder in Richtung Boxenausfahrt. Toprak Razgatlioglu folgte kurz danach. Der Fahrbetrieb nahm schlagartig zu.

Starke Vorstellung: Philipp Öttl kratzt an der FT1-Bestzeit

Fünf Minuten vor dem Ende des FT1 schob sich Philipp Öttl auf die zweite Position. Der Deutsche verpasste die Bestzeit um weniger als eine Zehntelsekunde. Doch lange durfte sich Öttl nicht über P2 freuen, denn Jonathan Rea schob sich mit einer 1:27.627er-Runde an die Spitze und verwies Öttl damit auf P3.

Alvaro Bautista befand sich zwei Minuten vor dem Ende des FT1 auf Kurs zu einer neuen persönlichen Bestzeit, brach den Versuch aber ab. BMW-Pilot Scott Redding, der direkt hinter der Ducati mit der Nummer 1 fuhr, schüttelte seinen Kopf, als Bautista abdrehte.

An der Spitze gab es in den finalen Minuten keine Veränderungen. Rea beendete das FT1 als Spitzenreiter vor Razgatlioglu. Öttl landete auf Platz drei und war damit bester Ducati-Pilot und bester Independent-Pilot.

Ersatzpilot Tom Sykes bringt BMW in die Top 6

Alex Lowes wurde bis auf die vierte Position durchgereicht. Für eine Überraschung sorgte BSB-Champion Bradley Ray, der sich mit seiner Motoxracing-Yamaha in die Top 5 schob. Und auch Tom Sykes (BMW) erlebte einen vielversprechenden Start. Der Brite wurde auf P6 gelistet und war damit bester BMW-Pilot.

Tom Sykes möche sich in Donington für die Zukunft empfehlen Foto: Motorsport Images

Alvaro Bautista beendete das FT1 nur auf der siebten Position. Der Weltmeister verzichtete auf eine finale Attacke und lag schlussendlich 0,516 Sekunden zurück. Michael Rinaldi (Ducati), Andrea Locatelli (Yamaha) und Iker Lecuona (Honda) komplettierten die Top 10.

Scott Redding landete nur auf P12 direkt hinter BMW-Markenkollege Garrett Gerloff. Danilo Petrucci (Barni-Ducati) wurde auf P13 gewertet vor Ducati-Markenkollege Axel Bassani. Loris Baz (Bonovo-BMW) rundete die Top 15 ab.

WSBK-Rookie Dominique Aegerter außerhalb der Top 15

Enttäuschend verlief die Session für das GRT-Yamaha-Duo. Remy Gardner landete nur auf der 16. Position und lag 1,522 Sekunden zurück. Teamkollege Dominique Aegerter hatte als 18. sogar 2,414 Sekunden Rückstand.

Das FT2 der Superbike-WM in Donington wird um 16:00 Uhr (MESZ) gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Kawasaki.