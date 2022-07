WSBK Donington FT1: Razgatlioglu knapp vor Rea, Öttl fährt in die Top 10!

Audio-Player laden

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) hat sich beim Trainingsauftakt in Donington die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert zum FT1-Ergebnis. Razgatlioglu umrundete den Traditionskurs in 1:27.805 Minuten und war damit 0,134 Sekunden schneller als WM-Rivale Jonathan Rea (Kawasaki). WM-Leader Alvaro Bautista beendete das FT1 auf der fünften Position.

Der Trainingsauftakt in Donington fand bei idealen Bedingungen statt. Die Fahrer fuhren bei sommerlichen Temperaturen ihre Runden. Jonathan Rea fuhr bereits in den ersten Minuten des FT1 eine 1:27er-Zeit. Der Kawasaki-Pilot führte die Wertung mit seiner 1:27.939er-Runde souverän an. Diese Zeit blieb bis zur Schlussoffensive ungefährdet. Rea fuhr von Beginn an am Limit und hatte einige Schrecksekunden.

Toprak Razgatlioglu zog zu Beginn des finalen Drittels das Tempo an. In Kurve 12 musste der Yamaha-Pilot die Strecke verlassen, nachdem er sich beim Anbremsen verschätzte und das Yamaha-Superbike unruhig wurde. Zu diesem Zeitpunkt lag Razgatlioglu hinter Jonathan Rea, Alex Lowes und Alvaro Bautista auf Position vier.

Yamaha im ersten Freien Training vor Kawasaki und Ducati

Eine Minute vor dem Ende des FT1 übernahm Toprak Razgatlioglu die Spitzenposition. Der Weltmeister umrundete den Kurs in 1:27.805 Minuten und war 0,134 Sekunden schneller als Jonathan Rea. Mit dieser Zeit holte sich Razgatlioglu die FT1-Bestzeit. Der Türke war mit Abstand bester Yamaha-Pilot. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) fand sich nur auf der 14. Position wieder und Werkspilot Andrea Locatelli wurde auf P15 gewertet.

Jonathan Rea konnte seine Zeit am Ende nicht noch einmal verbessern und wurde als Zweiter gewertet. Und auch Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes fuhr nicht schneller als zu Beginn und wurde auf die vierte Position durchgereicht.

In der Vergangenheit hatte Ducati auf dem Kurs in Donington einige Probleme. In den zurückliegenden zehn Jahren gelang dem erfolgreichsten Hersteller der Superbike-WM kein Sieg in Donington. Michael Rinaldi beendete das FT1 auf der dritten Position, WM-Leader Alvaro Bautista wurde als Fünfter gewertet. Bautista befand sich mit 0,356 Sekunden Rückstand in Schlagdistanz zur Spitze.

BMW mit neuer Kalex-Schwinge in den Top 10

Scott Redding schob sich beim Trainingsauftakt in die Top 6 und war damit bester BMW-Pilot. Zwischen den WSBK-Events in Misano und Donington testete BMW mit Scott Redding und Loris Baz in Donington und kam somit gut vorbereitet zum fünften Event der laufenden Saison.

Redding und Baz fuhren im FT1 mit einer neuen Schwinge, die in Zusammenarbeit mit Kalex hergestellt wurde. Diese Neuerung steht nur Redding und Baz zur Verfügung.

Baz beendete das FT1 auf der neunten Position. Bonovo-BMW-Teamkollege Eugene Laverty fand sich nur auf P18 wieder und hatte über 2,5 Sekunden Rückstand. BMW-Ersatzpilot Ilya Mikhalchik wurde auf P16 gewertet.

Philipp Öttl mit vielversprechendem Start ins Wochenende

Iker Lecuona pilotierte die schnellste Honda. Der Spanier beendete das FT1 auf der achten Position und hatte 1,002 Sekunden Rückstand. Teamkollege Xavi Vierge feierte in Donington sein Comeback. In der Pause konnte der Spanier nicht fahren, weil er sich in Misano die Hand gebrochen hat. Vierge beendete das FT1 auf Position 19.

Philipp Öttl tastete sich im FT1 Schritt für Schritt ans Limit heran Foto: Team Go Eleven

Wie die beiden Wildcard-Starter aus der BSB zurechtkamen

Isle-of-Man-Rekordhalter Peter Hickman (FHO-BMW), der in Donington mit einer Wildcard an den Start geht, hinterließ im FT1 einen sehr starken Eindruck. Hickman notierte Sektor-Bestzeiten und beendete das FT1 schlussendlich mit 1,501 Sekunden Rückstand auf der 13. Position. Im finalen Sektor verlor der BSB-Pilot viel Zeit und verschenkte damit eine Top-10-Platzierung.

BSB-Champion Tarran Mackenzie startet ebenfalls mit einer Wildcard und erhält von Yamaha eine aktuelle R1 in WSBK-Spezifikation. Mackenzie beendete das FT1 auf der 17. Position und hatte 2,406 Sekunden Rückstand.

Das FT2 in Donington wird um 16:00 Uhr (MESZ) gestartet zur TV-Übersicht.

Mit Bildmaterial von Yamaha.