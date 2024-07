WSBK Donington (FT1): Razgatlioglu vor Petrucci, Rea erneut mit Problemen!

BMW-Werkspilot Toprak Razgatlioglu hat sich bei der Superbike-WM in Donington die Bestzeit im ersten Freien Training gesichert. Razgatlioglu umrundete den Kurs am Freitagvormittag in 1:26.419 Minuten und war damit deutlich schneller als seine Herausforderer.

Die 23 Piloten der Superbike-WM fanden beim Trainingsauftakt keine besonders sommerlichen Bedingungen vor. Das FT1 startete bei 14°C Luft- und 17°C Asphalttemperatur. Der Kurs hatte nach dem intensiven Regen am Donnerstag noch einige feuchte Stellen. Trockenreifen waren dennoch die richtige Wahl für den Start ins erste Training des Wochenendes.

Toprak Razgatlioglu reiste als WM-Führender nach Donington, doch bei einem Trainingssturz hatte sich der BMW-Pilot am rechten Fuß verletzt (mehr Hintergründe zum Highsider und Razgatlioglus MotoGP-Plänen). Das FT1 sollte Auskunft geben, wie stark sich die Verletzung auf das Fahren mit dem Superbike auswirkt.

Andrea Iannone zwei Mal in Kurve 8 im Kiesbett

Für Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) begann das FT1 mit einem Ausritt ins Kiesbett. Der Italiener musste in Kurve 8 in die Auslaufzone ausweichen. Iannone fuhr zuletzt zu 125er-Zeiten in Donington und musste seine Referenzpunkte noch lernen.

Gegen Ende der Session kam Iannone erneut in Kurve 8 von der Strecke ab und musste ein weiteres Mal durchs Kiesbett fahren. Am Ende der 45-minütigen Session landete Iannone mit gut 1,2 Sekunden Rückstand auf der neunten Position.

Toprak Razgatlioglu fährt in seiner eigenen Liga

Kawasaki-Pilot Alex Lowes führte die Wertung zu Beginn des FT1 an. Ebenfalls schnell unterwegs waren Ducati-Pilot Alvaro Bautista und Bonovo-BMW-Pilot Scott Redding. Toprak Razgatlioglu wartete zu Beginn in der BMW-Box ab und ging erst nach einigen Minuten auf die Strecke.

Doch bereits bei seinem ersten Stint übernahm Razgatlioglu die Führung in der Wertung. Nach einer Viertelstunde verbesserte Razgatlioglu die Bestmarke auf 1:26.726 Minuten. Damit war der Türke zu diesem Zeitpunkt fast eine Sekunde schneller als der Rest des Feldes.

Probleme bei Yamaha: Jonathan Rea verliert wichtige Trainingszeit

Jonathan Rea (Yamaha) erlebte keinen guten Start ins Donington-Wochenende. Offensichtlich gab es an der Yamaha R1 des Rekord-Weltmeisters technische Probleme, denn Rea kam mehrfach zurück an die Box. An der Maschine mit der Startnummer 65 wurde eifrig gearbeitet.

Zur Halbzeit der Session konnte Rea noch keine gezeitete Runde vorweisen. Erst nach 27 Minuten ging Rea auf seine erste fliegende Runde. Runde für Runde fand der sechsmalige Weltmeister in Schwung und schob sich in die Top 10.

Zu diesem Zeitpunkt führte Razgatlioglu mit einer 1:26.522er-Runde die Wertung an. Bautista war als erster Verfolger 0,746 Sekunden langsamer. Alex Lowes auf Position drei hatte bereits mehr als eine Sekunde Rückstand. Mittlerweile war der Kurs komplett trocken.

BMW, Ducati und Kawasaki beim Auftakt in den Top 5

In der Schlussphase des FT1 fuhr Razgatlioglu konstant starke Rundenzeiten, die schneller waren als die Bestzeiten seiner Gegner. Der BMW-Pilot verbesserte die Bestmarke auf 1:26.419 Minuten und war damit klar der schnellste Fahrer beim Trainingsauftakt in Donington.

Danilo Petrucci war erster Verfolger von Toprak Razgatlioglu Foto: Barni Racing

Danilo Petrucci (Barni-Ducati) schob sich bei seinem finalen Stint auf die zweite Position und bestätigte damit, dass er in Donington gut zurechtkommt. Im Vorjahr gelang Petrucci in Donington das erste WSBK-Podium. Auf Razgatlioglus Zeit hatte Petrucci aber bereits 0,416 Sekunden Rückstand.

Garrett Gerloff (Bonovo-BMW) reihte sich auf der dritten Position ein. Der US-Amerikaner lag 0,633 Sekunden zurück. Alex Lowes (Kawasaki) und Alvaro Bautista (Ducati) komplettierten die Top 5.

Keine Yamaha in den Top 5: Großer Rückstand bei Jonathan Rea

Auf der sechsten Position folgte die beste Yamaha: GRT-Pilot Remy Gardner behauptete sich knapp vor Markenkollege Andrea Locatelli. Nicolo Bulega (Ducati), Andrea Iannone (GoEleven-Ducati) und Scott Redding (Bonovo-BMW) rundeten die Top 10 ab.

Jonathan Rea fehlt momentan das nötige Glück Foto: Yamaha

Jonathan Rea kam im FT1 nicht über P13 hinaus. Der Yamaha-Werkspilot hatte 1,428 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Und auch Yamaha-Markenkollege Dominique Aegerter aus dem GRT-Team lag etwa 1,5 Sekunden zurück und beendete das FT1 nur auf der 15. Position. Philipp Öttl (GMT94-Yamaha) landete auf der 22. und vorletzten Position. Der Deutsche hatte 2,254 Sekunden Rückstand.

Am Freitag folgt um 16:00 Uhr (MESZ) das FT2 der Superbike-WM in Donington.