WSBK Donington FT2: Rea dominant vorn, Redding bringt BMW in die Top 3

Audio-Player laden

Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea hat sich bei der Superbike-WM in Donington die Bestzeit im zweiten Freien Training gesichert. Der Rekord-Weltmeister fuhr als einziger Fahrer eine niedrige 1:27er-Runde und war damit über eine halbe Sekunde schneller als seine Verfolger. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) wurde Zweiter, Scott Redding brachte BMW in die Top 3.

Die Bedingungen im FT2 waren ähnlich gut wie im FT1. Am Freitagvormittag war Toprak Razgatlioglu der schnellste Fahrer. Der Yamaha-Pilot umrundete den Kurs im FT1 in 1:27.805 Minuten (zum Trainingsbericht).

Diese Zeit wurde bereits zu Beginn des FT2 deutlich unterboten. Jonathan Rea übernahm mit einer 1:27.428er-Runde die Spitzenposition und schraubte die Bestmarke kurz danach auf 1:27.359 Minuten und später auf 1:27.355 Minuten herunter.

Auch Landsmann Scott Redding erlebte einen guten Start ins FT2. Der BMW-Werkspilot lag lange Zeit mit einer hohen 1:27er-Zeit auf der zweiten Position. Toprak Razgatlioglu konnte seine FT1-Zeit erst nach 20 Minuten unterbieten. Der Weltmeister schob sich mit einer 1:27.567er-Runde auf die zweite Position.

Jonathan Rea fährt am Nachmittag in einer eigenen Liga

In der Schlussphase verbesserte Jonathan Rea die Bestmarke auf 1:27.016 Minuten und kratzte damit an der ersten 1:26er-Zeit des Wochenendes. Toprak Razgatlioglu konnte nicht kontern und beendete das FT2 auf Position zwei. In der finalen Minute des FT2 trafen Rea und Razgatlioglu auf der Strecke aufeinander. Rea konnte sich genau anschauen, welche Linien sein Rivale fährt.

Mit 0,551 Sekunden Vorsprung fuhr Rea im FT2 in einer eigenen Liga. Dahinter ging es eng zu. Razgatlioglu war nur minimal schneller als Lokalmatador Scott Redding, der BMW in die Top 3 brachte. Auf die Bestzeit verlor Redding lediglich 0,582 Sekunden. So nah war der BMW-Neuzugang in der laufenden Saison noch nie an der Spitze dran.

BMW mit neuer Kalex-Schwinge in den Top 3

Beim WSBK-Event in Donington verwendet BMW eine neue Schwinge. Die Neuerung wurde in Zusammenarbeit mit Kalex hergestellt. Kalex-Mitbegründer Alex Baumgärtel beobachtete das Renngeschehen live vor Ort aus der BMW-Box.

Loris Baz vom Bonovo-Team fährt in Donington ebenfalls mit der neuen Schwinge. Teamkollege Eugene Laverty und BMW-Ersatzpilot Ilya Mikhalchik müssen sich noch gedulden, weil es noch nicht ausreichend neue Schwingen gibt.

Ducati-Werksduo am Freitag mit Rückstand

Für Ducati ist Donington die wohl schwierigste Station der laufenden Saison. Im FT2 hatte WM-Leader Alvaro Bautista 0,714 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit und reihte sich auf der fünften Position hinter Alex Lowes (Kawasaki) ein. Teamkollege Michael Rinaldi stürzte beim finalen Versuch in der Zielkurve und beendete das FT2 mit 0,719 Sekunden Rückstand auf Position sechs.

Alvaro Bautista lag am Freitag über 0,7 Sekunden zurück Foto: Ducati

Die Top 10 wurden durch Loris Baz (Bonovo-BMW), Andrea Locatelli (Yamaha), Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) und Leon Haslam (Pedercini-Kawasaki) komplettiert. Die beste Honda landete auf der zwölften Position. Iker Lecuona war erneut deutlich schneller als Teamkollege Xavi Vierge.

Philipp Öttl verärgert Toprak Razgatlioglu

GoEleven-Ducati-Pilot Philipp Öttl rutschte im FT2 aus den Top 10 und beendete die Session auf der 14. Position. Der Deutsche hatte 1,697 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Öttl geriet im FT2 mit Weltmeister Toprak Razgatlioglu aneinander. Razgatlioglu fühlte sich auf einer schnellen Runde behindert und gestikulierte wild in Richtung Öttl, der sich entschuldigte.

Philipp Öttl musste sich bei Toprak Razgatlioglu entschuldigen Foto: Motorsport Images

Die beiden Wildcard-Piloten beendeten das FT2 auf den Positionen 15 und 16. BSB-Champion Tarran Mackenzie (Yamaha) war minimal schneller als Peter Hickman (FHO-BMW). Beide ließen unter anderem Eugene Laverty (Bonovo-BMW), Ilya Mikhalchik (BMW) und Xavi Vierge (Honda) hinter sich.

Das FT3 der WSBK in Donington wird am Samstagmorgen um 10:00 Uhr (MESZ) gestartet. Es folgen die Superpole und Lauf eins (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.